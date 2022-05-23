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CDL139 - Solutions locales ou totalitarisme mondial : à nous de choisir ! Jean-Jacques Crèvecœur
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21 views • May 23, 2022
lundi 23 mai 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL139:2
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Dans cette vidéo, je pose une question centrale, dont les enjeux sont illustrés par de nombreux exemples : Face à des problèmes mondiaux, planétaires et globaux, devons-nous privilégier des solutions globales ou des solutions locales ? Ça semble peut-être contre-intuitif, mais étant donné la diversité des situations et des problèmes sur la planète, on ne peut répondre que localement pour résoudre des problèmes, même s'ils semblent globaux.
Que ce soit en matière de gestion des pandémies, d'approvisionnement des biens de première nécessité, d'approvisionnement alimentaire, d'évolution du climat, il serait fou et irresponsable, voire dangereux et suicidaire de laisser à une minuscule minorité de criminels milliardaires le pouvoir de choisir pour nous les solutions qu'ils jugent appropriées pour nous. Quand on connaît leur absence totale de préoccupation pour le bien-être et la santé des populations, il ne peut être question de remettre les conditions de notre vie et de notre survie entre les mains d'instances supra-nationales contrôlées par des intérêts privés.
Dans cette perspective, le temps est venu de résister et de désobéir à ces tentatives de mise en esclavage et d'extermination. Le temps est venu, surtout, de recréer ensemble notre autonomie et notre résilience sur le plan local, à l'échelle d'un département ou d'une région. Sans cela, nous serons définitivement à la merci de gens qui n'ont aucune compassion pour l'espèce humaine.
QUELQUES RÉFÉRENCES EN LIEN AVEC LE CONTENU DE CETTE VIDÉO :
— un d'entre vous m'a dit cette nuit que Duck Duck Go s'est aligné sur la politique des GAFAM. Il serait préférable d'utiliser Yandex : https://yandex.com/
— pour visionner le documentaire de Coline Serreau « Solutions locales pour un désordre global », cliquez ici : https://formations.emergences.net/products/chaine-privee-gratuite-de-jjc/categories/2149061515/posts/2158244697
Ou ici : https://www.brighteon.com/bfdd3c20-cade-4149-9236-8f292f05928d
— pour découvrir la chaîne consacrée à l'alimentation et l'agriculture mondiale, cliquez ici : https://www.youtube.com/c/IceAgeFarmer et pour son site Internet, cliquez ici : https://www.iceagefarmer.com/
— à propos des incendies d'usines alimentaires aux USA : https://www.apar.tv/societe/de-ladn-humain-a-ete-trouve-dans-des-usines-de-transformation-alimentaire-aux-etats-unis-dont-treize-ont-ete-incendiees/
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net . En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Dans cette vidéo, je pose une question centrale, dont les enjeux sont illustrés par de nombreux exemples : Face à des problèmes mondiaux, planétaires et globaux, devons-nous privilégier des solutions globales ou des solutions locales ? Ça semble peut-être contre-intuitif, mais étant donné la diversité des situations et des problèmes sur la planète, on ne peut répondre que localement pour résoudre des problèmes, même s'ils semblent globaux.
Que ce soit en matière de gestion des pandémies, d'approvisionnement des biens de première nécessité, d'approvisionnement alimentaire, d'évolution du climat, il serait fou et irresponsable, voire dangereux et suicidaire de laisser à une minuscule minorité de criminels milliardaires le pouvoir de choisir pour nous les solutions qu'ils jugent appropriées pour nous. Quand on connaît leur absence totale de préoccupation pour le bien-être et la santé des populations, il ne peut être question de remettre les conditions de notre vie et de notre survie entre les mains d'instances supra-nationales contrôlées par des intérêts privés.
Dans cette perspective, le temps est venu de résister et de désobéir à ces tentatives de mise en esclavage et d'extermination. Le temps est venu, surtout, de recréer ensemble notre autonomie et notre résilience sur le plan local, à l'échelle d'un département ou d'une région. Sans cela, nous serons définitivement à la merci de gens qui n'ont aucune compassion pour l'espèce humaine.
QUELQUES RÉFÉRENCES EN LIEN AVEC LE CONTENU DE CETTE VIDÉO :
— un d'entre vous m'a dit cette nuit que Duck Duck Go s'est aligné sur la politique des GAFAM. Il serait préférable d'utiliser Yandex : https://yandex.com/
— pour visionner le documentaire de Coline Serreau « Solutions locales pour un désordre global », cliquez ici : https://formations.emergences.net/products/chaine-privee-gratuite-de-jjc/categories/2149061515/posts/2158244697
Ou ici : https://www.brighteon.com/bfdd3c20-cade-4149-9236-8f292f05928d
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— à propos des incendies d'usines alimentaires aux USA : https://www.apar.tv/societe/de-ladn-humain-a-ete-trouve-dans-des-usines-de-transformation-alimentaire-aux-etats-unis-dont-treize-ont-ete-incendiees/
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