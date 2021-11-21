Состав вакцин от ковид 19 и почему все так запутано

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549 views • November 21, 2021





1) Интересное наблюдение для тех, кто любит копать Писание чуть глубже:



Откр 6:1-2: "И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить."



Лук - греч. τοξον

Транслитерация: токсон

Произношение: тόксοн

Греч. Токсон - это лук. Греческие лучники мазали стрелы ядом.



Из греч. слово перекочевало в латынь - токсикус. И уже там получило смысл - отравленный.

С латыни перекочевало в английский (и русский) - токсик, токсичный, со значением - ядовитый, отравленный.



Даллаская семинария трактует этого всадника, как грядущего Антихриста, идущего с луком, но без стрел. Т.е. приходящего к власти мирным путём, но в последствии несущего пагубу.



В этом отрывке из Откровения мы видим лук, как отраву, токсин. Несет «мирное лечение», а принесёт пагубу/отраву/яд? Предлагает сохранить жизнь, но в итоге принесет ее потерю?



2) Цепочка взаимосвязей лаборатории в Ухане, бигфармы, корпораций и Билла Гейтса:



«Китайская биологическая лаборатория в Ухане является частью Glaxosmithkline, которая (случайно) принадлежит Pfizer!» Тот, кто делает вирусную вакцину, которая (случайно) была выпущена в биологической лаборатории в Ухане и (случайно) профинансирована доктором Фаучи. Кто (случайно) рекламирует вакцину!

«GlaxoSmithKline (случайно) управляется финансовым отделом Black Rock, который (случайно) управляет финансами Open Foundation (Фонд Сороса), который (случайно) управляет французской AXA!



«По совпадению, Соросу принадлежит немецкая компания Winterthur, которая (случайно) построила китайскую лабораторию в Ухане и была куплена немецким альянсом, у которого (случайно) есть акционер Vanguard, который (случайно) является акционером Black Rock, который (случайно) контролирует центральные банки и управляет примерно третью мирового инвестиционного капитала.



Black Rock также (по совпадению) является основным акционером MICROSOFT, принадлежащим Биллу Гейтсу, который (кстати) является акционером Pfizer (кто - помните? Он продает чудодейственную вакцину) и (это случилось) теперь является первым спонсором ВОЗ!



Теперь вы понимаете, как мертвая летучая мышь, проданная на мокром рынке в Китае, заразила ВСЮ ПЛАНЕТУ!



3) Заставляющие задуматься интерпретации аббревиатуры «COVID»:



Выбирайте какая интерпретация больше по вкусу, правда все они не очень вкусные: COVID = Company Of Vaccination ID, COVID = Certificate Of Vaccination Identification. Представив число 19 в виде букв: 1 — A, 9 — I т.о. получаем AI — Artificial Intelligence (Искусственный Интеллект). Если все сложить, получается выходим на общий смысл — «Сертификат о вакцинации, контролируемый ИИ». Вот так.



4) Упомянутые в видео независимые врачи и ученые, мнения которых активно банятся: Кэрри Мадэй, доктор Зеленко, нобелевский лауреат Люк Монтанье, Доктор Ричард Флеминг, Сергей Савельев, Доктор Леонард Колдвелл, автор мРНК вакцин Роберт Мелоун, Питер Маккалоу, бывший вице-президент Пфайзера Майкла Йидон, доктор Рашид Буттар, доктор Дрю Вайсман, сотрудник Пфайзер Melissa Strickler и много других.



БОЛЬШЕ ССЫЛОК:



- Графен в вакцинах. Теслафорез - открытие университета Райса. Сборка нанотрубок.



- Найденные микрочипы под микроскопом:



- Био-чип в оболочке из оксида графена



- Бывший сотрудник Pfizer о графене в вакцинах



- Pfizer использовал клетки абортированного плода человека в вакцине и пытался это скрыть



- Тайна разработчиков: что входит в состав COVID-вакцин Pfizer и Moderna



- Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), токсичный состав уколов - http://www.vaccinesafety.edu/

components-Excipients.htm.



