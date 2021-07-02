Nicht für Geimpfte❗️: Mit GO* über C-19 zu 5G = Ende: Mit GO* über C-19 zu 5G = Ende

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GO* ist in Masken! GO* ist in Teststäbchen! GO ist in allen C-Impfstoffen!

B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦​bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭​elfen☕ • 🇰ommentieren​💬 • 🇻​erbreiten​➥

GO* erzeugt Thrombosen!

GO* erzeugt Blutgerinsel!

GO* stört das Immunssystem!

GO* löst einen Zytokinsturm aus! [

GO* erzeugt Lungenentzündungen!

GO* ruft metallischen Geschmack im Mund hervor (nach C-Tests)!

GO* erzeugt Entzündungen der Schleimhäute!

GO* erzeugt Verlust des Geschmacks- und Geruchssinnes!

GO* ist magnetisch! (insbesondere an Impfstelle!)

GO* blockiert über das Glutathion die Entgiftung im Körper!

GO* ist über 5G triggerbar!

GO* ist bereits 2019 als Adjuvanz in den Grippeschmutzimpfungen enthalten!

GO* überwindet die Bluthirnschranke!

*Graphenoxid = Auslöser aller CoVID-Symptome! Graphenoxid: chemischer Kampfstoff fürchemischen Terror-Angriff auf Menschheit im Rahmen der Agenda 2030 / Great Reset!!!!

CoVID-19 = kein VIRUS, sondern 5G-ferngesteuerte Krankheit durch chemische Vergiftung!

1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!

2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln

3.Liebe/schätze Dich selbst, sonst liebt/schätzt Dich niemand!

D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [

Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶GO* ist in Masken! GO* ist in Teststäbchen! GO ist in allen C-Impfstoffen!B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦​bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭​elfen☕ • 🇰ommentieren​💬 • 🇻​erbreiten​➥GO* erzeugt Thrombosen!GO* erzeugt Blutgerinsel!GO* stört das Immunssystem!GO* löst einen Zytokinsturm aus! [ https://flexikon.doccheck.com/de/Zytokinsturm GO* erzeugt Lungenentzündungen!GO* ruft metallischen Geschmack im Mund hervor (nach C-Tests)!GO* erzeugt Entzündungen der Schleimhäute!GO* erzeugt Verlust des Geschmacks- und Geruchssinnes!GO* ist magnetisch! (insbesondere an Impfstelle!)GO* blockiert über das Glutathion die Entgiftung im Körper!GO* ist über 5G triggerbar!GO* ist bereits 2019 als Adjuvanz in den Grippeschmutzimpfungen enthalten!GO* überwindet die Bluthirnschranke!*Graphenoxid = Auslöser aller CoVID-Symptome! Graphenoxid: chemischer Kampfstoff fürchemischen Terror-Angriff auf Menschheit im Rahmen der Agenda 2030 / Great Reset!!!!CoVID-19 = kein VIRUS, sondern 5G-ferngesteuerte Krankheit durch chemische Vergiftung!1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln3.Liebe/schätze Dich selbst, sonst liebt/schätzt Dich niemand!D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [ https://bridgeurl.com/aufwachen Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! Keywords nwocorona newsgraphenoxid

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