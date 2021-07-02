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Nicht für Geimpfte❗️: Mit GO* über C-19 zu 5G = Ende: Mit GO* über C-19 zu 5G = Ende
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DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
GO* ist in Masken! GO* ist in Teststäbchen! GO ist in allen C-Impfstoffen!
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭elfen☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
GO* erzeugt Thrombosen!
GO* erzeugt Blutgerinsel!
GO* stört das Immunssystem!
GO* löst einen Zytokinsturm aus! [https://flexikon.doccheck.com/de/Zytokinsturm]
GO* erzeugt Lungenentzündungen!
GO* ruft metallischen Geschmack im Mund hervor (nach C-Tests)!
GO* erzeugt Entzündungen der Schleimhäute!
GO* erzeugt Verlust des Geschmacks- und Geruchssinnes!
GO* ist magnetisch! (insbesondere an Impfstelle!)
GO* blockiert über das Glutathion die Entgiftung im Körper!
GO* ist über 5G triggerbar!
GO* ist bereits 2019 als Adjuvanz in den Grippeschmutzimpfungen enthalten!
GO* überwindet die Bluthirnschranke!
*Graphenoxid = Auslöser aller CoVID-Symptome! Graphenoxid: chemischer Kampfstoff fürchemischen Terror-Angriff auf Menschheit im Rahmen der Agenda 2030 / Great Reset!!!!
CoVID-19 = kein VIRUS, sondern 5G-ferngesteuerte Krankheit durch chemische Vergiftung!
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe/schätze Dich selbst, sonst liebt/schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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