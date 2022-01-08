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MASK DEMONIZED WOMAN! ΔΕΝ ΜΕ “ΕΒΑΛΕ” Ο ΧΙΤΛΕΡ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΛΛΑ Ο ΔΩΣΙΛΟΓΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ, Ο ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΣ, Ο ΜΑΝΑΒΗΣ!…
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231 views • January 08, 2022
MASK DEMONIZED WOMAN! ΔΕΝ ΜΕ “ΕΒΑΛΕ” Ο ΧΙΤΛΕΡ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΛΛΑ Ο ΔΩΣΙΛΟΓΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ, Ο ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΣ, Ο ΜΑΝΑΒΗΣ!… ΔΙΑΔΩΣΤΕ- SHARE https://ugetube.com/watch/fnaTSugoQb5Z6IS , https://rumble.com/vs4rb3-mask-demonized-woman.html . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: https://www.facebook.com/xwris.stoixeia/videos/3038976029708208 , http://www.freevolition.gr , http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) , https://healthimpactnews.com/2021/34337-deaths-3120439-injuries-following-covid-shots-in-european-database-as-uk-public-data-show-35-deaths-213-hospitalizations-among-booster-triple-vaccinated , https://www.brighteon.com/f53bdc1b-762e-40d6-9a3f-c77a76836489 . (ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΘΑΡΡΩ ΓΙΑΤΙ ΠΗΓΕ ΝΑ ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΕΙ Η ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΑΕΡΟΣΥΝΟΔΟΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΦΟΡΟΥΣΕ ΦΙΜΩΤΡΟ!...).
Δημοσιευμένη Μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό του CDC του Υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ για τις μάσκες τεκμηριώνει ότι δεν έχουν καμία σημαντική επίδραση στην μετάδωση της γρίπης https://www.brighteon.com/f53bdc1b-762e-40d6-9a3f-c77a76836489 .
CDC OF USA FOR USE OF FACE MASKS: "DOES NOT HAVE A SUBSTANTIAL EFFECT ON INFLUENZA TRASMISSION". Volume 26, Number 5—May 2020, https://wwwnc.cdc.gov/eid/content/26/5/pdfs/v26-n5.pdf page 141.
ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ΓΡΙΠΗΣ "Δημοσιευμένη Μελέτη στο περιοδικό του CDC για μάσκες: Δεν έχουν καμία σημαντική επίδραση (ΒΙΝΤΕΟ https://www.brighteon.com/f53bdc1b-762e-40d6-9a3f-c77a76836489 ). ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Volume 26, Number 5—May 2020 https://wwwnc.cdc.gov/eid/content/26/5/pdfs/v26-n5.pdf ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 141. ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ https://wwwnc.cdc.gov/eid/past-issues/volume-26 ...
(ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΑΝΟΜΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ YOUTUBE ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ https://youtu.be/6EtjLrB5pkc ).
Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Centers for Disease Control and Prevention - CDC ) είναι το κορυφαίο εθνικό ινστιτούτο δημόσιας υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το CDC είναι μια ομοσπονδιακή υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών υπό το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και έχει την έδρα του στην Ατλάντα της Τζόρτζια https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD ...
Δημοσιευμένη Μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό του CDC του Υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ για τις μάσκες τεκμηριώνει ότι δεν έχουν καμία σημαντική επίδραση στην μετάδωση της γρίπης https://www.brighteon.com/f53bdc1b-762e-40d6-9a3f-c77a76836489 .
CDC OF USA FOR USE OF FACE MASKS: "DOES NOT HAVE A SUBSTANTIAL EFFECT ON INFLUENZA TRASMISSION". Volume 26, Number 5—May 2020, https://wwwnc.cdc.gov/eid/content/26/5/pdfs/v26-n5.pdf page 141.
ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ΓΡΙΠΗΣ "Δημοσιευμένη Μελέτη στο περιοδικό του CDC για μάσκες: Δεν έχουν καμία σημαντική επίδραση (ΒΙΝΤΕΟ https://www.brighteon.com/f53bdc1b-762e-40d6-9a3f-c77a76836489 ). ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Volume 26, Number 5—May 2020 https://wwwnc.cdc.gov/eid/content/26/5/pdfs/v26-n5.pdf ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 141. ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ https://wwwnc.cdc.gov/eid/past-issues/volume-26 ...
(ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΑΝΟΜΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ YOUTUBE ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ https://youtu.be/6EtjLrB5pkc ).
Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Centers for Disease Control and Prevention - CDC ) είναι το κορυφαίο εθνικό ινστιτούτο δημόσιας υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το CDC είναι μια ομοσπονδιακή υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών υπό το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και έχει την έδρα του στην Ατλάντα της Τζόρτζια https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD ...
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