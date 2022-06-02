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225) Espanhóis sob ataque de armas de energia directa (4G/5G)
#ElectrosmogPortugal
#ElectrosmogPortugal
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9 views • June 02, 2022
Interessante encontro no canal de Fritz Iribar com o engenheiro Román Balla, onde falámos sobre a radiação de microondas NÃO-IONISANTE e a sua capacidade de causar doenças, misturada com o material da moda que catalisa os danos causados pela radiação.

Créditos à LA QUINTA COLUMNA, Junho 02, 2022:
HABLAMOS DE RADIACIONES NO IONIZANTES JUNTO AL INGENIERO ROMÁN BALLA: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/HABLAMOSDERADIACIONESJUNTOALINGENIEROROMANBALLA:6

O Dr. Martín Monteverde e o ideal deveria ser menos do que 1 μW/cm² .
https://www.brighteon.com/39c3bc3b-4fbb-4cbf-b96e-0785ca480f0b

Mais:
Lista de provas de efeitos biológicos: https://www.brighteon.com/watch/951e13e9-6069-48a0-b6b5-6e6328e689e6

Razão do uso de mais potência nas telecomunicações para contornar a sensibilidade biológica através do embrutecimento perceptivo, acrescida do efeito tóxico da dessensibilização nervosa através do aspartame - William Bise relatou em 1977 que a biologia humana era sensível a radiofrequências de muito baixa potência. Verificaram alterações EEG abaixo dos -80dBm, e também dores de cabeças induzidas a -60dBm | Low power radio-frequency and microwave effects on human electroencephalogram and behavior | W Bise (1978) | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/751078/ | https://www.researchgate.net/publication/3346399_An_opportunity_lost_low-power_radio_frequencies

Tabela de conversão de unidades EMF: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/emf-tabela_unidades_equivalentes_conversao.pdf
Padrões indicativos de tolerância biológica (BAUBIOLOGIE): https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/building-biology-guidelines-english_1_orig.jpg


MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Keywords
emfcrime5gaidewpandemiaelectrosmogmicroondasgenocidiocastigopulsoalvo
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