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Начертание зверя. Мои сны о начертании (2018 — 2020 гг.). Вакцина-татуировка и др. технологии. Что говорит Библия. Часть 1. Новая версия
Neba Luch
Neba Luch
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4720 views • December 01, 2020

Это 1-я часть из 2 частей, см. 2-ю часть https://www.brighteon.com/7f9b9190-3691-4b2f-a878-a2391a94a409 или https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/9.html

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Каналы на Ютубе https://www.youtube.com/@luchneba

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В одном сне были иглы, как у шприцов, а в другом сне речь шла о татуировке. Я бы не согласилась ни на какие вакцины (ни в видео пластыря, ни в виде шприца, ни какие-либо ещё, предлагаемые царством антихриста, которое строят сейчас с помощью коронавируса) Ищите ответа у Бога и не идите за толпой! Помните предупреждение Христа: “... Широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими” Евангелие от Матфея 7:13 Делюсь личным опытом - как Господь помогает строить жизнь с Ним и расти в Его Слове. Делюсь другими снами, которые мне снились в 2018 и 2019 гг. и которые связаны с происходящими событиями (ковидом-19) - сны о вирусе эболы, об актёре Дональде Трампе и том, что нечистые духи получат досутп к телу принявших начертание. Ковид-19 — это набат, который гремит на весь мир о начавшейся године искушения: “И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придёт на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле.” Откровение Иоанна 3:10 Сейчас как никогда раньше Бог ставит каждого перед выбором. Мир не вернётся в прежнее состояние. Всё сложнее будет продолжать делать вид, что ничего особенного не происходит и гнать от себя мысли о Боге и вечности. Бог допускает потрясения, чтобы люди взыскали Его — прежде чем Он обрушит Свой праведный гнев на народы. У Бог всё идёт по плану и Он поделился Своим планом с нами в Его Слове — Библии. Мы с вами проживаем последние главы истории перед Вторым пришествием Христа. Ещё совсем немного “И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец.” Евангелие от Матфея 24:14 Вавилон пал, и каждый кто пытается удержаться за него, падёт вместе с ним. Вавилон пал, и всякий, кто будет пытаться удержаться за него, падёт вместе с ним. Бог призывает выйти из него в своём сердце и не полагать надежды на то, что подлежит разрушению и суду: “... Выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её” Откровение Иоанна 18:2 “Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко Мне, и пойдёте и помолитесь Мне, и Я услышу вас; и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим. И буду Я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена и соберу вас из всех народов ...” Иер 29:11-14

Библия онлайн https://biblehub.com/str/greek/5480.htm Подстрочный перевод стиха о начертании зверя https://biblehub.com/interlinear/revelation/13.htm

ID2020 https://id2020.org/alliance Вакцина, направленая на изменение ДНК "Human 2.0" https://www.brighteon.com/49eb7c14-ef1b-4b92-acd1-0e177c4884fc A Warning From Dr.Carrie Madej (Предупреждение врача) https://www.brighteon.com/f87519fd-971d-4951-ac25-cf91adb60962 Researchers Develop Microneedle Patch for Flu Vaccination (2019) https://www.youtube.com/watch?v=AhSAQTVLkvQ Вакцина-татуировка https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218 https://nerdist.com/article/invisible-tattoos-vaccination-records-tracking/ https://stm.sciencemag.org/content/11/523/eaay7162?rss=1 Квант. точки — наноразмерные сенсоры https://biomolecula.ru/articles/kvantovye-tochki-nanorazmernye-sensory-dlia-meditsiny-i-biologii A nanomaterial for COVID-19 vaccine development https://www.sciencedaily.com/releases/2020/07/200715095500.htm https://stm.sciencemag.org/content/11/523/eaay7162?rss=1 Наноботы в вакцине с 12-й мин https://www.brighteon.com/49eb7c14-ef1b-4b92-acd1-0e177c4884fc https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323399814000178 Биосенсоры из наногидрогеля DARPA https://www.defenseone.com/technology/2020/03/military-funded-biosensor-could-be-future-pandemic-detection/163497/

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