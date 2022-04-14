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218) Apostasia e o diabólico (parte 1)
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77 views • April 14, 2022
Crédito para LA QUINTA COLUMNA:
Abr. 13, 2022 | DIRECTO NOCTURNO DE LA QUINTA COLUMNA - PROGRAMA 297: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/DIRECTONOCTURNODELAQUINTACOLUMNA-PROGRAMA297-:d
223) Apostacia e o diabólico (parte 2): https://www.brighteon.com/d18ceb73-af3f-4ece-842b-be5e044f714b
Mais:
219) Plano assumido e em curso de colapso populacional: https://www.brighteon.com/d1af4ea6-62b1-4687-96a1-8dbf47ba4be5
Um exemplo FLAGRANTE da Casuística Jesuíta. O problema não está na propriedade privada, nem na Terra, está no sofrimento causado pelos esquemas de furto e roubo, no silêncio dos beneficiários, e pior ainda daqueles que sabendo, ficam calados em crescente apostasia.
CARTA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI DO SANTO PADRE FRANCISCO SOBRE A FRATERNIDADE E A AMIZADE SOCIAL: https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
« Repropor a função social da propriedade
(...)
120. Faço minhas e volto a propor a todos algumas palavras de São João Paulo II, cuja veemência talvez tenha passado despercebida: «Deus deu a terra a todo género humano, para que ela sustente todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém».[94] Nesta linha, lembro que «a tradição cristã nunca reconheceu como absoluto ou intocável o direito à propriedade privada, e salientou a função social de qualquer forma de propriedade privada».[95] O princípio do uso comum dos bens criados para todos é o «primeiro princípio de toda a ordem ético-social»,[96] é um direito natural, primordial e prioritário.[97] Todos os outros direitos sobre os bens necessários para a realização integral das pessoas, quaisquer que sejam eles incluindo o da propriedade privada, «não devem – como afirmava São Paulo VI – impedir, mas, pelo contrário, facilitar a sua realização».[98] O direito à propriedade privada só pode ser considerado como um direito natural secundário e derivado do princípio do destino universal dos bens criados, e isto tem consequências muito concretas que se devem refletir no funcionamento da sociedade. Mas acontece muitas vezes que os direitos secundários se sobrepõem aos prioritários e primordiais, deixando-os sem relevância prática. »
Crédito para Greg Reese:
Abr 2, 2022 | The Real Agenda Behind Transgenderism: https://www.banned.video/watch?id=62486e35df23624965ae82d3
Crédito para a legendagem Canal Fringe:
Abr 8, 2022 | O Verdadeiro Objetivo Por Trás da Agenda Transgênero - Greg Reese: https://www.bitchute.com/video/pbpGhJfUiI19/
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Abr. 13, 2022 | DIRECTO NOCTURNO DE LA QUINTA COLUMNA - PROGRAMA 297: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/DIRECTONOCTURNODELAQUINTACOLUMNA-PROGRAMA297-:d
223) Apostacia e o diabólico (parte 2): https://www.brighteon.com/d18ceb73-af3f-4ece-842b-be5e044f714b
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219) Plano assumido e em curso de colapso populacional: https://www.brighteon.com/d1af4ea6-62b1-4687-96a1-8dbf47ba4be5
Um exemplo FLAGRANTE da Casuística Jesuíta. O problema não está na propriedade privada, nem na Terra, está no sofrimento causado pelos esquemas de furto e roubo, no silêncio dos beneficiários, e pior ainda daqueles que sabendo, ficam calados em crescente apostasia.
CARTA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI DO SANTO PADRE FRANCISCO SOBRE A FRATERNIDADE E A AMIZADE SOCIAL: https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
« Repropor a função social da propriedade
(...)
120. Faço minhas e volto a propor a todos algumas palavras de São João Paulo II, cuja veemência talvez tenha passado despercebida: «Deus deu a terra a todo género humano, para que ela sustente todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém».[94] Nesta linha, lembro que «a tradição cristã nunca reconheceu como absoluto ou intocável o direito à propriedade privada, e salientou a função social de qualquer forma de propriedade privada».[95] O princípio do uso comum dos bens criados para todos é o «primeiro princípio de toda a ordem ético-social»,[96] é um direito natural, primordial e prioritário.[97] Todos os outros direitos sobre os bens necessários para a realização integral das pessoas, quaisquer que sejam eles incluindo o da propriedade privada, «não devem – como afirmava São Paulo VI – impedir, mas, pelo contrário, facilitar a sua realização».[98] O direito à propriedade privada só pode ser considerado como um direito natural secundário e derivado do princípio do destino universal dos bens criados, e isto tem consequências muito concretas que se devem refletir no funcionamento da sociedade. Mas acontece muitas vezes que os direitos secundários se sobrepõem aos prioritários e primordiais, deixando-os sem relevância prática. »
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Abr 2, 2022 | The Real Agenda Behind Transgenderism: https://www.banned.video/watch?id=62486e35df23624965ae82d3
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MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
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