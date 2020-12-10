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Olivier Véreux interpellé par Anaïs Lefaucheux sur les vaccins anti-Covid-19 et le remdesivir
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6 views • December 10, 2020
9 déc. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=a1NpKT1J1KE
Le Dissident : https://www.youtube.com/channel/UCmDL3JDnmlEYU5OT8CR9STA
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Cette vidéo est extraite de l'émission "La Grande Confrontation - Vaccin : vérités et mensonges", présentée par David Pujadas et diffusée sur LCI le mardi 8 décembre 2020.
Anaïs Lefaucheux, attachée de presse et critique littéraire, interpelle le ministre de la Santé Olivier Véreux au sujet des vaccins ARNm et du remdesivir.
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