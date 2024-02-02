ΣΟΔΟΜΑΠΑΡΤΟΥΖΑΠΟΛΥΓΑΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 666 ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ; - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΥ - ΣΚΑΪΣΟΔΟΜΑ https://rumble.com/v4axim6-the-new-sodom-of-antixchrists-666.html , https://ugetube.com/watch/8VcI6oLEVLG5S6J . ΠΗΓΗ: https://youtu.be/POiG4D4zbXo .
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΣΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΗΔΗ ΝΙΚΗΤΕΣ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ https://rumble.com/v4aqqqu-christ-was-crucified-and-resurrected-to-resurrect-us.html , https://www.brighteon.com/0228b1f2-be8c-416b-a6b8-9247d3f66dc6 , https://ugetube.com/watch/BaFRPuRMQwyKlOg .
EΙΣ ΤO ΟΝOΜΑ ΤΗΣ AΓΙΑΣ ΚΑΙ OΜOOΥΣΙOΥ ΚΑΙ AΔΙΑΙΡΕΤOΥ TΡΙΑΔOΣ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v4a38to-in-the-name-of-the-holy-and-undivided-trinity-greek-constitution.html , https://ugetube.com/watch/SzdY9PY9CKWwly3 , https://www.brighteon.com/fbc879de-b8a2-4987-aea3-31258b8b312a .
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΛΕΟΝ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΝΤΡΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΣ... ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ Η ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΟΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v49wqrl-the-greek-parliament-of-sodomists.html , https://www.brighteon.com/ee212c4d-521e-4d99-b793-a393415f3d8b , https://ugetube.com/watch/mcQQXU9UxtKsBTa . ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΣΤΙΧΟΣ 29: "Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις". «ΓΕΝ. 1,27 ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ, ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ»... ΟΧΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ.
ΠΟΤΕ ΓΙΝΑΜΕ ΑΦΥΛΟΙ; «ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ»... ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ.
Ο ΑΡΧΙΣΟΔΟΜΙΣΤΗΣ ΠΡΩΚΤΟΛΑΓΝΟΣ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΗΣ ΖΑΝΕΤ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΕΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ... ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑΣ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v4996hb-the-archisodomist-pedophile-proctolagnos-jannet.html , https://www.brighteon.com/6812f9b7-8cd8-4191-ad4f-ee159344d771 , https://ugetube.com/watch/VS2DxixzIx3fMeS .
ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΟΒΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ ΨΕΥΤΟΓΟΝΕΙΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v486bo9-pedophilia-and-child-rape-is-the-teaching-of-sodomy-to-children.html , https://www.brighteon.com/096a87a0-51ed-4701-b44e-28006416638e , https://ugetube.com/watch/IR8dV2uPyi4ZXRX .
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΤΟΝ «ΑΝΤΙΟΜΟΦΟΒΙΚΟ» ΑΡΧΙΣΟΔΟΜΙΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΝ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑ Ο ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v47t8et-antichrist-sodomite-goverment-of-greece.html , https://ugetube.com/watch/vbc7seElw9LAnc1 , https://www.brighteon.com/b1245785-4df5-433f-949b-a0e744351266 . ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ; Α ΚΟΡ. 6,19 ΤΟ ΣΩΜΑ ΥΜΩΝ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΥΜΙΝ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΝ.
ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ; Ή ΓΟΝΕΑ 1 ΚΑΙ 2 ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ ΣΤΟ ΣΟΔΟΜΟΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ; ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΘΕΙΟ “GEORGE” MADE IN USA (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v48cagr-father-and-mother-i-love-you-or-parent-1-and-2-love-you-sodomists.html , https://www.brighteon.com/c0a550b8-19d3-4285-9256-2405789ad0a7 , https://ugetube.com/watch/2oAOsEq5X3zaFub .
ΜΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΚΡΥΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ Ο (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ) ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v46ni60-sodomy-and-unrepentance-leads-our-immortal-soul-to-eternal-hell.html , https://www.brighteon.com/349bce79-360c-4311-87e7-390492122b1c , https://ugetube.com/watch/jRykt7WIoOScXsv .
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Φεβ 2024 : ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΚΝΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΟΜΟΦΥ(ΛΟΦΙ)ΛΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ https://rumble.com/v49nuji-rally-against-the-bill-on-marriage-and-adoption-of-the-sodomists.html , https://www.brighteon.com/4ed1c0b2-6b47-42da-a59f-8c4c923a3afb , https://ugetube.com/watch/8TBDNkPUpf2TMpn .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
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