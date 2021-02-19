Ольга Четверикова "ВОЗ и Роспотребнадзор: Кто регулирует COVID-19 в России"

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35 views • February 19, 2021





Полная запись проведенного 2 февраля 2021 года в московской гостинице “Метрополь” научно-общественного круглого стола на тему "Всероссийская вакцинация или угроза национальной безопасности" по инициативе заслуженной артистки России Марии Шукшиной на котором выступали учёные, правоведы, аналитики, государственные и общественные деятели, у которых накопились вопросы по новой коронавирусной инфекции и мерам борьбы с ней:



Участники мероприятия:



1. Маргарита Павлова - член Совета Федерации, сенатор от Челябинской области.

2. Александр Головашкин - покловник полиции Герой Российской Федерации.

3. Николай Земцов - депутат ГосДумы.

4. Игорь Гундаров - советский и российский врач, специалист в области эпидемиологии и медицинcкой статистики, демографии, философии; кандидат философских наук, доктор медицинских наук, профессор. Главный научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова.

5. Владислав Шафиалинов - президент Группы медицинских компаний "Ваш Доктор", профессор, доктор медицинских наук, хирург высшей квалификационной категории.

6. Александр Полетаев - доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель Медицинского Исследовательского Центра «Иммункулус», ведущий специалист в области иммунологии, иммунобиотехнологии, нейроиммунохимии.

7. Александр Редько - профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН).

8. Павел Воробьев - доктор медицинских наук, профессор, советник губернатора Орловской области, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов.

9. Андрей Цветков - иммунолог, вирусолог и бактериолог.

10. Елена Калле - молекулярный биолог.

11. Александр Саверский - президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», юрист.

12. Ольга Николаевна Четверикова - кандидат исторических наук, доцент МГИМО, член Союза писателей России, директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУш.

13. Дмитрий Казаков - адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро "Казаков и Партнёры", член Московской областной коллегии адвокатов, Почётный адвокат Адвокатской палаты Московской области.

14. Павлов Андрей Васильевич - полковник ВМФ, участник совета общероссийского офицерского собрания.

15. Ирина Медведева - директор Общественного института демографической безопасности, православный детский психолог.

16. Александр Порожняков - руководитель общественного движения Царский Крест. Вопрос национальной безопасности является самым актуальным в контексте проходящей в России добровольно-принудительной вакцинации от нового коронавируса. Независимые врачи, профессора и доктора наук, не забывшие, что такое опытный и доказательный подход к лечению человека, поставили под сомнение эффективность и безвредность мер «профилактики», которые подаются официозными СМИ и чиновниками от медицины как панацея. На круглом столе с участием профильных экспертов и общественников говорилось о серьезнейших рисках для личного и коллективного здоровья граждан России от инициированной по всей стране прививочной кампании. Правоохранительным органам и медицинским властям были заданы вопросы (в том числе - в формате резолюции по итогам мероприятия), которые пока можно считать риторическими.Полная запись проведенного 2 февраля 2021 года в московской гостинице “Метрополь” научно-общественного круглого стола на тему "Всероссийская вакцинация или угроза национальной безопасности" по инициативе заслуженной артистки России Марии Шукшиной на котором выступали учёные, правоведы, аналитики, государственные и общественные деятели, у которых накопились вопросы по новой коронавирусной инфекции и мерам борьбы с ней: https://www.brighteon.com/d1926a85-560d-4711-b355-7a8addfeef20 Участники мероприятия:1. Маргарита Павлова - член Совета Федерации, сенатор от Челябинской области.2. Александр Головашкин - покловник полиции Герой Российской Федерации.3. Николай Земцов - депутат ГосДумы.4. Игорь Гундаров - советский и российский врач, специалист в области эпидемиологии и медицинcкой статистики, демографии, философии; кандидат философских наук, доктор медицинских наук, профессор. Главный научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова.5. Владислав Шафиалинов - президент Группы медицинских компаний "Ваш Доктор", профессор, доктор медицинских наук, хирург высшей квалификационной категории.6. Александр Полетаев - доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель Медицинского Исследовательского Центра «Иммункулус», ведущий специалист в области иммунологии, иммунобиотехнологии, нейроиммунохимии.7. Александр Редько - профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН).8. Павел Воробьев - доктор медицинских наук, профессор, советник губернатора Орловской области, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов.9. Андрей Цветков - иммунолог, вирусолог и бактериолог.10. Елена Калле - молекулярный биолог.11. Александр Саверский - президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», юрист.12. Ольга Николаевна Четверикова - кандидат исторических наук, доцент МГИМО, член Союза писателей России, директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУш.13. Дмитрий Казаков - адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро "Казаков и Партнёры", член Московской областной коллегии адвокатов, Почётный адвокат Адвокатской палаты Московской области.14. Павлов Андрей Васильевич - полковник ВМФ, участник совета общероссийского офицерского собрания.15. Ирина Медведева - директор Общественного института демографической безопасности, православный детский психолог.16. Александр Порожняков - руководитель общественного движения Царский Крест. Keywords vaccinationcovid-19greatreset

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