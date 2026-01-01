ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ (30/12/25) ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ. Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΓΕ; ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡ. 2: «Ο προσηλυτισμός απαγορεύεται».

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ (30/12/25) ΤΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ Μπρούκλιν της Αμερικής https://www.jw.org/el/μάρτυρες-του-ιεχωβά/δραστηριότητες/μπέθελ/επιγραφή-σκοπιάς-μπρούκλιν , ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ. Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΓΕ; ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡ. 2: «Ο προσηλυτισμός απαγορεύεται». ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ: https://rumble.com/v73pr8o-antichrist-jehovahs-witnesses-666.html , https://youtu.be/jsDAY0PyHhY . ΠΡΟΦΑΝΩΣ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΑ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΤΗΣ, ΜΜΕ=ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΟΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.
Οι αντίχριστοι "ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά" συνηθίζουν παράνομα οργανωμένοι 2 και 3 άτομα μαζί να προσπαθούν να προσηλυτίσουν "θύματα" και μάλιστα δημόσια στον δρόμο, σε πλατείες και πεζοδρόμια, με προπαγανδιστικό υλικό, φυλλάδια και περιοδικά, σε λαϊκές γειτονιές ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας για να προσελκύσουν και αποκτήσουν νέους "οπαδούς" της επικίνδυνης "Εμπορικής Παραθρησκευτικής Επιχείρησής τους", η οποία έχει έδρα το Μπρούκλιν της Αμερικής όπως ομολογούν με θρασύτητα.
Αν τους πεις μάλιστα ότι το Ελληνικό Σύνταγμα στο άρθρο 13 παράγραφος 2 απαγορεύει τον προσηλυτισμό θα σου πουν με κουτοπονηριά ότι "ειρηνικά" προσηλυτίζουν (και θα σε ρωτήσουν το όνομά σου σαν να σε ξέρουν από χθες προσπαθώντας να δημιουργήσουν δήθεν "φιλική σχέση" και δεν χρειάζεται βέβαια να τους συστηθούμε κιόλας...). Ωστόσο στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ δεν αναφέρεται ότι επιτρέπεται ο "ειρηνικός προσηλυτισμός" ή ότι "απαγορεύεται ο βίαιος προσηλυτισμός" αλλά αναγράφεται διαυγέστατα και επακριβώς με 3 λέξεις ότι: "Ο ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ" (είτε ειρηνικός είτε βίαιος επομένως) και ισχύει φυσικά για όλους τους αιρετικούς, τις παραθρησκευτικές οργανώσεις και τους αλλόδοξους, ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://www.youtube.com/watch?v=1IF97f4qp6M ΝΕΟΝΕΡΩΝΕΣ! ΝΕΟΝΕΡΩΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΑΘΑΝΑΤΕΣ ΨΥΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΟΥΣ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ https://rumble.com/v6u7tq7-digital-monitoring-identity-with-chip-of-the-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/ee0bf9a2-e9f4-4bd3-ad4b-4f004e4d3193 ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΡΑΣΕΙ ΟΥΤΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ…
Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ω Μ Ε Ν Α ΜΕ ΑΔΙΑΣΕΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ (ΣΥΝ)ΕΝΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΑΛΟΓΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ «ΣΦΑΓΗΣ» ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΡΧΙΣΟΔΟΜΙΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΓΙΑΤΙ: 82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2022 (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , [ https://www.youtube.com/watch?v=FfxHgA4evwQ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΤΟ YOUTUBE] . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .
Μία σύντομος ἀποδόμησις τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» https://www.impantokratoros.gr/89AC2F8C.el.aspx
Γράφει ὁ κ. Ἀνδρέας Κεφαλληνιάδης,
Διδάσκαλος Γ΄ Ἀρσακείου – Τοσιτσείου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἑκάλης.
Εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΗΓΗ: http://aktines.blogspot.com/2023/09/blog-post_46.html .
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ - ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: https://www.impantokratoros.gr/xiliastes-xiliasmos.el.aspx .
