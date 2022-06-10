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AFRICA AND WORLDWIDE HERE ARE SOME FACTS ABOUT DEADLY VACCINATION PROGRAMS- BE PRESENT AT ALL TIMES! IN THESE TIMES!
COMMON SENSE - OFFICIAL
COMMON SENSE - OFFICIAL
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260 views • June 10, 2022

EUSTICE MULLINS - THE CURSE! - https://www.youtube.com/watch?v=zX8d479fsRs

BE WELL AWARE ABOUT VACCIANIA! -https://www.brighteon.com/bbc9f7c0-a0f0-4870-af68-41c9aef9aff8

UNEXPECTED DEATH OR DIED SUDDENLY OR EVEN UNTIMELY DEATH ,THANK DONALD TRUMP THE FARTHER OF THIS  "VACCINE" MURDERER! - https://www.bitchute.com/video/CCh17WhV0NKA/

THANKS TO POTUS TRUMP -THE FARTHER OF THE "VACCINES" ??? - VAXX DAMAGE IS COMING IN "WARP SPEED" - https://www.brighteon.com/4f82fe9a-da53-4b58-af6e-228aaa542016

TRUMP THE FARTHER OF "VACCINES" ON CHIPPED BIO METRIC TRACKING -https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311

GOVERNED RON DEATH SANTIS SAYS JUST TAKE THE JAB! - HYPOCRITE AND PARASITE - https://www.brighteon.com/12204c18-75a1-4c0a-83b3-20b5fe0c3f3f

BOOM! MEDICAL MAFIA SENDS OMINOUS MESSAGE - https://www.bitchute.com/video/OrWBkbNnIGOX/

GAIN OF FUNCTION IS ANOTHER TERM FOR BIO-WEAPONS - https://www.holistichealthonline.info/monkeypox-gain-of-function/

THE JESUET NEW WORLD ORDER - EDUCATE YOURSELF -ALL ROADS LEAD TO ROME! https://www.bitchute.com/video/cbvChyYxocLT/ CLARE DALY MEP - THE EU - https://www.brighteon.com/ed4aaba7-c922-453a-85c6-910ebc34a428

OBAMA - STOP UNCOVERING THE CRIMES WE COMMITTED CENSOR THE INTERNET -  https://www.brighteon.com/4f70eefe-8f36-4f29-99bc-49f1109375ac

TRUMP WANTS TO MEET WITH GATES TO CENSOR THE INTERNET -VACCINE DAMAGE AWARENESS NOW INCOMING! -THE FARTHER WILL ABANDON HIS VACCINE SON! - WARP SPEED! - https://www.brighteon.com/eb9c1aa0-1470-4756-9897-463f37d701e2

THE REAL PANDEMIC IS NOW! - https://www.brighteon.com/5b686157-7269-413f-a3a6-25147da4af66

THE JESUET NEW WORLD ORDER - EDUCATE YOURSELF - https://www.bitchute.com/video/cbvChyYxocLT/

ALEX UKRAINE UPDATE 2 - 6-10-2022 -https://www.brighteon.com/da75d592-888b-42a9-ab5b-7bd6a2d18f37

A MESSAGE TO ZELENSKI FROM HIS GENERAL - https://www.brighteon.com/7e4cd460-b45c-4c1d-817e-81fe320076f5




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