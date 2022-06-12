RADIATION AND COVID SYMPTOMS PATENTED 5G LINK - GAMMA - DELTA -BETA -ALPHA ARE ALL HUMANS BRAIN FREQUENCY'S - 5G IS MESSING WITH YOUR NEURAL BRAINWAVES. - REMOVE ALL TOWERS NOW!

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238 views • June 12, 2022

DR RASHID BUTAR - WHAT TECH IS IN THESE SHOTS - https://www.bitchute.com/video/278V2VI6ZFsl/

TRUMP THE FARTHER OF "VACCINES" ON CHIPPED BIO METRIC TRACKING -https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311

EMF RESEARCH BIOMEDICAL SCIENTISTS https://www.bitchute.com/video/UlSArL9B1Mj2/

5G FREQUENCY'S -BETTER "TUNE IN" TO THIS KNOLIDGE! - https://www.bitchute.com/video/OXNh3gbtMVv0/

THE TURKS KNOW! EVERGREEN GLOBALIST PLAN EXPOSED ON TURKISH TV - https://www.brighteon.com/4c9ae5c0-40b7-48f1-b4f1-681a2620287e

THE SCORE WITH REV CHRISTINE 10,000 BEEF CATTLE DEAD IN 1 GO -  https://www.brighteon.com/831daf59-0782-4ecf-b631-c897172a615b

WATCH THE WATER ON STEROIDS! 5G AND YOU! - 5G AND YOU! - "THE REAL" WATCH THE WATER!-https://www.brighteon.com/e6d7d786-2e99-4186-9f6c-dcb1a88a0baf

DR MIKE YEADON -https://www.bitchute.com/video/DwDt2sByItiA/

SMALLPOX SHMALLPOXB - https://www.brighteon.com/3d94c5de-48f9-4151-b8e8-6d2688c61231

THE RECEIPTS -  DR DAVID MARTIN - https://www.brighteon.com/8601f34b-13e5-4dad-a2c9-8d796f65bf47

LEARN NOW! ABOUT RADIATION STRESS - https://www.brighteon.com/ee1796f6-1102-4535-a63e-356aca588e9e

REMEMBER THE 5G TOWERS WENT UP AT 1AM THE FIRST NIGHT OF LOCKDOWN - PEOPLE COMPLAINING OF HEARING A DULLED VIBRATING SENSATION - RINGING IN YOUR EARS - TINNITUS -RADIATION STRESS - IRREGULAR PERIODS - NOSE BLEEDS - LOSS OF TASTE AND SMELL - HEADACHES - FEELING LIFELESS AND TIRED - LOW BLOOD CELL IMMUNITY - 5G PULSED RADIATION KILLS BLOOD CELLS, PLEASE DO YOUR RESEARCH ITS RADIATION POISONING MIXED WITH NANO TACH IN THE COVID19 GMO EXPERIMENTAL DEADLY SHOTS, 

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