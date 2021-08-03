"ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΜΒΟΛΙΟΝ" των δια(εμ)βολιασμένων -Δέον όπως αναγινώσκονται καθεκάστην ημέραν, μετά το φαγητόν, εξ απάντων των εμβολιοφίλων Αρχιερέων, Ιερέων «ευλαβών βλαμμένων»

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

21 views • August 03, 2021



-Δέον όπως αναγινώσκονται καθεκάστην ημέραν, μετά το φαγητόν, εξ απάντων των εμβολιοφίλων Αρχιερέων, Ιερέων,Ιερομονάχων, Μοναχών και ευλαβών Χριστιανών («ευλαβών βλαμμένων»).- https://www.brighteon.com/3b2473b8-c0ac-4f5d-931c-69193b015bf1 , https://ugetube.com/watch/s7VkWRAIPxbLPHa , https://rumble.com/vkcatv-30000-dead-2-million-injured-from-covid-vaccines.-30.000-.html .



Δαίμονες οι του άδου , ἀοράτως κυκλούσι εμβόλιον το νεκροφόρον ἐν φόβω• καί θανάτω δεινώ τοις ανθρώποις παρεχόμενον, νῦν νυττομένοι βλέποντες, ἐξίστανται, καί ἵστανται βοῶντες πρός αὐτό τοιαῦτα•

Χαῖρε, εμβόλιον , οἰκουμένης τραύμα•

χαῖρε, αισχύνη των σε προσκυνούντων.



Χαῖρε, το πηγάζων ἀφθόνως νοσήματα •

χαῖρε, το σκοτείζον τοῦ κόσμου τά πέρατα.



Χαῖρε, εμβόλιον νεκρομύριστον, κακουργίας θησαυρέ•

χαῖρε, σατανοσκότεινον , καί θανάτου παροχεύ.



Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις χαρμονή των δαιμόνων •

χαῖρε, ὅτι ἐτέθης εἰς προσκύνησιν πάντων.



Χαῖρε, κρατήρ των κενεώνων ἔμπλεως•

χαῖρε, σκοτασμός τῆς εν Άδη ζοφώσεως .



Χαῖρε, δί’ οὗ καταργείται ἡ κτίσις•

χαῖρε, δί’ οὗ προσκυνεῖται ὁ δράκων.

Χαῖρε,εμβόλιον τρισάθλιον.

ΠΗΓΗ:





30,000 DEAD, 2 MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ: 30.000 ΝΕΚΡΟΙ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ https://ugetube.com/watch/s7VkWRAIPxbLPHa , https://rumble.com/vkcatv-30000-dead-2-million-injured-from-covid-vaccines.-30.000-.html . "ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΜΒΟΛΙΟΝ" των δια(εμ)βολιασμένων-Δέον όπως αναγινώσκονται καθεκάστην ημέραν, μετά το φαγητόν, εξ απάντων των εμβολιοφίλων Αρχιερέων, Ιερέων,Ιερομονάχων, Μοναχών και ευλαβών Χριστιανών («ευλαβών βλαμμένων»).- https://ugetube.com/watch/B6VvnQZ1oLQbN8V https://rumble.com/vkof7h-34731773.html . ΠΗΓΕΣ-SOURCES: https://trelogiannis.blogspot.com/2021/08/37-pfizer.html Δαίμονες οι του άδου , ἀοράτως κυκλούσι εμβόλιον το νεκροφόρον ἐν φόβω• καί θανάτω δεινώ τοις ανθρώποις παρεχόμενον, νῦν νυττομένοι βλέποντες, ἐξίστανται, καί ἵστανται βοῶντες πρός αὐτό τοιαῦτα•Χαῖρε, εμβόλιον , οἰκουμένης τραύμα•χαῖρε, αισχύνη των σε προσκυνούντων.Χαῖρε, το πηγάζων ἀφθόνως νοσήματα •χαῖρε, το σκοτείζον τοῦ κόσμου τά πέρατα.Χαῖρε, εμβόλιον νεκρομύριστον, κακουργίας θησαυρέ•χαῖρε, σατανοσκότεινον , καί θανάτου παροχεύ.Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις χαρμονή των δαιμόνων •χαῖρε, ὅτι ἐτέθης εἰς προσκύνησιν πάντων.Χαῖρε, κρατήρ των κενεώνων ἔμπλεως•χαῖρε, σκοτασμός τῆς εν Άδη ζοφώσεως .Χαῖρε, δί’ οὗ καταργείται ἡ κτίσις•χαῖρε, δί’ οὗ προσκυνεῖται ὁ δράκων.Χαῖρε,εμβόλιον τρισάθλιον.ΠΗΓΗ: https://trelogiannis.blogspot.com/2021/08/37-pfizer.html 30,000 DEAD, 2 MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ: 30.000 ΝΕΚΡΟΙ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ https://www.brighteon.com/3b2473b8-c0ac-4f5d-931c-69193b015bf1 Keywords lieschristsatantruthnwozionismwhoantichristdictatorshiporthodoxyplandemicmark-666genocitecovid-vaccines-of-death

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