THE LADS ARMY - BRITONS SENTENCED TO DEATH! - UK PAID AND NAZI BACKED MERCENARY'S /TERRORISTS NOW FACE THE BITTER TRUTH!

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THIS SHOULD BE A LESSON - NEVER BACK OR FIGHT SHOULDER TO SHOULDER WITH NAZI DEVILS! WEATHER GERMAN OR UKRAINIAN - THE WAGES FOR SIN IS ?
UK MILITARY TO TRAIN NAZI BATTALIONS - https://www.brighteon.com/82ce6759-087c-4dd2-84f4-b63e27763db8
UNEXPECTED DEATH OR DIED SUDDENLY OR EVEN UNTIMELY DEATH ,THANK DONALD TRUMP THE FARTHER OF THIS "VACCINE" MURDERER! - https://www.bitchute.com/video/CCh17WhV0NKA/
A MESSAGE TO UKRAINIAN PRESIDENT ZELENSKI FROM HIS GENERAL - https://www.brighteon.com/7e4cd460-b45c-4c1d-817e-81fe320076f5
UKRAINE - UK COLUMN NEWS LATEST SHOCKING ATROCITY'S COMMITTED BY UKRAINIAN NAZI ARMY - https://www.bitchute.com/video/nyy5zpE6iZ2r/
ALEX UKRAINE UPDATE 2 - 6-10-2022 -https://www.brighteon.com/da75d592-888b-42a9-ab5b-7bd6a2d18f37
COV19 ITS JUST LIKE A MOVIE -https://www.brighteon.com/62cfc51a-2b11-4db2-afa9-3496e9db1c3e
MRNA VACCINE DAMAGE! - SUDDEN DEATH SYNDROME -REALLY? -https://www.brighteon.com/485005aa-7a57-425a-96af-37b75fe7d72b
CLARE DALY MEP - THE EU -https://www.brighteon.com/ed4aaba7-c922-453a-85c6-910ebc34a428
THE JESUET NEW WORLD ORDER - EDUCATE YOURSELF -ALL ROADS LEAD TO ROME! https://www.bitchute.com/video/cbvChyYxocLT/ OBAMA - STOP UNCOVERING THE CRIMES WE COMMITTED CENSOR THE INTERNET -https://www.brighteon.com/4f70eefe-8f36-4f29-99bc-49f1109375ac
THE REAL PANDEMIC IS NOW! -https://www.brighteon.com/5b686157-7269-413f-a3a6-25147da4af66