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Nous sommes le peuple ! #lemondevachanger
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12 views • March 24, 2021
3 mars 2021 : https://odysee.com/@deqodeursmusique:a/nous-sommes-le-peuple:c
Le Monde Va Changer : https://odysee.com/@deqodeursmusique:a
@deqodeursmusique
Nous sommes le peuple (audio).
Un grand merci pour tous les participants. C'était un honneur de travailler avec vous. On va y arriver !
https://lemondevachanger.fr/
et cf. On va y arriver
https://www.brighteon.com/b40099bb-06ae-415b-b203-ddb133125ec7
Paroles :
Vois-tu mon fils j'avais ton âge,
je n'avais pas tout à fait 15 ans.
Le monde était cet endroit bizarre,
qui n'vénérait que l'Dieu argent.
Béton, acier, bitume et verre,
champs d'asphalte couverts de voiture,
ni l'temps de rire, d'aimer, d'prier,
de s'connecter à la nature.
Mon fils, ce temps te parait fou?
Pourtant, ce n'est que le début de l'histoire.
Humanité perdue dans le noir,
la dictature en arrière-gout.
Luxe, richesse et notoriété,
égoïsme au rang de vertu,
je pense pouvoir dire sans abuser,
l'humanité semblait perdue.
Certains l'ont compris dès le début et ils n'ont pas hésité,
et ci et la, timidement, on pouvait entendre chanter...
Je suis un père, un fils, un frère.
Je suis une mère, une fille, une sœur.
Nous sommes parents, mais aussi enfants d'une grande famille
qu’on appelle HUMANITÉ.
NOUS sommes le Peuple.
NOUS sommes ENSEMBLE.
Tous unis derrière ces mots de cœur.
NOUS sommes le Peuple.
NOUS Sommes Ensemble
Rien au monde ne peut nous arrêter.
On savait tous qu'ca déconnait,
que la terre ne tournait plus vraiment rond.
On avait même plus l'droit d'penser.
La faute a la télévision.
Ca ne pouvait pas durer longtemps.
Quelqu'un finirait par se lever.
Le peuple gronde, le peuple a faim,
dans Babylone, la dépravée.
De plus en plus ouvraient les yeux.
L'humanité prise pour cible.
La claque qui nous a réveillé,
c'était le virus invisible.
Choc et effroi de constater
comme le marais était profond.
L'humanité leva la tête
et se forma en bataillons.
Ils n'ont jamais voulu l'admettre, ils ont tout fait pour l'empêcher
mais derrière chaque fenêtre, on pouvait entendre chanter...
Je suis un père, un fils, un frère.
Je suis une mère, une fille, une sœur.
Nous sommes parents, mais aussi enfants d'une grande famille
qu’on appelle HUMANITÉ.
NOUS sommes le Peuple.
NOUS sommes ENSEMBLE.
Tous unis derrière ces mots de cœur.
NOUS sommes le Peuple.
NOUS Sommes Ensemble
Rien au monde ne peut nous arrêter.
Un Lion m'avait tendu la main.
Je l'ai pris et j'ai trouvé une clef...
car ni le diable, ni son cirque et ses mensonges
ne pouvaient vaincre la vérité.
Un aigle plane, les nuages grondent,
et une vipère se terre, inquiète...
Dans l'agenda céleste du monde
C'était le jour de la tempête.
Je suis un père, un fils, un frère.
Je suis une mère, une fille, une sœur.
Nous sommes parents, mais aussi enfants d'une grande famille
qu’on appelle HUMANITÉ.
NOUS sommes le Peuple.
NOUS sommes ENSEMBLE.
Tous unis derrière ces mots de cœur.
NOUS sommes le Peuple.
NOUS Sommes Ensemble
Rien au monde ne peut nous
...
Liens nous concernant :
Site : https://lesdeqodeurs.fr/
Newsletter : https://lesdeqodeurs.fr/#newsletter
Aidez-nous : https://lesdeqodeurs.fr/aidez-nous/
L'info en direct : https://t.me/lesdeqodeursinfo
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Vois-tu mon fils j'avais ton âge,
je n'avais pas tout à fait 15 ans.
Le monde était cet endroit bizarre,
qui n'vénérait que l'Dieu argent.
Béton, acier, bitume et verre,
champs d'asphalte couverts de voiture,
ni l'temps de rire, d'aimer, d'prier,
de s'connecter à la nature.
Mon fils, ce temps te parait fou?
Pourtant, ce n'est que le début de l'histoire.
Humanité perdue dans le noir,
la dictature en arrière-gout.
Luxe, richesse et notoriété,
égoïsme au rang de vertu,
je pense pouvoir dire sans abuser,
l'humanité semblait perdue.
Certains l'ont compris dès le début et ils n'ont pas hésité,
et ci et la, timidement, on pouvait entendre chanter...
Je suis un père, un fils, un frère.
Je suis une mère, une fille, une sœur.
Nous sommes parents, mais aussi enfants d'une grande famille
qu’on appelle HUMANITÉ.
NOUS sommes le Peuple.
NOUS sommes ENSEMBLE.
Tous unis derrière ces mots de cœur.
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Rien au monde ne peut nous arrêter.
On savait tous qu'ca déconnait,
que la terre ne tournait plus vraiment rond.
On avait même plus l'droit d'penser.
La faute a la télévision.
Ca ne pouvait pas durer longtemps.
Quelqu'un finirait par se lever.
Le peuple gronde, le peuple a faim,
dans Babylone, la dépravée.
De plus en plus ouvraient les yeux.
L'humanité prise pour cible.
La claque qui nous a réveillé,
c'était le virus invisible.
Choc et effroi de constater
comme le marais était profond.
L'humanité leva la tête
et se forma en bataillons.
Ils n'ont jamais voulu l'admettre, ils ont tout fait pour l'empêcher
mais derrière chaque fenêtre, on pouvait entendre chanter...
Je suis un père, un fils, un frère.
Je suis une mère, une fille, une sœur.
Nous sommes parents, mais aussi enfants d'une grande famille
qu’on appelle HUMANITÉ.
NOUS sommes le Peuple.
NOUS sommes ENSEMBLE.
Tous unis derrière ces mots de cœur.
NOUS sommes le Peuple.
NOUS Sommes Ensemble
Rien au monde ne peut nous arrêter.
Un Lion m'avait tendu la main.
Je l'ai pris et j'ai trouvé une clef...
car ni le diable, ni son cirque et ses mensonges
ne pouvaient vaincre la vérité.
Un aigle plane, les nuages grondent,
et une vipère se terre, inquiète...
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C'était le jour de la tempête.
Je suis un père, un fils, un frère.
Je suis une mère, une fille, une sœur.
Nous sommes parents, mais aussi enfants d'une grande famille
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