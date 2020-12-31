© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Exclusive Former Overstock CEO speaks out on his resignation
Follow
0
Download MP3
Share
Report
194 views • December 31, 2020
Transcript Excerpt Below Showing Transcript Error:
(Video Targeting Compilation ): https://www.brighteon.com/6bd3680c-3b63-4b2c-ba78-b94f0887b889
153
00:05:17,419 --> 00:05:18,352
DO YOU HAVE LEGAL COUNSEL, WHAT
154
00:05:18,353 --> 00:05:22,890
DO YOU THINK WILL HAPPEN WITH
155
00:05:22,891 --> 00:05:23,624
YOU IN WITH YOUR STORY?
156
00:05:23,625 --> 00:05:27,394
>> THIS IS EXTRAORDINARILY, WHO
157
00:05:27,395 --> 00:05:30,764
THE HECK KNOWS.
158
00:05:30,765 --> 00:05:31,832
THIS IS QUITE AN AMBIGUOUS
159
00:05:31,833 --> 00:05:32,199
SITUATION.
160
00:05:32,200 --> 00:05:38,873
BUT THE ISSUE IS, I REALIZED
161
00:05:38,874 --> 00:05:39,573
THAT THESE ORDERS I GOT CAME
162
00:05:39,574 --> 00:05:42,009
FROM PETER STRZOK AND AS A PUT
163
00:05:42,010 --> 00:05:43,644
TOGETHER THINGS, I KNOW MUCH
164
00:05:43,645 --> 00:05:45,880
MORE THAN I SHOULD KNOW AND IT
165
00:05:45,881 --> 00:05:49,950
RIGHT TO KEEP SILENT.
166
00:05:49,951 --> 00:05:50,751
EVERYBODY IN THIS COUNTRY IS GUN
167
00:05:50,752 --> 00:05:51,452
NUTS ESPECIALLY FOR THE LAST
168
00:05:51,453 --> 00:05:52,253
YEAR WHEN I REALIZED WHAT I
169
00:05:52,254 --> 00:05:53,153
KNOW, EVERY TIME I SEE ONE OF
170
00:05:53,154 --> 00:05:57,291
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 600
171
00:05:57,292 --> 00:05:57,323
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60M
172
00:05:57,325 --> 00:05:57,358
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60L
173
00:05:57,359 --> 00:05:57,390
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60S
174
00:05:57,392 --> 00:05:57,424
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60T
175
00:05:57,425 --> 00:05:57,491
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60O
176
00:05:57,492 --> 00:05:57,525
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60G
177
00:05:57,526 --> 00:05:57,758
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60T
178
00:05:57,759 --> 00:05:57,791
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60D
179
00:05:57,792 --> 00:05:57,825
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60W
180
00:05:57,826 --> 00:05:57,858
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60N
181
00:05:57,859 --> 00:05:57,892
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 602
182
00:05:57,893 --> 00:05:58,424
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 600
183
00:05:58,426 --> 00:06:01,262
STRANGERS IN THE MALL I FEEL A
184
00:06:01,263 --> 00:06:04,798
BIT RESPONSIBLE.
185
00:06:04,799 --> 00:06:06,667
SO I HAVE TO COME FORWARD.
186
00:06:06,668 --> 00:06:09,737
I WENT TO SEE MY RABBI AND YOU
187
00:06:09,738 --> 00:06:11,772
KNOW MY RABBI IS RIGHT?
188
00:06:11,773 --> 00:06:16,010
WHO IS MY RABBI?
189
00:06:16,011 --> 00:06:18,612
DAVID: TELL US PATRICK.
190
00:06:18,613 --> 00:06:22,383
>> IS A GUY IN OMAHA AND HE SAID
191
00:06:22,384 --> 00:06:33,928
PATRICK, YOU COME FORWARD.
192
00:06:33,929 --> 00:06:34,794
HE SAID YOU CANNOT LET THIS SIT
193
00:06:34,796 --> 00:06:35,663
WITH THE FEDS, BUT THE FEDS DO
194
00:06:35,664 --> 00:06:36,462
THE JOB, YOU HAVE TO COME
195
00:06:36,464 --> 00:06:37,164
FORWARD TO THE MARKET PEOPLE.
196
00:06:37,165 --> 00:06:37,464
I AM.
