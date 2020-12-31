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Patriot Admits to knowing about Targetting Psychic Driving Manchurian Candidates (Chatterbot Trauma Based Conditioning)... MKUltra
mh4bright
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177 views • December 31, 2020
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(Original FoxBusiness Interview): https://www.brighteon.com/448f27d9-86ea-4832-bdf4-6a859aba0c9c
153
00:05:17,419 --> 00:05:18,352
DO YOU HAVE LEGAL COUNSEL, WHAT

154
00:05:18,353 --> 00:05:22,890
DO YOU THINK WILL HAPPEN WITH

155
00:05:22,891 --> 00:05:23,624
YOU IN WITH YOUR STORY?

156
00:05:23,625 --> 00:05:27,394
>> THIS IS EXTRAORDINARILY, WHO

157
00:05:27,395 --> 00:05:30,764
THE HECK KNOWS.

158
00:05:30,765 --> 00:05:31,832
THIS IS QUITE AN AMBIGUOUS

159
00:05:31,833 --> 00:05:32,199
SITUATION.

160
00:05:32,200 --> 00:05:38,873
BUT THE ISSUE IS, I REALIZED

161
00:05:38,874 --> 00:05:39,573
THAT THESE ORDERS I GOT CAME

162
00:05:39,574 --> 00:05:42,009
FROM PETER STRZOK AND AS A PUT

163
00:05:42,010 --> 00:05:43,644
TOGETHER THINGS, I KNOW MUCH

164
00:05:43,645 --> 00:05:45,880
MORE THAN I SHOULD KNOW AND IT

165
00:05:45,881 --> 00:05:49,950
RIGHT TO KEEP SILENT.

166
00:05:49,951 --> 00:05:50,751
EVERYBODY IN THIS COUNTRY IS GUN

167
00:05:50,752 --> 00:05:51,452
NUTS ESPECIALLY FOR THE LAST

168
00:05:51,453 --> 00:05:52,253
YEAR WHEN I REALIZED WHAT I

169
00:05:52,254 --> 00:05:53,153
KNOW, EVERY TIME I SEE ONE OF

170
00:05:53,154 --> 00:05:57,291
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 600

171
00:05:57,292 --> 00:05:57,323
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60M

172
00:05:57,325 --> 00:05:57,358
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60L

173
00:05:57,359 --> 00:05:57,390
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60S

174
00:05:57,392 --> 00:05:57,424
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60T

175
00:05:57,425 --> 00:05:57,491
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60O

176
00:05:57,492 --> 00:05:57,525
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60G

177
00:05:57,526 --> 00:05:57,758
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60T

178
00:05:57,759 --> 00:05:57,791
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60D

179
00:05:57,792 --> 00:05:57,825
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60W

180
00:05:57,826 --> 00:05:57,858
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60N

181
00:05:57,859 --> 00:05:57,892
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 602

182
00:05:57,893 --> 00:05:58,424
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 600

183
00:05:58,426 --> 00:06:01,262
STRANGERS IN THE MALL I FEEL A

184
00:06:01,263 --> 00:06:04,798
BIT RESPONSIBLE.

185
00:06:04,799 --> 00:06:06,667
SO I HAVE TO COME FORWARD.

186
00:06:06,668 --> 00:06:09,737
I WENT TO SEE MY RABBI AND YOU

187
00:06:09,738 --> 00:06:11,772
KNOW MY RABBI IS RIGHT?

188
00:06:11,773 --> 00:06:16,010
WHO IS MY RABBI?

189
00:06:16,011 --> 00:06:18,612
DAVID: TELL US PATRICK.

190
00:06:18,613 --> 00:06:22,383
>> IS A GUY IN OMAHA AND HE SAID

191
00:06:22,384 --> 00:06:33,928
PATRICK, YOU COME FORWARD.

192
00:06:33,929 --> 00:06:34,794
HE SAID YOU CANNOT LET THIS SIT

193
00:06:34,796 --> 00:06:35,663
WITH THE FEDS, BUT THE FEDS DO

194
00:06:35,664 --> 00:06:36,462
THE JOB, YOU HAVE TO COME

195
00:06:36,464 --> 00:06:37,164
FORWARD TO THE MARKET PEOPLE.

196
00:06:37,165 --> 00:06:37,464
I AM.

197
00:06:37,465 --> 00:06:38,431
I HAD NEVER HEARD OF THE GUY, HE

198
00:06:38,433 --> 00:06:41,001
SENT ME THIS REQUEST, PETER

199
00:06:41,002 --> 00:06:42,736
STRZOK AND HE WAS IN ON BEHALF

200
00:06:42,737 --> 00:06:46,373
OF THREE OFFICIALS AND

201
00:06:46,374 --> 00:06:48,075
IDENTIFIED THEM AS X, WHITE, AND

202
00:06:48,076 --> 00:06:48,309
C.

203
00:06:48,310 --> 00:06:49,910
THEY WERE NAMED TO ME AND

204
00:06:49,911 --> 00:06:53,948
IDENTIFIED THEM TO THE LAW

205
00:06:53,949 --> 00:06:54,682
ENFORCEMENT AND I BELIEVE THERE

206
00:06:54,683 --> 00:06:55,215
IS A MASSIVE FEDERAL

207
00:06:55,216 --> 00:06:56,450
INVESTIGATION THAT IS GOING TO

208
00:06:56,451 --> 00:06:59,753
TURN UP IF THERE IS POLITICAL

209
00:06:59,754 --> 00:07:00,454
ESPIONAGE CONNECTED THROUGH A

210
00:07:00,455 --> 00:07:02,056
NUMBER OF DIFFERENT VENUES

211
00:07:02,057 --> 00:07:08,295
AGAINST HILLARY CLINTON AND

212
00:07:08,296 --> 00:07:09,029
AGAINST RUBIO, CRUZ AND TRUMP.

213
00:07:09,030 --> 00:07:09,830
I KNOW FOR FACT OTHER PEOPLE

214
00:07:09,831 --> 00:07:10,197
INVOLVED.

215
00:07:10,198 --> 00:07:12,132
THAT IS WHAT REALLY HAPPENED.

216
00:07:12,133 --> 00:07:17,604
AND MY RABBI HAS SAID YOU CANNOT

217
00:07:17,606 --> 00:07:18,405
GO ANOTHER, YET TO DO THIS RIGHT

218
00:07:18,406 --> 00:07:18,672
NOW.

219
00:07:18,673 --> 00:07:21,909
PEOPLE ARE KILLING EACH OTHER IN

220
00:07:21,910 --> 00:07:25,045
AMERICA.

221
00:07:25,046 --> 00:07:25,746
THAT IS THE TRUTH.
Keywords
mind controlmkultrav2ktargetingchatterbotpsychic driving
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