Mi hermano y yo - Explicando el punteo de la entrada - Los Hermanos Zuleta

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La transcripción de acordes en formato PDF se encuentra en la página oficial.



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#GuitarraVallenata #Vallenato #Valledupar #Guacharaca #Colombia Aprende de manera sencilla y elemental la entrada del tema "Mi hermano y yo" de los Hnos Zuleta. Espero que el tutorial les sirva de mucho para su avance en la musica vallenata con la guitarra.La transcripción de acordes en formato PDF se encuentra en la página oficial.🔗 Listas automáticas:☑ GuitarraVallenata Acompañante☑ Técnicas para acompañar:☑ Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)📨 Contacto: [email protected] 🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org 👣 Pasos a seguir para mostrar aprecio a mi contenido:👁 viendo mis vídeos de principio a fin📣 dejando tu comentario;👉 dejandome saber porqué gustó/disgustó;🗣 y compartiéndolo con tus redes sociales.#GuitarraVallenata #Vallenato #Valledupar #Guacharaca #Colombia Keywords colombiavallenatoguacharacavalleduparguitarravallenata

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