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GET THOSE 5G DEATH TOWERS DOWN! - THE PEOPLE ARE AWAKE - THEY ARE DEATH WEAPONS - RADIATION POISONING NOT COVID19 - SAME SYMPTOMS - ARE YOUR BONES ACHING? NO ENERGY? - GET TESTED! -TAKE IODINE
COMMON SENSE - OFFICIAL
COMMON SENSE - OFFICIAL
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770 views • June 03, 2022

Leading Radiologist and Radiation expert states everybody is suffering radiation poisoning from 5g towers and the CDC IS CORRUPT! - https://www.brighteon.com/4f16a84e-d0bb-4e67-ade3-b6550376af5a


 karen kingston on monkeypox - https://www.bitchute.com/video/FnkcFWxnzpv0/


 DR RASHID BUTAR - EVERYBODY NEEDS TO HEAR THIS NOW! - https://www.brighteon.com/116f5a53-d481-483e-b317-f0c1bd6e6340


 INHUMAN FREQUENCIES - AMAZING POLLY - https://www.brighteon.com/96761a86-9001-454b-b635-49dd312b8c4b


 LETS TEST THE EMP RADIATION LEVEL AT GROUND LEVEL - https://www.brighteon.com/a8bdb39e-95e3-47c5-ae1c-a6b8b4f89a87


 TRANSFECTED WITH RADIATION BEAMED ILLNESS THIS IS HOW THEY INFECT YOU ALL BASED ON YOUR LOCAL DNA TYPE OR ETHNICITY! - BLACK AND ETHNIC AREAS GET HIT THE HARDEST! - A NWO NO BRAINER -https://www.brighteon.com/bea76b1b-799a-4d78-b849-602243722968

HOW THEY GET IN YOUR BRAIN - PSYCHOTRONICS - ALPHA DELTA BETA ARE HUMAN BRAINWAVE FREQUENCY'S - THEY STOLE AND SOLD YOUR DNA TYPE WITH LATERAL FLOW TESTS , THEN THEY TARGET YOUR DNA PROFILE USING PULSATING RADIATION THAT COMES FROM ALL YOUR "SMART" DEVICES, SMART IS ACTUALLY VERY DUMB! - ITS KILLING YOU! DO YOU WANT THAT? - https://www.brighteon.com/fa05bdd4-028f-47bf-9b98-b56418024009


 YOU ARE BEING RADIATED! THIS KILLS YOUR IMMUNE SYSTEM AND CAUSES ALL THE SYMPTOMS THEY ROLLED OUT FOR THE COVID HOAX, THEY MADE ALL OF THIS LOOK LIKE IT WAS A "VIRUS" BUT NOTHING BUT SCARE TACTICS SO YOU WOULD TAKE THE BIO-METRIC TRACKING SHOT! GET TESTED TODAY FOR RADIATION POISONING! BECAUSE COVID DOES NOT EXIST. BIO METRICS DNA 5G - https://www.brighteon.com/fa05bdd4-028f-47bf-9b98-b56418024009

LETS TRACK THE VACCINATED VIA BLUTOOTH ON MY PHONE ITS NOT A JOKE! ITS REALITY THEY TRICKED YOU ALL! - https://www.brighteon.com/1d7986cc-0f99-4eb6-ad64-bd7d104c634e

THE TURKS KNOW! EVERGREEN GLOBALIST PLAN EXPOSED ON TURKISH TV - https://www.brighteon.com/4c9ae5c0-40b7-48f1-b4f1-681a2620287e


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lovecommon lawjusticepeacehuman rightsharmonynuremberg 2the rule of common law
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