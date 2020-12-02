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Начертание зверя. Мои сны о начертании (2018 — 2020 гг.). Вакцина-татуировка и др. технологии. Что говорит Библия. Часть 2. Новая версия
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2528 views • December 02, 2020
Это 2-я часть из 2 частей, см. 1-ю часть здесь:
https://www.brighteon.com/9915cde2-5dee-433e-9449-69b6ce17ba29
или здесь:
https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/8.html
В одном моём сне были иглы, как у шприцов, а в другом сне речь шла о татуировке. Я бы не согласилась ни на какие вакцины (ни в видео пластыря, ни в виде шприца, ни какие-либо ещё, предлагаемые царством антихриста, которое строят сейчас с помощью коронавируса)
Ищите ответа у Бога и не идите за толпой!
Помните предупреждение Христа:
“... Широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими”
Евангелие от Матфея 7:13
Делюсь личным опытом - как Господь помогает строить жизнь с Ним и расти в Его Слове. Делюсь другими снами, которые мне снились в 2018 и 2019 гг. и которые связаны с происходящими событиями (ковидом-19) - сны о вирусе эболы, об актёре Дональде Трампе и том, что нечистые духи получат досутп к телу принявших начертание.
Ковид-19 — это набат, который гремит на весь мир о начавшейся године искушения:
“И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придёт на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле.” Откровение Иоанна 3:10
Сейчас как никогда раньше Бог ставит каждого перед выбором.
Мир не вернётся в прежнее состояние. Всё сложнее будет продолжать делать вид, что ничего особенного не происходит и гнать от себя мысли о Боге и вечности. Бог допускает потрясения, чтобы люди взыскали Его — прежде чем Он обрушит Свой праведный гнев на народы. У Бог всё идёт по плану и Он поделился Своим планом с нами в Его Слове — Библии.
Мы с вами проживаем последние главы истории перед Вторым пришествием Христа. Ещё совсем немного “И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец.”
Евангелие от Матфея 24:14
Вавилон пал, и каждый кто пытается удержаться за него, падёт вместе с ним. Вавилон пал, и всякий, кто будет пытаться удержаться за него, падёт вместе с ним. Бог призывает выйти из него в своём сердце и не полагать надежды на то, что подлежит разрушению и суду:
“... Выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её” Откровение Иоанна 18:2
“Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду.
И воззовете ко Мне, и пойдёте и помолитесь Мне, и Я услышу вас;
и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим.
И буду Я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена и соберу вас из всех народов ...” Иеремия 29:11-14
“Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мёртвых, то спасёшься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: «всякий, верующий в Него, не постыдится».”
Послание к Римлянам 10:9-11
Ссылки:
Библия онлайн:
https://biblehub.com/str/greek/5480.htm
Подстрочный перевод стиха о начертании зверя
https://biblehub.com/interlinear/revelation/13-16.htm
Удостоверение личности ID2020 https://id2020.org/alliance
Вакцина, направленая на изменение ДНК "Human 2.0"
https://www.brighteon.com/49eb7c14-ef1b-4b92-acd1-0e177c4884fc
A Warning From Dr.Carrie Madej (Предупреждение врача)
https://www.brighteon.com/f87519fd-971d-4951-ac25-cf91adb60962
Researchers Develop Microneedle Patch for Flu Vaccination (2019)
https://www.youtube.com/watch?v=AhSAQTVLkvQ
Вакцина-татуировка (вакцинация с подкожной меткой квантовыми точками)
https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218
https://nerdist.com/article/invisible-tattoos-vaccination-records-tracking/
https://stm.sciencemag.org/content/11/523/eaay7162?rss=1
Квантовые точки — наноразмерные сенсоры для медицины и биологии
https://biomolecula.ru/articles/kvantovye-tochki-nanorazmernye-sensory-dlia-meditsiny-i-biologii
A nanomaterial path forward for COVID-19 vaccine development (July 15, 2020)
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/07/200715095500.htm
https://stm.sciencemag.org/content/11/523/eaay7162?rss=1
Наноботы в вакцине
с 12-й минуты https://www.brighteon.com/49eb7c14-ef1b-4b92-acd1-0e177c4884fc
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323399814000178
https://www.youtube.com/watch?v=j_Nws3R4fsA&;t=757s
https://www.youtube.com/watch?v=vAg7umyNO9s
Биосенсоры из наногидрогеля DARPA
https://www.defenseone.com/technology/2020/03/military-funded-biosensor-could-be-future-pandemic-detection/163497/
https://www.brighteon.com/9915cde2-5dee-433e-9449-69b6ce17ba29
или здесь:
https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/8.html
В одном моём сне были иглы, как у шприцов, а в другом сне речь шла о татуировке. Я бы не согласилась ни на какие вакцины (ни в видео пластыря, ни в виде шприца, ни какие-либо ещё, предлагаемые царством антихриста, которое строят сейчас с помощью коронавируса)
Ищите ответа у Бога и не идите за толпой!
