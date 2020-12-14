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Anaïs Lefaucheux : "Pourquoi on vous croirait, Olivier Véran ?"
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22 views • December 14, 2020
14 déc. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=mWnjf6H23pA
France-Soir : https://www.youtube.com/channel/UC0AuOxCr9TZ0TtEgL1zpIgA
Debriefing en partenariat avec BonSens.org.
Nous recevons Anaïs Lefaucheux, attachée de presse et critique littéraire qui a osé un discours très offensif face au ministre de la Santé Olivier Véran lors de l'émission la Grande confrontation diffusée sur LCI mardi dernier. L'échange tendu a eu un certain retentissement sur la toile car la jeune femme s'est improvisée à cette occasion porte-parole de la colère, de la défiance et de l'incompréhension de beaucoup de Français, avec un cran qui a marqué les esprits.
Qui est-elle, comment s'est-elle intéressée à ces questions et quel est son regard général sur cette crise sanitaire, comment s'est-elle retrouvée dans cette émission, de quelle manière est-elle parvenue à poser les questions qu'elle voulait, et quelles sont les répercussions et les suites de cette passe d'armes, autant de questions qu'elle évoque avec Xavier Azalbert dans un entretien bref et enlevé.
L'émission : https://www.lci.fr/sante/video-covid-19-vaccin-deconfinement-restrictions-revivez-la-grande-confrontation-d-olivier-veran-sur-lci-2172165.html
Extrait avec Anaïs Lefaucheux : https://www.brighteon.com/6a27f23a-17c3-4042-9bc0-98fec3016fdd
France-Soir : https://www.youtube.com/channel/UC0AuOxCr9TZ0TtEgL1zpIgA
Debriefing en partenariat avec BonSens.org.
Nous recevons Anaïs Lefaucheux, attachée de presse et critique littéraire qui a osé un discours très offensif face au ministre de la Santé Olivier Véran lors de l'émission la Grande confrontation diffusée sur LCI mardi dernier. L'échange tendu a eu un certain retentissement sur la toile car la jeune femme s'est improvisée à cette occasion porte-parole de la colère, de la défiance et de l'incompréhension de beaucoup de Français, avec un cran qui a marqué les esprits.
Qui est-elle, comment s'est-elle intéressée à ces questions et quel est son regard général sur cette crise sanitaire, comment s'est-elle retrouvée dans cette émission, de quelle manière est-elle parvenue à poser les questions qu'elle voulait, et quelles sont les répercussions et les suites de cette passe d'armes, autant de questions qu'elle évoque avec Xavier Azalbert dans un entretien bref et enlevé.
L'émission : https://www.lci.fr/sante/video-covid-19-vaccin-deconfinement-restrictions-revivez-la-grande-confrontation-d-olivier-veran-sur-lci-2172165.html
Extrait avec Anaïs Lefaucheux : https://www.brighteon.com/6a27f23a-17c3-4042-9bc0-98fec3016fdd
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