#перед_гневом #восхищение_церкви #второе_пришествие_Христа #апокалипсис

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Email для предложений по служению - Упомянутые в видео дополнительная информация и ссылки:1) Интересное наблюдение для тех, кто любит копать Писание чуть глубже:Откр 6:1-2: "И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить."Лук - греч. τοξονТранслитерация: токсонПроизношение: тόксοнГреч. Токсон - это лук. Греческие лучники мазали стрелы ядом.Из греч. слово перекочевало в латынь - токсикус. И уже там получило смысл - отравленный.С латыни перекочевало в английский (и русский) - токсик, токсичный, со значением - ядовитый, отравленный.Даллаская семинария трактует этого всадника, как грядущего Антихриста, идущего с луком, но без стрел. Т.е. приходящего к власти мирным путём, но в последствии несущего пагубу.В этом отрывке из Откровения мы видим лук, как отраву, токсин. Несет «мирное лечение», а принесёт пагубу/отраву/яд? Предлагает сохранить жизнь, но в итоге принесет ее потерю?2) Цепочка взаимосвязей лаборатории в Ухане, бигфармы, корпораций и Билла Гейтса:«Китайская биологическая лаборатория в Ухане является частью Glaxosmithkline, которая (случайно) принадлежит Pfizer!» Тот, кто делает вирусную вакцину, которая (случайно) была выпущена в биологической лаборатории в Ухане и (случайно) профинансирована доктором Фаучи. Кто (случайно) рекламирует вакцину!«GlaxoSmithKline (случайно) управляется финансовым отделом Black Rock, который (случайно) управляет финансами Open Foundation (Фонд Сороса), который (случайно) управляет французской AXA!«По совпадению, Соросу принадлежит немецкая компания Winterthur, которая (случайно) построила китайскую лабораторию в Ухане и была куплена немецким альянсом, у которого (случайно) есть акционер Vanguard, который (случайно) является акционером Black Rock, который (случайно) контролирует центральные банки и управляет примерно третью мирового инвестиционного капитала.Black Rock также (по совпадению) является основным акционером MICROSOFT, принадлежащим Биллу Гейтсу, который (кстати) является акционером Pfizer (кто - помните? Он продает чудодейственную вакцину) и (это случилось) теперь является первым спонсором ВОЗ!Теперь вы понимаете, как мертвая летучая мышь, проданная на мокром рынке в Китае, заразила ВСЮ ПЛАНЕТУ!3) Заставляющие задуматься интерпретации аббревиатуры «COVID»:Выбирайте какая интерпретация больше по вкусу, правда все они не очень вкусные: COVID = Company Of Vaccination ID, COVID = Certificate Of Vaccination Identification. Представив число 19 в виде букв: 1 — A, 9 — I т.о. получаем AI — Artificial Intelligence (Искусственный Интеллект). Если все сложить, получается выходим на общий смысл — «Сертификат о вакцинации, контролируемый ИИ». Вот так.4) Упомянутые в видео независимые врачи и ученые, мнения которых активно банятся: Кэрри Мадэй, доктор Зеленко, нобелевский лауреат Люк Монтанье, Доктор Ричард Флеминг, Сергей Савельев, Доктор Леонард Колдвелл, автор мРНК вакцин Роберт Мелоун, Питер Маккалоу, бывший вице-президент Пфайзера Майкла Йидон, доктор Рашид Буттар, доктор Дрю Вайсман, сотрудник Пфайзер Melissa Strickler и много других.БОЛЬШЕ ССЫЛОК:- Графен в вакцинах. Теслафорез - открытие университета Райса. Сборка нанотрубок. https://vidio.blog/watch/Et9Oc2OvqJHoQBi/list/HWp8L4C6tgqTauz - Найденные микрочипы под микроскопом: https://vidio.blog/watch/ba8nMk2SSt7ZXKL/list/HWp8L4C6tgqTauz - Био-чип в оболочке из оксида графена https://www.youtube.com/watch?v=Dgzi72saii0 - Бывший сотрудник Pfizer о графене в вакцинах https://www.brighteon.com/db371741-db23-49af-acd6-7ea698a69d74 - Pfizer использовал клетки абортированного плода человека в вакцине и пытался это скрыть https://rumble.com/vnwjtp-pfizer-..html - Тайна разработчиков: что входит в состав COVID-вакцин Pfizer и Moderna https://www.brighteon.com/2f693ee3-e487-48d7-84ea-63056d20ab34 - Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), токсичный состав уколов - https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf components-Excipients.htm.#перед_гневом #восхищение_церкви #второе_пришествие_Христа #апокалипсис-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Мы на Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UClxKZQRQfLbtaY6Qyuj97hw Мы в Телеграм - https://t.me/Pered_GnevomEmail для предложений по служению - [email protected] Keywords vaccinationpandemicapocalypsesecond coming of christchurch rapture

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