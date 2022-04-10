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MAX IGAN - BOLSHEVIKS AND WEATHER WARFARE ON ITS OWN PEOPLES WORLDWIDE! = REMOVE AND ARREST klaus schwab AND THE NWO DEATH CULT
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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163 views • April 10, 2022
THIS YOUNG LADY SHOULD BE THE NEW PRIME MINISTER OF THE UK - https://www.bitchute.com/video/BUoFkOsnJitg/

UK COLUMN NEWS - THE SERIOUS ISSUE OF "VACCINE DAMAGE" ITS ALL COMING OUT! - THE UK GOV PULLS THE DAMMING DATA SO YOU DONT CATCH ON! - https://www.bitchute.com/video/Mew2jCadGCmm/

CLARE DALY SLAMS NAZI IN THE EU PARLIAMENT - https://www.brighteon.com/4dc61487-69b0-40b1-86d1-9280091aa0c9

CANADA TRAINED UKRANIAN AZOF NAZI,S - https://www.brighteon.com/7cb7a5e2-960d-4501-9889-0d827753b8b1
YOUR ALL GOING TO HAVE TO "CHIP IN" - NO WAY! - https://www.bitchute.com/video/VLLGYXr7ROnu/

THIS IS HOW THEY CREATE DUST STORMS - https://www.brighteon.com/4bf4a0d0-2f0d-4326-8935-2084a7c60f26

BIO WEAPON TIME RELEASE DEATH INJECTIONS OR JABS AND SMARTPHONES CAUSE DEATH! - THINK "FREQUENCY" - https://www.brighteon.com/ee750df6-5454-4141-9f5e-979105384a4b

CLARE DALY ADRESSES THE EU PARLIAMENT - https://www.brighteon.com/8b341e8d-d1bf-4398-b59e-80cb7651e83a

VAXXED PEOPLE ARE BEING BIOLOGICALLY HACKED AND TRANSFORMED INTO AI HIVE MIND CLOUD CONTROLLED! - https://www.brighteon.com/de06bdca-f26e-4b5c-94e1-9eb7f6b8b286

SITUATION IN THE UK 9 /4 /2022 - https://www.brighteon.com/7ad0a4f1-41c6-4431-a827-3717e5957ab9

UKRAINE AND WESTERN PROPAGANDA - JOHN PILGER - https://www.bitchute.com/video/A9t95SDRSYxe/
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lovecommon lawjusticepeacehuman rightsharmonynuremberg 2the rule of common law
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