Помните предупреждение Христа:
“... Широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими”
Евангелие от Матфея 7:13
Делюсь личным опытом - как Господь помогает строить жизнь с Ним и расти в Его Слове. Делюсь другими снами, которые мне снились в 2018 и 2019 гг. и которые связаны с происходящими событиями (ковидом-19) - сны о вирусе эболы, об актёре Дональде Трампе и том, что нечистые духи получат досутп к телу принявших начертание.
Ковид-19 — это набат, который гремит на весь мир о начавшейся године искушения:
“И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придёт на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле.” Откровение Иоанна 3:10
Сейчас как никогда раньше Бог ставит каждого перед выбором.
Мир не вернётся в прежнее состояние. Всё сложнее будет продолжать делать вид, что ничего особенного не происходит и гнать от себя мысли о Боге и вечности. Бог допускает потрясения, чтобы люди взыскали Его — прежде чем Он обрушит Свой праведный гнев на народы. У Бог всё идёт по плану и Он поделился Своим планом с нами в Его Слове — Библии.
Мы с вами проживаем последние главы истории перед Вторым пришествием Христа. Ещё совсем немного “И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец.”
Евангелие от Матфея 24:14
Вавилон пал, и каждый кто пытается удержаться за него, падёт вместе с ним. Вавилон пал, и всякий, кто будет пытаться удержаться за него, падёт вместе с ним. Бог призывает выйти из него в своём сердце и не полагать надежды на то, что подлежит разрушению и суду:
“... Выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её” Откровение Иоанна 18:2
“Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду.
И воззовете ко Мне, и пойдёте и помолитесь Мне, и Я услышу вас;
и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим.
И буду Я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена и соберу вас из всех народов ...” Иеремия 29:11-14
“Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мёртвых, то спасёшься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: «всякий, верующий в Него, не постыдится».”
Послание к Римлянам 10:9-11
Ссылки:
Библия онлайн:
https://biblehub.com/str/greek/5480.htm
Подстрочный перевод стиха о начертании зверя
https://biblehub.com/interlinear/revelation/13-16.htm
Удостоверение личности ID2020 https://id2020.org/alliance
Вакцина, направленая на изменение ДНК "Human 2.0"
https://www.brighteon.com/49eb7c14-ef1b-4b92-acd1-0e177c4884fc
A Warning From Dr.Carrie Madej (Предупреждение врача)
https://www.brighteon.com/f87519fd-971d-4951-ac25-cf91adb60962
Researchers Develop Microneedle Patch for Flu Vaccination (2019)
https://www.youtube.com/watch?v=AhSAQTVLkvQ
Вакцина-татуировка (вакцинация с подкожной меткой квантовыми точками)
https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218
https://nerdist.com/article/invisible-tattoos-vaccination-records-tracking/
https://stm.sciencemag.org/content/11/523/eaay7162?rss=1
Квантовые точки — наноразмерные сенсоры для медицины и биологии
https://biomolecula.ru/articles/kvantovye-tochki-nanorazmernye-sensory-dlia-meditsiny-i-biologii
A nanomaterial path forward for COVID-19 vaccine development (July 15, 2020)
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/07/200715095500.htm
https://stm.sciencemag.org/content/11/523/eaay7162?rss=1
Наноботы в вакцине
с 12-й минуты https://www.brighteon.com/49eb7c14-ef1b-4b92-acd1-0e177c4884fc
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323399814000178
https://www.youtube.com/watch?v=j_Nws3R4fsA&;t=757s
https://www.youtube.com/watch?v=vAg7umyNO9s
Биосенсоры из наногидрогеля DARPA
https://www.defenseone.com/technology/2020/03/military-funded-biosensor-could-be-future-pandemic-detection/163497/
Keywords
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