197
00:06:37,465 --> 00:06:38,431
I HAD NEVER HEARD OF THE GUY, HE
198
00:06:38,433 --> 00:06:41,001
SENT ME THIS REQUEST, PETER
199
00:06:41,002 --> 00:06:42,736
STRZOK AND HE WAS IN ON BEHALF
200
00:06:42,737 --> 00:06:46,373
OF THREE OFFICIALS AND
201
00:06:46,374 --> 00:06:48,075
IDENTIFIED THEM AS X, WHITE, AND
202
00:06:48,076 --> 00:06:48,309
C.
203
00:06:48,310 --> 00:06:49,910
THEY WERE NAMED TO ME AND
204
00:06:49,911 --> 00:06:53,948
IDENTIFIED THEM TO THE LAW
205
00:06:53,949 --> 00:06:54,682
ENFORCEMENT AND I BELIEVE THERE
206
00:06:54,683 --> 00:06:55,215
IS A MASSIVE FEDERAL
207
00:06:55,216 --> 00:06:56,450
INVESTIGATION THAT IS GOING TO
208
00:06:56,451 --> 00:06:59,753
TURN UP IF THERE IS POLITICAL
209
00:06:59,754 --> 00:07:00,454
ESPIONAGE CONNECTED THROUGH A
210
00:07:00,455 --> 00:07:02,056
NUMBER OF DIFFERENT VENUES
211
00:07:02,057 --> 00:07:08,295
AGAINST HILLARY CLINTON AND
212
00:07:08,296 --> 00:07:09,029
AGAINST RUBIO, CRUZ AND TRUMP.
213
00:07:09,030 --> 00:07:09,830
I KNOW FOR FACT OTHER PEOPLE
214
00:07:09,831 --> 00:07:10,197
INVOLVED.
215
00:07:10,198 --> 00:07:12,132
THAT IS WHAT REALLY HAPPENED.
216
00:07:12,133 --> 00:07:17,604
AND MY RABBI HAS SAID YOU CANNOT
217
00:07:17,606 --> 00:07:18,405
GO ANOTHER, YET TO DO THIS RIGHT
218
00:07:18,406 --> 00:07:18,672
NOW.
219
00:07:18,673 --> 00:07:21,909
PEOPLE ARE KILLING EACH OTHER IN
220
00:07:21,910 --> 00:07:25,045
AMERICA.
221
00:07:25,046 --> 00:07:25,746
THAT IS THE TRUTH.
(Video Targeting Compilation ): https://www.brighteon.com/6bd3680c-3b63-4b2c-ba78-b94f0887b889
153
00:05:17,419 --> 00:05:18,352
DO YOU HAVE LEGAL COUNSEL, WHAT
154
00:05:18,353 --> 00:05:22,890
DO YOU THINK WILL HAPPEN WITH
155
00:05:22,891 --> 00:05:23,624
YOU IN WITH YOUR STORY?
156
00:05:23,625 --> 00:05:27,394
>> THIS IS EXTRAORDINARILY, WHO
157
00:05:27,395 --> 00:05:30,764
THE HECK KNOWS.
158
00:05:30,765 --> 00:05:31,832
THIS IS QUITE AN AMBIGUOUS
159
00:05:31,833 --> 00:05:32,199
SITUATION.
160
00:05:32,200 --> 00:05:38,873
BUT THE ISSUE IS, I REALIZED
161
00:05:38,874 --> 00:05:39,573
THAT THESE ORDERS I GOT CAME
162
00:05:39,574 --> 00:05:42,009
FROM PETER STRZOK AND AS A PUT
163
00:05:42,010 --> 00:05:43,644
TOGETHER THINGS, I KNOW MUCH
164
00:05:43,645 --> 00:05:45,880
MORE THAN I SHOULD KNOW AND IT
165
00:05:45,881 --> 00:05:49,950
RIGHT TO KEEP SILENT.
