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Arzneimittelkommission der deutschen Ärzte gegen Covid-Impfung
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215 views • January 15, 2021
Interview mit dem Vorsitzenden der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzte, Dr. W.D. Ludwig: Schlüsseninfos zur Impfung: 1. Keine Nachweise, dass Impfung vor Ansteckung schützt und 2. dass Impfung Ansteckung anderer verhindert. Keine Infos ob die Testpersonen voll gesund oder vorerkrankt waren. Man informiert die Arzneimittelkommission nicht! Weshalb er deshalb nicht jede, Impfung definitiv ablehnt, beleibt unklar und unlogisch. Nur gegen Zwangsimpfung zu sein, macht keinen Sinn.
Siehe auch: Kriminelle Hintergründe und Entstehung des Corona-Fakes Dr. Judy Mikovits, PhD packt aus - Machtmissbrauch - Plandemie https://www.brighteon.com/dd30e62e-8b50-4242-ae02-d3490d4cf536
Hier massive Impfschäden, deren Bekanntgabe bzw. posting in Kommentaren bei
den Youtube-Kanälen aller ARD-Sender, arte und zdf systematisch zensert werden, obwohl die krassen Krankheitssymptome weltweit sehr gleich zu sein scheinen:
Pfizer-Coronaimpfschäden: https://www.brighteon.com/aea0f04a-b58f-478f-95dd-37701724e8ef
Moderna Impfschaden: https://www.brighteon.com/89b90453-138e-4c2c-b217-14a23c41f19c
Dabei gibt es laut Auskunft vieler Ärzte etliche zuverlässige und preisgünstige Heilungsmöglichkeiten: https://08oo.wordpress.com/2020/03/23/unterdrueckte-heilung-des-coronavirus-covid-19
Auf der einen Seite hört man Ärzte, die sich zusammenschließen und für die weitere erfolgreiche Nutzung des Malaria-Mittels Hydrochloroquin (HCQ) protestieren (zzgl.Begleitmedikation) aber eine Studie der Gates-gesteuerten WHO, die zwecks Unterstützung des Verbots von HCQ 4-fach überdosiert, um negative Ergebnisse zu bekommen. Auch in Südamerika kam es wegen Überdosierung zu vielen Todesfällen - ggf. aber auch, dass nicht beachtet wurde, dass je nach Genetik Probleme auftauchen, die aber eigentlich bekannt sind und umgangen werden können..
Siehe auch: Kriminelle Hintergründe und Entstehung des Corona-Fakes Dr. Judy Mikovits, PhD packt aus - Machtmissbrauch - Plandemie https://www.brighteon.com/dd30e62e-8b50-4242-ae02-d3490d4cf536
Hier massive Impfschäden, deren Bekanntgabe bzw. posting in Kommentaren bei
den Youtube-Kanälen aller ARD-Sender, arte und zdf systematisch zensert werden, obwohl die krassen Krankheitssymptome weltweit sehr gleich zu sein scheinen:
Pfizer-Coronaimpfschäden: https://www.brighteon.com/aea0f04a-b58f-478f-95dd-37701724e8ef
Moderna Impfschaden: https://www.brighteon.com/89b90453-138e-4c2c-b217-14a23c41f19c
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