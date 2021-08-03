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"ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΜΒΟΛΙΟΝ" των δια(εμ)βολιασμένων -Δέον όπως αναγινώσκονται καθεκάστην ημέραν, μετά το φαγητόν, εξ απάντων των εμβολιοφίλων Αρχιερέων, Ιερέων «ευλαβών βλαμμένων»
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21 views • August 03, 2021
"ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΜΒΟΛΙΟΝ" των δια(εμ)βολιασμένων
-Δέον όπως αναγινώσκονται καθεκάστην ημέραν, μετά το φαγητόν, εξ απάντων των εμβολιοφίλων Αρχιερέων, Ιερέων,Ιερομονάχων, Μοναχών και ευλαβών Χριστιανών («ευλαβών βλαμμένων»).- https://ugetube.com/watch/B6VvnQZ1oLQbN8V , https://rumble.com/vkof7h-34731773.html . ΠΗΓΕΣ-SOURCES: https://trelogiannis.blogspot.com/2021/08/37-pfizer.html , https://www.brighteon.com/3b2473b8-c0ac-4f5d-931c-69193b015bf1 , https://ugetube.com/watch/s7VkWRAIPxbLPHa , https://rumble.com/vkcatv-30000-dead-2-million-injured-from-covid-vaccines.-30.000-.html .
Δαίμονες οι του άδου , ἀοράτως κυκλούσι εμβόλιον το νεκροφόρον ἐν φόβω• καί θανάτω δεινώ τοις ανθρώποις παρεχόμενον, νῦν νυττομένοι βλέποντες, ἐξίστανται, καί ἵστανται βοῶντες πρός αὐτό τοιαῦτα•
Χαῖρε, εμβόλιον , οἰκουμένης τραύμα•
χαῖρε, αισχύνη των σε προσκυνούντων.
Χαῖρε, το πηγάζων ἀφθόνως νοσήματα •
χαῖρε, το σκοτείζον τοῦ κόσμου τά πέρατα.
Χαῖρε, εμβόλιον νεκρομύριστον, κακουργίας θησαυρέ•
χαῖρε, σατανοσκότεινον , καί θανάτου παροχεύ.
Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις χαρμονή των δαιμόνων •
χαῖρε, ὅτι ἐτέθης εἰς προσκύνησιν πάντων.
Χαῖρε, κρατήρ των κενεώνων ἔμπλεως•
χαῖρε, σκοτασμός τῆς εν Άδη ζοφώσεως .
Χαῖρε, δί’ οὗ καταργείται ἡ κτίσις•
χαῖρε, δί’ οὗ προσκυνεῖται ὁ δράκων.
Χαῖρε,εμβόλιον τρισάθλιον.
ΠΗΓΗ: https://trelogiannis.blogspot.com/2021/08/37-pfizer.html .
30,000 DEAD, 2 MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ: 30.000 ΝΕΚΡΟΙ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ https://www.brighteon.com/3b2473b8-c0ac-4f5d-931c-69193b015bf1 , https://ugetube.com/watch/s7VkWRAIPxbLPHa , https://rumble.com/vkcatv-30000-dead-2-million-injured-from-covid-vaccines.-30.000-.html .
-Δέον όπως αναγινώσκονται καθεκάστην ημέραν, μετά το φαγητόν, εξ απάντων των εμβολιοφίλων Αρχιερέων, Ιερέων,Ιερομονάχων, Μοναχών και ευλαβών Χριστιανών («ευλαβών βλαμμένων»).- https://ugetube.com/watch/B6VvnQZ1oLQbN8V , https://rumble.com/vkof7h-34731773.html . ΠΗΓΕΣ-SOURCES: https://trelogiannis.blogspot.com/2021/08/37-pfizer.html , https://www.brighteon.com/3b2473b8-c0ac-4f5d-931c-69193b015bf1 , https://ugetube.com/watch/s7VkWRAIPxbLPHa , https://rumble.com/vkcatv-30000-dead-2-million-injured-from-covid-vaccines.-30.000-.html .
Δαίμονες οι του άδου , ἀοράτως κυκλούσι εμβόλιον το νεκροφόρον ἐν φόβω• καί θανάτω δεινώ τοις ανθρώποις παρεχόμενον, νῦν νυττομένοι βλέποντες, ἐξίστανται, καί ἵστανται βοῶντες πρός αὐτό τοιαῦτα•
Χαῖρε, εμβόλιον , οἰκουμένης τραύμα•
χαῖρε, αισχύνη των σε προσκυνούντων.
Χαῖρε, το πηγάζων ἀφθόνως νοσήματα •
χαῖρε, το σκοτείζον τοῦ κόσμου τά πέρατα.
Χαῖρε, εμβόλιον νεκρομύριστον, κακουργίας θησαυρέ•
χαῖρε, σατανοσκότεινον , καί θανάτου παροχεύ.
Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις χαρμονή των δαιμόνων •
χαῖρε, ὅτι ἐτέθης εἰς προσκύνησιν πάντων.
Χαῖρε, κρατήρ των κενεώνων ἔμπλεως•
χαῖρε, σκοτασμός τῆς εν Άδη ζοφώσεως .
Χαῖρε, δί’ οὗ καταργείται ἡ κτίσις•
χαῖρε, δί’ οὗ προσκυνεῖται ὁ δράκων.
Χαῖρε,εμβόλιον τρισάθλιον.
ΠΗΓΗ: https://trelogiannis.blogspot.com/2021/08/37-pfizer.html .
30,000 DEAD, 2 MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ: 30.000 ΝΕΚΡΟΙ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ https://www.brighteon.com/3b2473b8-c0ac-4f5d-931c-69193b015bf1 , https://ugetube.com/watch/s7VkWRAIPxbLPHa , https://rumble.com/vkcatv-30000-dead-2-million-injured-from-covid-vaccines.-30.000-.html .
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