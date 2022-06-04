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COVID19 IS THE COVER STORY FOR THE 5G RADIATION STRESS - ITS A D-DIMER TESTS NEEDED NOT A FRAUDULENT PCR DNA STEALING TEST
COMMON SENSE - OFFICIAL
COMMON SENSE - OFFICIAL
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168 views • June 04, 2022

DR RASHID BUTAR - EVERYBODY NEEDS TO HEAR THIS NOW! - https://www.brighteon.com/116f5a53-d481-483e-b317-f0c1bd6e6340

EMF RESEARCH BIOMEDICAL SCIENTISTS https://www.bitchute.com/video/UlSArL9B1Mj2/

TRANSFECTED WITH RADIATION BEAMED ILLNESS THIS IS HOW THEY INFECT YOU ALL BASED ON YOUR LOCAL DNA TYPE OR ETHNICITY! - BLACK AND ETHNIC AREAS GET HIT THE HARDEST! - A NWO NO BRAINER - COLLECTED BY ISRAEL AND SOLD TO CHINA https://www.brighteon.com/bea76b1b-799a-4d78-b849-602243722968


 INHUMAN FREQUENCIES - AMAZING POLLY - https://www.brighteon.com/96761a86-9001-454b-b635-49dd312b8c4b

LETS TEST THE EMF AT GROUND LEVEL - https://www.brighteon.com/a8bdb39e-95e3-47c5-ae1c-a6b8b4f89a87

HOW THEY GET IN YOUR BRAIN - PSYCHOTRONICS - ALPHA DELTA BETA ARE HUMAN BRAINWAVE FREQUENCY'S - THEY STOLE AND SOLD YOUR DNA TYPE WITH LATERAL FLOW TESTS , THEN THEY TARGET YOUR DNA PROFILE USING PULSATING RADIATION THAT COMES FROM ALL YOUR "SMART" DEVICES, SMART IS ACTUALLY VERY DUMB! - ITS KILLING YOU! DO YOU WANT THAT? - https://www.brighteon.com/fa05bdd4-028f-47bf-9b98-b56418024009


 YOU ARE BEING RADIATED! THIS KILLS YOUR IMMUNE SYSTEM AND CAUSES ALL THE SYMPTOMS THEY ROLLED OUT FOR THE COVID HOAX, THEY MADE ALL OF THIS LOOK LIKE IT WAS A "VIRUS" BUT NOTHING BUT SCARE TACTICS SO YOU WOULD TAKE THE BIO-METRIC TRACKING SHOT! GET TESTED TODAY FOR RADIATION POISONING! BECAUSE COVID DOES NOT EXIST. BIO METRICS DNA 5G - https://www.brighteon.com/fa05bdd4-028f-47bf-9b98-b56418024009


 BIO TRACKED JABBED AND FOOLED - https://www.brighteon.com/0a19fd3a-3283-4c0e-9f90-9c500d648b9f

LETS TRACK THE VACCINATED VIA BLUTOOTH ON MY PHONE ITS NOT A JOKE! ITS REALITY THEY TRICKED YOU ALL! - 

https://www.brighteon.com/1d7986cc-0f99-4eb6-ad64-bd7d104c634e

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