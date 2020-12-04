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On va y arriver !
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36 views • December 04, 2020
29 nov. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=10A9_El15As
Immanuel Victor : https://www.youtube.com/channel/UCwJW7rx1lfgiWXvFEJSS8Tg
https://odysee.com/@deqodeursmusique:a/on-va-y-arriver-lemondevachanger:2
Le moment le plus froid de la nuit est juste avant les premiers rayons de Soleil...
https://lemondevachanger.fr
Ils me disent que je suis fou,
que je suis bête,
que je suis con,
un complotiste décervelé
qui a trop de temps
mais c’est pas grave
car les aveugles
ne voient pas et c’est comme ça.
Moi je les aime
mais leurs idoles ne sont pas les miennes.
Quand tu me dis que tu as peur,
que tu as froid,
moi je suis là
et je t’offre la chaleur de mon coeur
viens dans mes bras
car ensemble on est fort
et on va y arriver.
Le soleil va se lever
et le monde va changer…
On va y arriver !
Ils te disent que tu es fou,
que tu es bête,
que tu es con,
un complotiste décervelé
qui a trop de temps
mais c’est pas grave
car les aveugles
ne voient pas et c’est comme ça.
Toi tu les aime
mais leurs idoles ne sont pas les tiennes.
Quand je te dis que j’ai peur
que j’ai froid,
toi tu es là
et tu m’offres la chaleur de ton coeur
j’cours dans tes bras
car ensemble on est forts
et on va y arriver.
Le soleil va se lever…
Le monde va changer !
Je te le promets !
On va y arriver ensemble !
Pendant la nuit
quand il fait froid on se tient la main.
On est pas fou,
on est pas bêtes car on y croit
Et le monde va changer,
j’te le promet
Car le soleil est en train de se lever !
On va y arriver !
On va y arriver ENSEMBLE !
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que je suis bête,
que je suis con,
un complotiste décervelé
qui a trop de temps
mais c’est pas grave
car les aveugles
ne voient pas et c’est comme ça.
Moi je les aime
mais leurs idoles ne sont pas les miennes.
Quand tu me dis que tu as peur,
que tu as froid,
moi je suis là
et je t’offre la chaleur de mon coeur
viens dans mes bras
car ensemble on est fort
et on va y arriver.
Le soleil va se lever
et le monde va changer…
On va y arriver !
Ils te disent que tu es fou,
que tu es bête,
que tu es con,
un complotiste décervelé
qui a trop de temps
mais c’est pas grave
car les aveugles
ne voient pas et c’est comme ça.
Toi tu les aime
mais leurs idoles ne sont pas les tiennes.
Quand je te dis que j’ai peur
que j’ai froid,
toi tu es là
et tu m’offres la chaleur de ton coeur
j’cours dans tes bras
car ensemble on est forts
et on va y arriver.
Le soleil va se lever…
Le monde va changer !
Je te le promets !
On va y arriver ensemble !
Pendant la nuit
quand il fait froid on se tient la main.
On est pas fou,
on est pas bêtes car on y croit
Et le monde va changer,
j’te le promet
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On va y arriver !
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