166
00:05:49,951 --> 00:05:50,751
EVERYBODY IN THIS COUNTRY IS GUN
167
00:05:50,752 --> 00:05:51,452
NUTS ESPECIALLY FOR THE LAST
168
00:05:51,453 --> 00:05:52,253
YEAR WHEN I REALIZED WHAT I
169
00:05:52,254 --> 00:05:53,153
KNOW, EVERY TIME I SEE ONE OF
170
00:05:53,154 --> 00:05:57,291
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 600
171
00:05:57,292 --> 00:05:57,323
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60M
172
00:05:57,325 --> 00:05:57,358
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60L
173
00:05:57,359 --> 00:05:57,390
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60S
174
00:05:57,392 --> 00:05:57,424
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60T
175
00:05:57,425 --> 00:05:57,491
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60O
176
00:05:57,492 --> 00:05:57,525
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60G
177
00:05:57,526 --> 00:05:57,758
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60T
178
00:05:57,759 --> 00:05:57,791
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60D
179
00:05:57,792 --> 00:05:57,825
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60W
180
00:05:57,826 --> 00:05:57,858
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 60N
181
00:05:57,859 --> 00:05:57,892
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 602
182
00:05:57,893 --> 00:05:58,424
THESE THINGS, SOMEBODY DRIVE 600
183
00:05:58,426 --> 00:06:01,262
STRANGERS IN THE MALL I FEEL A
184
00:06:01,263 --> 00:06:04,798
BIT RESPONSIBLE.
185
00:06:04,799 --> 00:06:06,667
SO I HAVE TO COME FORWARD.
186
00:06:06,668 --> 00:06:09,737
I WENT TO SEE MY RABBI AND YOU
187
00:06:09,738 --> 00:06:11,772
KNOW MY RABBI IS RIGHT?
188
00:06:11,773 --> 00:06:16,010
WHO IS MY RABBI?
189
00:06:16,011 --> 00:06:18,612
DAVID: TELL US PATRICK.
190
00:06:18,613 --> 00:06:22,383
>> IS A GUY IN OMAHA AND HE SAID
191
00:06:22,384 --> 00:06:33,928
PATRICK, YOU COME FORWARD.
192
00:06:33,929 --> 00:06:34,794
HE SAID YOU CANNOT LET THIS SIT
193
00:06:34,796 --> 00:06:35,663
WITH THE FEDS, BUT THE FEDS DO
194
00:06:35,664 --> 00:06:36,462
THE JOB, YOU HAVE TO COME
195
00:06:36,464 --> 00:06:37,164
FORWARD TO THE MARKET PEOPLE.
196
00:06:37,165 --> 00:06:37,464
I AM.
197
00:06:37,465 --> 00:06:38,431
I HAD NEVER HEARD OF THE GUY, HE
198
00:06:38,433 --> 00:06:41,001
SENT ME THIS REQUEST, PETER
199
00:06:41,002 --> 00:06:42,736
STRZOK AND HE WAS IN ON BEHALF
200
00:06:42,737 --> 00:06:46,373
OF THREE OFFICIALS AND
201
00:06:46,374 --> 00:06:48,075
IDENTIFIED THEM AS X, WHITE, AND
202
00:06:48,076 --> 00:06:48,309
C.
203
00:06:48,310 --> 00:06:49,910
THEY WERE NAMED TO ME AND
204
00:06:49,911 --> 00:06:53,948
IDENTIFIED THEM TO THE LAW
205
00:06:53,949 --> 00:06:54,682
ENFORCEMENT AND I BELIEVE THERE
206
00:06:54,683 --> 00:06:55,215
IS A MASSIVE FEDERAL
207
00:06:55,216 --> 00:06:56,450
INVESTIGATION THAT IS GOING TO
208
00:06:56,451 --> 00:06:59,753
TURN UP IF THERE IS POLITICAL
209
00:06:59,754 --> 00:07:00,454
ESPIONAGE CONNECTED THROUGH A
210
00:07:00,455 --> 00:07:02,056
NUMBER OF DIFFERENT VENUES
211
00:07:02,057 --> 00:07:08,295
AGAINST HILLARY CLINTON AND
212
00:07:08,296 --> 00:07:09,029
AGAINST RUBIO, CRUZ AND TRUMP.
213
00:07:09,030 --> 00:07:09,830
I KNOW FOR FACT OTHER PEOPLE
214
00:07:09,831 --> 00:07:10,197
INVOLVED.
215
00:07:10,198 --> 00:07:12,132
THAT IS WHAT REALLY HAPPENED.
216
00:07:12,133 --> 00:07:17,604
AND MY RABBI HAS SAID YOU CANNOT
217
00:07:17,606 --> 00:07:18,405
GO ANOTHER, YET TO DO THIS RIGHT
218
00:07:18,406 --> 00:07:18,672
NOW.
219
00:07:18,673 --> 00:07:21,909
PEOPLE ARE KILLING EACH OTHER IN
220
00:07:21,910 --> 00:07:25,045
AMERICA.
221
00:07:25,046 --> 00:07:25,746
THAT IS THE TRUTH.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.