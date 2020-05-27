David Icke en londonreal.tv - La Conspiración del Coronavirus - Subtitulada en español - Parte 2 de 3

Esta es la entrevista que fue reportada en gran medida por la BBC y otros importantes medios, y posteriormente prohibida y eliminada en YouTube, Vimeo, Facebook, y el regulador británico Ofcom. En londonreal.tv sigue estando, pero sin subtítulos.

David Icke es uno de los teóricos de las conspiraciones más importantes del mundo y es un invitado habitual en London Real. A menudo tildado de inconformista o renegado, David es una voz especial en el espacio mediático, proponiendo una serie de predicciones en torno a su visión post-orwelliana de la sociedad y el futuro. Desde 1990 tiene un considerable seguimiento global, y habla regularmente a audiencias de miles de personas. Además de sus conferencias en público, es un autor aclamado que ha escrito 21 libros. Con la misión de despertar a la sociedad y liberar nuestras mentes de lo que los gobiernos y los principales medios de comunicación tratan de hacernos creer, su trayectoria lo convierte en uno de los pensadores y catalizadores más influyentes para el cambio.

En esta entrevista nos habla sobre la PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, el bloqueo mundial por el COVID-19, cómo los gobiernos han manipulado a sus ciudadanos, y la agenda más amplia que hay detrás del control social hacia una nueva "Sociedad de Vigilancia". Profundiza en la crisis mundial, la recesión económica que se avecina, el impacto de la tecnología 5G, y la violación de nuestros derechos como ciudadanos y de la libertad de expresión.



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