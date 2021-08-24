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ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ YOUTUBE ΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.
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33 views • August 24, 2021
ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ YOUTUBE ΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ https://ugetube.com/watch/IX6nNVSSZRbXUcr , https://rumble.com/vllomp--youtube-.html .
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΩΖΕΙ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΥ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΟΧΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΗ, ΠΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΤΟΥ https://www.brighteon.com/e536cbb5-5a47-47c2-9aa1-adb8f838079c , https://ugetube.com/watch/XhRNWjq77KK3DZf , https://rumble.com/vlf9np-35984293.html .
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX .
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΩΖΕΙ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΥ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΟΧΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΗ, ΠΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΤΟΥ https://www.brighteon.com/e536cbb5-5a47-47c2-9aa1-adb8f838079c , https://ugetube.com/watch/XhRNWjq77KK3DZf , https://rumble.com/vlf9np-35984293.html .
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX .
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