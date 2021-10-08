BfeD - Attila Hildmann - Stefanie Drese SPD - Deutsche haben kein Recht auf Fortbestand - 10.10.2021

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https://www.brighteon.com/55752097-421b-4ae8-aa9e-d802f5f557d4



BfeD - Attila Hildmann - FREIHEIT - Die beiden respektablen Body-Builder & Kampf-Sportler Alex & Karmanist Fitness haben mehr Gehirn, als die gesamten, von der kruden Weltenpest-Mafia verdummten 83 Millionen BRDisrael-Idioten!



Alexander Mueller & Karmanist Fitness von https://t.me/samy_sun entlarven den JUDEN-DRECK - 08.10.2021 - Erkenne durch Attila Hildmann, Alexander Müller, Karmanist Fitness und den Volkslehrer Nikolai Nerling die dreckigsten Deutschland-Hasser-Zecken:



1. Den kiffenden StaatSSchutz Juden-Spion Kai Enderes -

https://anonleaks.net/2021/optinfoil/kai-e-der-mit-dem-wolf-tanzt-attilas-netzwerk-und-hacker-entbloesst/





2. Die völkermordende Lenin-Trotzki-Stalin Juden-Bazille Stefanie Drese von der BRD SPD-Juden-Mafia im Rostocker Landtag von Mecklenburg-Vorpommern [Ihre Skandal-Rede im Jahre 2011, durch Attila Hildmann publiziert, spricht Bände über den Zustand in unserem besetzten Heimatland Deutschland]

Wahlkreisbüro, Dammchaussee 3, 18209 Bad Doberan, fon 038203 / 73 12 91, fax 038203 / 73 12 92, [email protected]

https://www.landtag-mv.de/landtag/abgeordnete/drese-stefanie - https://www.landtag-mv.de/fileadmin/_processed_/3/f/csm_Drese_Stefanie_web_cd2357daee.jpg

https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=stefanie+drese+spd+landtag

https://de.wikipedia.org/wiki/Stefanie_Drese



BRD-Demokraten sprechen Klartext: Stefanie Drese (SPD) - Das deutsche Volk abschaffen - Stefanie Drese, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin, am 16. November 2011, zum Antrag der NPD, den biologischen Fortbestand des deutschen Volkes zu bewahren.

https://www.dailymotion.com/video/xqb3eh



BfeD - Attila Hildmann - Deutsche haben kein Recht auf Leben und Fortbestand ihrer Heimat - 06.10.2021 - https://t.me/AttilaHildmannFreedom/198

Diese deutschtodfeindliche, bolschewistische Schlupfwespen- & Kuckucksei-Rassistin Stefanie Drese, SPD fordert den Untergang von Deutschland im "Deutschen" Landtag Mecklenburg-Vorpommern in einer Rede im Jahre 2011, wird dabei auch noch mit unseren deutschen Steuergeldern fürstlich bezahlt. - Diese krude Haß-Bazille ist eine antideutsche Maulwurf-Volljuristin, Ministerin für Soziales, Integration und Gleichstellung, wurde per Direktmandat im Wahlkreis 11 - Landkreis Rostock I gewählt und wird am Tage X, samt ihrer Brut dafür enteignet, zur Verantwortung gezogen und der Gerechtigkeit am Galgen zugeführt. - Geburtsdatum: 09.12.1976 - Geburtsort: Rostock - Konfession: keine - Kinder: zwei



Wichtig - Attila Hildmann und seine Zecken/Parasiten die an ihn kleben sowie die Verräter ohne Ehre.

https://www.youtube.com/watch?v=UCRFtxhwkaw



WICHTIG - Attila Hildmann und seine Feinde! Wer sind Sie und was wollen Sie?

https://www.youtube.com/watch?v=yRh5tmBaFs0



WICHTIG - Die Wahrheit über Attila Hildmann!

https://www.youtube.com/watch?v=xgBxql69enE



WICHTIG - Wahrheit über Analymus (anonymous Deutschland) und Attila Hildmann. Wer ist eigentlich dieser Kai?

https://www.youtube.com/watch?v=w-zpdKOW4DQ



Folge dem veganen Fernsehstar, Kochbuchautor-Bestseller und mutigen deutsch-türkischen Volksaufklärer Attila Hildmann, dem Wolf:

https://t.me/AttilaHildmannFreedom

https://t.me/bfedwahrheit

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https://gab.com/attilahildmannwolf

