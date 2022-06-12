RADIATION AND COVID SYMPTOMS PATENTED 5G LINK - GAMMA - DELTA -BETA -ALPHA ARE ALL HUMANS BRAIN FREQUENCY'S - 5G IS MESSING WITH YOUR NEURAL BRAINWAVES. - REMOVE ALL TOWERS NOW!

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TRUMP THE FARTHER OF "VACCINES" ON CHIPPED BIO METRIC TRACKING -https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
EMF RESEARCH BIOMEDICAL SCIENTISTS https://www.bitchute.com/video/UlSArL9B1Mj2/
5G FREQUENCY'S -BETTER "TUNE IN" TO THIS KNOLIDGE! - https://www.bitchute.com/video/OXNh3gbtMVv0/
THE TURKS KNOW! EVERGREEN GLOBALIST PLAN EXPOSED ON TURKISH TV - https://www.brighteon.com/4c9ae5c0-40b7-48f1-b4f1-681a2620287e
THE SCORE WITH REV CHRISTINE 10,000 BEEF CATTLE DEAD IN 1 GO - https://www.brighteon.com/831daf59-0782-4ecf-b631-c897172a615b
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