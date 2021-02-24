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Повестка дня Билла Гейтса (The Bill Gates Agenda, русские субтитры)
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84 views • February 24, 2021
Видео-отрывки из документального фильма «ПЛАНдемическое умопоВРАЧение» (PLANdemic: InDOCTORnation).
Полная версия фильма: https://www.brighteon.com/d3d245c2-cb54-4c88-aba3-12761620a38a
Билл Гейтс является либо одним из самых превратно понимаемых людей в мире, либо он один из самых талантливых аферистов в истории...
Кто он - великодушный герой, или злостный авантюрист?
Лично я хотел бы поверить в то, что один из богатейших людей мира раздает свое состояние на благо человечества.
Я хочу верить в эту подкупающую улыбку. Я хочу верить, что его сердце - такое же мягкое и теплое, как и его свитеры.
По крайней мере, я хотел бы верить в то, что он не знает о том, сколько зла причинил...
Полная версия фильма: https://www.brighteon.com/d3d245c2-cb54-4c88-aba3-12761620a38a
Билл Гейтс является либо одним из самых превратно понимаемых людей в мире, либо он один из самых талантливых аферистов в истории...
Кто он - великодушный герой, или злостный авантюрист?
Лично я хотел бы поверить в то, что один из богатейших людей мира раздает свое состояние на благо человечества.
Я хочу верить в эту подкупающую улыбку. Я хочу верить, что его сердце - такое же мягкое и теплое, как и его свитеры.
По крайней мере, я хотел бы верить в то, что он не знает о том, сколько зла причинил...
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