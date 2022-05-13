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HYDRA VULGARIS WAS IN THE "COVID MRNA SHOT - NOTICE ITS UV PURPLE - NOW CONNECT THE DOTS WITH YOUR STREET LAMPS - HUMAN STEM CELLS ARE BEING STOLEN -DID US/EU GERMAN FUNDED UKRAINE BIO LABS MAKE THIS.
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1403 views • May 13, 2022
HYDRA VULGARIS WAS IN THE "COVID MRNA SHOT - NOTICE ITS UV PURPLE BIO MARKERS WORK WITH THE BLUTOOTH BIOMETRICS DR OZ WAS PUSHING! - NOW CONNECT THE DOTS WITH YOUR STREET LAMPS - HUMAN STEM CELLS ARE BEING STOLEN - GERMAN FUNDED UKRAINE BIO LABS MADE THIS. WITH THE HELP OF AUSTRALIA, UK, CANADA,USA ,AND NORWAY THEY FOUND THIS HYDRA STRAIN IN A HAWAIIAN SWAMP ITS INDESTRUCTIBLE AND WILL TAKE OVER YOUR WHOLE BODY - MELDING HUMANS AND MACHINES IS NOT ONLY IMMORAL BUT WICKED WHEN YOU LIE TO PEOPLE ABOUT A VIRUS JUST TO GET THIS TECH INTO HUMANS - THEY ARE ALL WAR CRIMINALS AND MASS GENOCIDAL MURDERERS, STOP THEM WHILE YOU STILL HAVE TIME! LISTEN TO THIS GUY SHOW YOU WHAT THEY HAVE DONE TO HIM! - https://www.brighteon.com/78048790-99b2-44c0-bf10-c3d35edf1aad
MONKEYPOX BOOM! -CAUGHT RED HANDED! https://www.brighteon.com/bd94454b-c957-49e2-9164-724c6498b10e
RED PILLED WITH GRACE BEAUTY AND TRUTH - https://www.brighteon.com/51aa83f4-59be-4a9d-b900-cf81b8dca587
USA DEBT REACHES 112 BILLION AS WELL AS THE UK THEY ARE PRINTING MONEY LIKE ITS THE NEW FASSION BUT THEY ARE REALLY STEALING ALL THE PEOPLES MONEY LAND AND RESOURCES AND INFRASTRUCTURE TO CONTROL YOU LIKE CATTLE THEN BLAME IT ON UKRAINE WAR AND PRESIDENT PUTIN - REMEMBER RUSSIA RUSSIA RUSSIA - BORIS AND THE SCRIPALS AND TRUMPS A RUSSIAN AGENT - ALL BS JUST LIKE THE IMPEACHMENT SHAM! ARE YOU AWAKE YET?????? ITS DAYLIGHT ROBBERY WHILE THEY DROP BIO WEAPONS ON YOU AND GIVE YOU MORE BIO WEAPONS IN THE FORM OF A JAB OR SHOT THATS KILLED AND MAIMED MILLIONS - DODGY POLITICIANS ALL ON THE TAKE OR HUSH MONEY - THERE ALL NAZI COLLABORATORS AND THE WORST HUMANITY HAS PRODUCED. THEY PUT YOU UNDER A SPELL! TIME TO WAKE UP SLEEPING BEAUTY !
BILL GATES 2005 THE CIA AND HIS FUN-VAX - THE REAL REASON - THEY HATE GOD! - https://www.brighteon.com/93123693-3015-4a06-8090-f38573a399ed
THE SWITCH! - https://www.brighteon.com/8a68750b-ff28-4ade-8a5d-0cc0b0b01d4a
ALL THIS AS MUSK BOASTS HIS STAR LINK SAT IS STILL HELPING THE NAZI,S IN AZOVSTALL THAT MAKE HIM A NAZI COLLABORATOR , HIS SAT WILL BE DUST WHEN THEY FIND OUT THE TRUTH! , SHAME ON THEM ALL!
TODD CALLENDER KNOWS THE SCORE! - https://www.brighteon.com/aa3e0061-373c-42e4-bd7c-d562cf3cc94f
THEY SAT GERMAN ECONOMY WILL CONTRACT 12 PERCENT BUT ITS ACTUALLY GOING TO BE MUCH WORSE ITS MORE LIKE 25 TO 30 PERCENT!
THE ONLY WAY TO SAVE THEMSELVES IS TO DISBAND THE EU AND RETURN TO THERE ORIGINAL STATES AND NATIONS , NO NEED FOR NATO THEN AS THE THREAT HAS ALWAYS BEEN A LIE TO MAKE AND SELL WEAPONS OF DEATH. TIMES UP WHICH WAY WILL THE EU GO? THE RIGHT WAY WE ALL HOPE AND PRAY.
THE LAST PIECE OF HOMEWORK - ELECTRIC GREEN CAR CHARGER STATION GOES BOOM! THE LITHIUM EXPLODED WHEN ITS TO HOT! THERE USELESS AND A DISTRACTION WHILE THEY DRAIN AND STEAL YOUR $$$$$$$$$ - https://www.brighteon.com/55755947-13ae-4f92-95fa-93851031cf3a
MONKEYPOX BOOM! -CAUGHT RED HANDED! https://www.brighteon.com/bd94454b-c957-49e2-9164-724c6498b10e
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