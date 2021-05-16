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49) A falsidade do argumento térmico, a origem e efeitos das ELF
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34 views • May 16, 2021
Por favor, parar e ler o texto!
É um extracto da informação produzida e compilada pelo MOPPE. Mostra de onde vêm os efeitos biológicos e como isso se tornou uma ciência escondida instalada na própria estrutura do sistema de telecomunicações. Por um lado, na proximidade dos canais de frequências e por outro, na tecnologia de geração de feixes de precisão. O efeito disruptivo é aqui representado na sua versão acústica, para ser perceptível e comparável com a ordem musical, pois no fim de contas, a Vida assenta na fina organização de vibrações, tal como uma peça musical para uma orquestra. Veja:
Dr Pierre Gilbert (1995): tecnologia 5G/6G e vacinas paramagnéticas: https://www.brighteon.com/336bef6d-bb41-414c-9f96-473fdf87a6ad
adicionar com cristalografia Dr sobre a rede 5G
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
É um extracto da informação produzida e compilada pelo MOPPE. Mostra de onde vêm os efeitos biológicos e como isso se tornou uma ciência escondida instalada na própria estrutura do sistema de telecomunicações. Por um lado, na proximidade dos canais de frequências e por outro, na tecnologia de geração de feixes de precisão. O efeito disruptivo é aqui representado na sua versão acústica, para ser perceptível e comparável com a ordem musical, pois no fim de contas, a Vida assenta na fina organização de vibrações, tal como uma peça musical para uma orquestra. Veja:
Dr Pierre Gilbert (1995): tecnologia 5G/6G e vacinas paramagnéticas: https://www.brighteon.com/336bef6d-bb41-414c-9f96-473fdf87a6ad
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