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Impfstoff-Vorabanalyse
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DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
➀ ➆ ➇ ➃ ➀ ➁ ➀
Graphen-Oxid-Nanopartikel
Nicht für Geimpfte❗️: Mit GO* über C-19 zu 5G = Ende: Mit GO* über C-19 zu 5G = Ende https://www.brighteon.com/53d97909-77cf-4b43-b4e3-bd8aa5f39280
B̲i̲t̲t̲e̲: Abonnieren • Bewerten • Kommentieren • Verbreiten
Graphenoxid-Nanopartikel sind tatsächlich mit Neuronen und anderen Gehirnzellen kompatibel. Nanoröhrchen aus Graphenoxid suchen die Synapsen und heften sich an sie.
Probanden, die mit Graphenoxid-Nanopartikeln geimpft wurden, können mental manipuliert werden, indem sie sich auf verschiedene Frequenzen innerhalb der 5G-Bereiche einstellen. Sie können Gefühle, Gedanken oder Dinge fühlen, denken und sehen, die eigentlich gar nicht existieren. Sie können gefälschte Erinnerungen entwickeln oder real existierende Erinnerungen löschen.
Graphen-Nanopartikel waren durch Frequenzen anregbar, die Verhaltensänderungen bei den Probanden erzeugten. Genauer gesagt: Graphen-Nanopartikel finden Resonanz in der Frequenz der 41,6 GHz-Mikrowellen der 5G-Technologie.
Auch ohne ein voll funktionsfähiges 5G-Netz haben Menschen berichtet, dass sie sich nach der Einnahme der Impfung seltsam fühlen. Andere Studien sagen, dass Graphen-Nanopartikel für covid-assoziierte Symptome und Blutgerinnsel verantwortlich sind.
Die Wissenschaftler behaupten, dass das globale Impfprogramm ein Vorwand ist, um die Menschheit in ein gefährliches, verdecktes globales Transhumanismus-Programm einzusperren, das in einer Katastrophe für die menschliche Rasse enden wird.
5G soll im Juli-August 2021 vollständig freigeschaltet werden. Um das ganze Impfprogramm zu stoppen, rufen sie die Menschen, die unter dieser magnetischen Störung leiden, dazu auf, diese bei Ärzten und Gesundheitsbehörden zu melden.
https://int.artloft.co/de/do-vaccines-deliver-graphene-oxide-nanoparticles-for-5g-mind-control
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
➀ ➆ ➇ ➃ ➀ ➁ ➀
Graphen-Oxid-Nanopartikel
Nicht für Geimpfte❗️: Mit GO* über C-19 zu 5G = Ende: Mit GO* über C-19 zu 5G = Ende https://www.brighteon.com/53d97909-77cf-4b43-b4e3-bd8aa5f39280
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Graphenoxid-Nanopartikel sind tatsächlich mit Neuronen und anderen Gehirnzellen kompatibel. Nanoröhrchen aus Graphenoxid suchen die Synapsen und heften sich an sie.
Probanden, die mit Graphenoxid-Nanopartikeln geimpft wurden, können mental manipuliert werden, indem sie sich auf verschiedene Frequenzen innerhalb der 5G-Bereiche einstellen. Sie können Gefühle, Gedanken oder Dinge fühlen, denken und sehen, die eigentlich gar nicht existieren. Sie können gefälschte Erinnerungen entwickeln oder real existierende Erinnerungen löschen.
Graphen-Nanopartikel waren durch Frequenzen anregbar, die Verhaltensänderungen bei den Probanden erzeugten. Genauer gesagt: Graphen-Nanopartikel finden Resonanz in der Frequenz der 41,6 GHz-Mikrowellen der 5G-Technologie.
Auch ohne ein voll funktionsfähiges 5G-Netz haben Menschen berichtet, dass sie sich nach der Einnahme der Impfung seltsam fühlen. Andere Studien sagen, dass Graphen-Nanopartikel für covid-assoziierte Symptome und Blutgerinnsel verantwortlich sind.
Die Wissenschaftler behaupten, dass das globale Impfprogramm ein Vorwand ist, um die Menschheit in ein gefährliches, verdecktes globales Transhumanismus-Programm einzusperren, das in einer Katastrophe für die menschliche Rasse enden wird.
5G soll im Juli-August 2021 vollständig freigeschaltet werden. Um das ganze Impfprogramm zu stoppen, rufen sie die Menschen, die unter dieser magnetischen Störung leiden, dazu auf, diese bei Ärzten und Gesundheitsbehörden zu melden.
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