Dr.Judy Mikovits, PhD, Kriminelle Hintergründe der Corona PLANdemie

Dr.Judy Mikovits, PhD, Biologin/Virologin arbeitete bereits zu Zeiten der HIV/Aids Epidemie mit Dr.Anthony Fauci dem heutigen Leiter der höchsten US Infektionsbehörde zusammen und berichtet über dessen bereits damaligen und heutigen Manipulation bzw. auch eigene Arbeit. Covid ist eine Geschäft und nicht ein wissenschaftlich medizinisch wichtiges Phänomen. Sie erklärt auch wie es wirklich zu den vielen Toten in Italien kam. Wo Ebola menschengängig gemacht wurde und den massiven Betrug mit HIV und heute. Das Interview hier ist offenbar nur ein Auszug des Films