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📺📱Comprendre l'ingénierie sociale & la crise du coronavirus, avec Philippe Bobola
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6 views • December 04, 2020
20 oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=PELRAy3CW3M
Magazine Nexus : https://www.youtube.com/channel/UCJRVmR4NWAKIx-e-c40qKxQ
Comprendre l'ingénierie sociale de notre époque pour comprendre la gestion de la crise sanitaire en France et dans le monde. Conférence du 15 octobre avec Philippe Bobola (physicien, anthropologue, psychanalyste) pour appréhender le lien entre ingénierie sociale et coronavirus.
Expérience de Stanley Milgram : https://www.brighteon.com/be19da18-e030-4d11-b593-cf536b9e5512
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