Solutions locales pour un désordre global

7 avril 2010 / 1h 53min / Documentaire

De Coline Serreau

Avec Dominique Guillet, Vandana Shiva, Ana Primavesi



"Les films d'alertes et catastrophistes ont été tournés, ils ont eu leur utilité, mais maintenant il faut montrer qu'il existe des solutions, faire entendre les réflexions des paysans, des philosophes et économistes qui, tout en expliquant pourquoi notre modèle de société s'est embourbé dans la crise écologique, financière et politique que nous connaissons, inventent et expérimentent des alternatives." Coline Serreau.