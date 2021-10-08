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ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΗ ΠΑΡΑ ΜΕ ΦΙΜΩΤΡΟ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΣΑΝ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΥΠΑΚΟΥΟ ΣΚΥΛΙ
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40 views • October 08, 2021
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΗ ΠΑΡΑ ΜΕ ΦΙΜΩΤΡΟ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΣΑΝ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΥΠΑΚΟΥΟ ΣΚΥΛΙ https://ugetube.com/watch/OnIrcmaNdlIvm1W , https://rumble.com/vnhf03-39443763.html .
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ
(ANTICHRIST) GLOBAL DICTATORSHIP OF GENOCIDE (ZIONISM). ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ https://www.brighteon.com/9079adfa-6054-456b-9fe6-0fdf985b26c4 , https://ugetube.com/watch/POI5aUaryNWOP18 , https://rumble.com/vne0zl-antichrist-global-dictatorship-of-genocide-zionism.-.html (ΒΙΝΤΕΟ) .
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ https://www.brighteon.com/1f338a23-7ead-480c-b525-7bd21ad1f874 , https://ugetube.com/watch/nH8nk42jxiuUXif , https://rumble.com/vmst1n-38295563.html (ΒΙΝΤΕΟ).
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/user/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 .
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ
(ANTICHRIST) GLOBAL DICTATORSHIP OF GENOCIDE (ZIONISM). ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ https://www.brighteon.com/9079adfa-6054-456b-9fe6-0fdf985b26c4 , https://ugetube.com/watch/POI5aUaryNWOP18 , https://rumble.com/vne0zl-antichrist-global-dictatorship-of-genocide-zionism.-.html (ΒΙΝΤΕΟ) .
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ https://www.brighteon.com/1f338a23-7ead-480c-b525-7bd21ad1f874 , https://ugetube.com/watch/nH8nk42jxiuUXif , https://rumble.com/vmst1n-38295563.html (ΒΙΝΤΕΟ).
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/user/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 .
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