Тайна разработчиков: что входит в состав COVID-вакцин Pfizer и Moderna

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392 views • January 26, 2021





Обе вакцины сделаны из информационной (матричной) РНК. Эту молекулу клетки естественным образом используют для передачи инструкций ДНК к клеточному механизму построения белка. Вакцина на основе мРНК никогда раньше не одобрялась FDA. Тем не менее, многие годы исследований были посвящены РНК-вакцинам, и это одна из причин, почему ученые смогли так быстро начать тестирование таких вакцин против COVID-19. После того, как в январе были обнаружены вирусные последовательности, фармацевтическим компаниям Moderna и Pfizer/BioNTech потребовалось всего несколько дней, чтобы создать вакцину-кандидата на основе мРНК.



«РНК-вакцины раньше не использовались, но они проходили разные стадии клинических испытаний. В нормальное время испытания занимают более 10 лет. COVID-19 этот процесс ускорил, - объяснил Алексей Вольфсон, основатель и научный руководитель биотехнологической компании Advirna, занимающейся разработкой лекарств на основе РНК-технологий (Массачусетс, США). - У компании Moderna, например, есть отличная научная база. Технология просто «созрела». Она очень адаптивна, то есть можно быстро создавать и параллельно испытывать множество кандидатов в вакцины». Однако надеяться на долгосрочный иммунитет после прививки пока не приходится. Речь идет лишь о временной защите. Во всяком случае, «количество антител после естественно приобретенного иммунитета у большинства людей достаточно быстро уменьшается», - отметил эксперт. Что касается клеточного иммунитета, про него тоже пока нельзя ничего сказать: появляется ли он после использования вакцины, и насколько он эффективен. «Надежные исследования требуют больше времени», – подчеркнул он.



Учёный, сотрудничавший с Pfizer и Moderna, рассказал, из чего сделаны вакцины от CovId-19:



Липидные наночастицы: новый подход к нацеливанию на мозг:



В России технологию мРНК использовали при разработке одного из прототипов вакцин против коронавируса в Центре «Вектор», но в дальнейшем выбор был сделан в пользу другой платформы, потому что она показала большую эффективность во время испытаний на животных (вторая зарегистрированная в России вакцина - разработанная Центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» - состоит из пептидов, то есть искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков).



ТОП-20 вопросов о вакцине ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»: На разработку и тестирование новой вакцины обычно уходит не менее 12-18 месяцев. Прошло чуть более 10 месяцев после публикации генетической последовательности вируса SARS-CoV-2, а уже две фармацевтические компании подали заявку на разрешение в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Известные фармацевтические производители Pfizer и Moderna, вакцины которых оказались высокоэффективными против коронавируса, уже готовятся к их массовому производству. О технологии изготовления вакцин известно не много и разработчики не планируют полностью раскрывать данные о составе своих вакцин. Однако доктор, профессор Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете Дрю Вайсман, который непосредственно консультировал этих производителей в процессе создания их вакцин, раскрыл некоторые детали.Обе вакцины сделаны из информационной (матричной) РНК. Эту молекулу клетки естественным образом используют для передачи инструкций ДНК к клеточному механизму построения белка. Вакцина на основе мРНК никогда раньше не одобрялась FDA. Тем не менее, многие годы исследований были посвящены РНК-вакцинам, и это одна из причин, почему ученые смогли так быстро начать тестирование таких вакцин против COVID-19. После того, как в январе были обнаружены вирусные последовательности, фармацевтическим компаниям Moderna и Pfizer/BioNTech потребовалось всего несколько дней, чтобы создать вакцину-кандидата на основе мРНК.«РНК-вакцины раньше не использовались, но они проходили разные стадии клинических испытаний. В нормальное время испытания занимают более 10 лет. COVID-19 этот процесс ускорил, - объяснил Алексей Вольфсон, основатель и научный руководитель биотехнологической компании Advirna, занимающейся разработкой лекарств на основе РНК-технологий (Массачусетс, США). - У компании Moderna, например, есть отличная научная база. Технология просто «созрела». Она очень адаптивна, то есть можно быстро создавать и параллельно испытывать множество кандидатов в вакцины». Однако надеяться на долгосрочный иммунитет после прививки пока не приходится. Речь идет лишь о временной защите. Во всяком случае, «количество антител после естественно приобретенного иммунитета у большинства людей достаточно быстро уменьшается», - отметил эксперт. Что касается клеточного иммунитета, про него тоже пока нельзя ничего сказать: появляется ли он после использования вакцины, и насколько он эффективен. «Надежные исследования требуют больше времени», – подчеркнул он.Учёный, сотрудничавший с Pfizer и Moderna, рассказал, из чего сделаны вакцины от CovId-19: https://www.forumdaily.com/uchenyj-sotrudnichavshij-s-pfizer-i-moderna-rasskazal-iz-chego-sdelany-vakciny-ot-covid-19/ Липидные наночастицы: новый подход к нацеливанию на мозг: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29886842/ В России технологию мРНК использовали при разработке одного из прототипов вакцин против коронавируса в Центре «Вектор», но в дальнейшем выбор был сделан в пользу другой платформы, потому что она показала большую эффективность во время испытаний на животных (вторая зарегистрированная в России вакцина - разработанная Центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» - состоит из пептидов, то есть искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков).ТОП-20 вопросов о вакцине ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»: https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15649 Keywords vaccinationcovid-19greatreset

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