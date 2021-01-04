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URGENT - MAKE VIRAL - GLOBAL DEADLY VACCINATION PLOT NOW IN EFFECT -SUPPORT INDICTMENT TRIBUNAL TO STOP GENOCIDE
Soulutionaries Media Network
Soulutionaries Media Network
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720 views • January 04, 2021
URGENT- GET THIS NEWS OUT VIRAL FAST AS POSSIBLE- GLOBAL DEADLY VACCINATION PLANS ARE ALREADY UNDERWAY AND MUST BE STOPPED TO PREVENT IMMINENT MASS GLOBAL GENOCIDE!
PLEASE LIKE, SHARE, SUBSCRIBE TO THIS CHANNEL FOR URGENT REGULAR NEWS
UPDATES PREVIOUS VIDEO https://www.brighteon.com/b26c39e2-8cc6-4550-b001-c0739b3b073b
MAKE A SHORT VIDEO USING YOUR CAMERA PHONE TO WARN & ALERT EVERYONE YOU KNOW - THEY ARE USING A FAKE PRE STAGED PANDEMIC TO FORCE EVERYONE WORLDWIDE TO BE VACCINATED WITH LETHAL DEADLY VACCINES-
PROOF PROVIDED THAT VACCINE COMPANY PFIZER HAVE DECADES WORTH OF TRILLIONS OF POUNDS IN PENALTIES FOR VIOLATING LAWS BECAUSE OF THEIR LETHAL DEADLY PRODUCTS-

THESE VACCINES MUST BE IMMEDIATELY REMOVED FROM THE MARKET AS THEY ARE ENDANGERING THE LIVES OF ALL IN HUMANITY GLOBALLY!

PLEASE ALSO REPORT ON THIS URGENT NEWS ON YOUR OWN PLATFORMS- OPEN A BRIGHTEON.COM ACCOUNT AND SUBSCRIBE TO THIS CHANNEL

LINKS TO REPORT ON..
www.peaceinspace.org
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/indictment-hearing-genocide-crimes-against-humanity-by-5g-pandemic-perpetrators-parts-1-to-3.html
https://awakenvideo.org/natural-and-common-law-tribunal-for-public-health-and-justice-judges-read-indictments-into-the-record/

EVIDENCE ABOUT PFIZER'S DECADES OF VIOLATIONS
https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/pfizer
https://www.rt.com/usa/509081-pfizer-vaccine-fda-bells-palsy-covid/
https://www.theguardian.com/world/2007/jun/05/health.healthandwellbeing1

CASE I PREVIOUSLY WON 'Seven vs Gossage and Nine Others' DOCUMENTING HISTORICAL EVIDENCE OF HORRIFIC UK CRIMES
www.thefarrellreport.net UK HAVE BEEN SECRETLY TARGETING, ROBBING, TERRORIZING, TORTURING, ENSLAVING,EXPLOITING & MURDERING BRITISH PEOPLE FOR DECADES AND MUST BE FULLY EXPOSED TO STOP THEM MURDERING 54 MILLION AS IS NOW OPENLY PLANNED
Keywords
antivaxwedonotconsentcovidgatenoforcedvaccinationsdontyoudare
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