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. BfeD - Attila Hildmann entlarvt die antideutsche Volksfeindin Stefanie Drese von der SPD im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern - "Deutsche haben kein Recht auf Fortbestand", so posaunte diese "Volksvertreterin des Deutschen Volkes" am 16.11.2011 in ihrer kruden, abartigen, beleidigenden und volksvernichtenden Rede! - 10.10.2021BfeD - Attila Hildmann - FREIHEIT - Die beiden respektablen Body-Builder & Kampf-Sportler Alex & Karmanist Fitness haben mehr Gehirn, als die gesamten, von der kruden Weltenpest-Mafia verdummten 83 Millionen BRDisrael-Idioten!Alexander Mueller & Karmanist Fitness von https://t.me/samy_sun entlarven den JUDEN-DRECK - 08.10.2021 - Erkenne durch Attila Hildmann, Alexander Müller, Karmanist Fitness und den Volkslehrer Nikolai Nerling die dreckigsten Deutschland-Hasser-Zecken:1. Den kiffenden StaatSSchutz Juden-Spion Kai Enderes - https://www.youtube.com/watch?v=UCRFtxhwkaw https://metager.de/meta/meta.ger3?eingabe=Kai+Enderes - [Warnung: Zionistische, hintervotzige, antideutsche VS Juden-Zecke des lichtscheuen, hetzenden, lügenden, betrügenden, abweidenden, geschichtslügenden Zentralrats der Juden (ZdJ), nebst ihren ca. 30 bis 40 Millionen spionierenden Maulwurf-Kanalratten aller Parteienfarben in Deutschland]2. Die völkermordende Lenin-Trotzki-Stalin Juden-Bazille Stefanie Drese von der BRD SPD-Juden-Mafia im Rostocker Landtag von Mecklenburg-Vorpommern [Ihre Skandal-Rede im Jahre 2011, durch Attila Hildmann publiziert, spricht Bände über den Zustand in unserem besetzten Heimatland Deutschland]Wahlkreisbüro, Dammchaussee 3, 18209 Bad Doberan, fon 038203 / 73 12 91, fax 038203 / 73 12 92, [email protected] BRD-Demokraten sprechen Klartext: Stefanie Drese (SPD) - Das deutsche Volk abschaffen - Stefanie Drese, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin, am 16. November 2011, zum Antrag der NPD, den biologischen Fortbestand des deutschen Volkes zu bewahren.BfeD - Attila Hildmann - Deutsche haben kein Recht auf Leben und Fortbestand ihrer Heimat - 06.10.2021 - https://t.me/AttilaHildmannFreedom/198Diese deutschtodfeindliche, bolschewistische Schlupfwespen- & Kuckucksei-Rassistin Stefanie Drese, SPD fordert den Untergang von Deutschland im "Deutschen" Landtag Mecklenburg-Vorpommern in einer Rede im Jahre 2011, wird dabei auch noch mit unseren deutschen Steuergeldern fürstlich bezahlt. - Diese krude Haß-Bazille ist eine antideutsche Maulwurf-Volljuristin, Ministerin für Soziales, Integration und Gleichstellung, wurde per Direktmandat im Wahlkreis 11 - Landkreis Rostock I gewählt und wird am Tage X, samt ihrer Brut dafür enteignet, zur Verantwortung gezogen und der Gerechtigkeit am Galgen zugeführt. - Geburtsdatum: 09.12.1976 - Geburtsort: Rostock - Konfession: keine - Kinder: zweiWichtig - Attila Hildmann und seine Zecken/Parasiten die an ihn kleben sowie die Verräter ohne Ehre.WICHTIG - Attila Hildmann und seine Feinde! Wer sind Sie und was wollen Sie?WICHTIG - Die Wahrheit über Attila Hildmann!WICHTIG - Wahrheit über Analymus (anonymous Deutschland) und Attila Hildmann. Wer ist eigentlich dieser Kai?Folge dem veganen Fernsehstar, Kochbuchautor-Bestseller und mutigen deutsch-türkischen Volksaufklärer Attila Hildmann, dem Wolf:https://t.me/AttilaHildmannFreedomhttps://t.me/bfedwahrheithttps://t.me/guidestonehttps://t.me/samy_sun Keywords rechtdeutschespdattilahildmannstefaniedreselandtag

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