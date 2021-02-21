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ΝΤΡΟΠΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΙ ΜΕ ΦΙΜΩΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ, ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ
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ΝΤΡΟΠΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΙ ΜΕ ΦΙΜΩΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ, ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ.
Θωρεί ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης τον εύζωνα και παγώνει...
Θωρεί ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης τον Έλληνα και νιώθει ντροπή...
Στον ανάποδο θαυμαστό κόσμο μας οι Έλληνες ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα 200 χρόνια Εθνικής Ανεξαρτησίας υπόδουλοι στην πιο ανίκανη και πιο επικίνδυνη "κυβέρνηση" που είχε ποτέ η Ελλάδα.
Έγκλειστοι στις ιδιωτικές φυλακές τους, κυκλοφορώντας κατ' εξαίρεσιν ως καρνάβαλοι-εξοδούχοι με SMS. Σε λίγο υπακούοντας και στο "double masking" – πού να ήξεραν κάποιοι σε ποιο τρομερό φαινόμενο παραπέμπει αυτός ο όρος...
Χθες η θλιβερή "κυβέρνηση" μεταχειρίστηκε για μία ακόμη φορά τους Έλληνες σαν να ήταν οχληρά κουνούπια:
Από το "κράτος-νταντά" και το "κράτος-μπαμπούλα" περάσαμε στο "κράτος-ξεφτίλα".
Η κακοκαιρία "Μήδεια" λειτούργησε ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία: Η κρατική μηχανή που υποτίθεται ότι από την αρχή της πανδημίας νοιάζεται τόσο πολύ για τις γιαγιάδες, τους παππούδες και τις ευπαθείς ομάδες, μεταμορφώθηκε σε Μήδεια και άφησε την κακοκαιρία να πνίξει τα παιδιά της...
Ακόμη και σήμερα πολλά σπίτια δεν έχουν ρεύμα. Οι κυβερνώντες φυσικά έχουν γεννήτριες στις επαύλεις τους.
Μόνο που δεν φταίνε οι κυβερνώντες: βρίσκουν και τα κάνουν. Οι Έλληνες ερωτεύτηκαν το σώμα τους, την ομορφιά τους, το πάπλωμά τους, απεμπολώντας τα ιδανικά τους.
Τετέλεσται.
Κωνσταντίνος Βαθιώτης
Πηγή: https://www.facebook.com/kvathiot/posts/4235369669810777
"Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ"... "TRUTH ABOUT MASKS"... https://thecovidblog.com/truth-about-masks .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΦΥΛΑΚΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΦΙΜΩΤΡΟ ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ https://www.brighteon.com/83e12bf4-554f-4c0f-8fd5-7ed78d730e6e .
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΗΚΩΣΟΥΜΕ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ … https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a , https://www.brighteon.com/7b2a3e2c-dfac-40b3-8535-9ec46e5f130d ...
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΗΓΕΣ) https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a ...
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ https://www.brighteon.com/7b2a3e2c-dfac-40b3-8535-9ec46e5f130d .
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e (ΒΙΝΤΕΟ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ "ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666.
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)
Θωρεί ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης τον εύζωνα και παγώνει...
Θωρεί ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης τον Έλληνα και νιώθει ντροπή...
Στον ανάποδο θαυμαστό κόσμο μας οι Έλληνες ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα 200 χρόνια Εθνικής Ανεξαρτησίας υπόδουλοι στην πιο ανίκανη και πιο επικίνδυνη "κυβέρνηση" που είχε ποτέ η Ελλάδα.
Έγκλειστοι στις ιδιωτικές φυλακές τους, κυκλοφορώντας κατ' εξαίρεσιν ως καρνάβαλοι-εξοδούχοι με SMS. Σε λίγο υπακούοντας και στο "double masking" – πού να ήξεραν κάποιοι σε ποιο τρομερό φαινόμενο παραπέμπει αυτός ο όρος...
Χθες η θλιβερή "κυβέρνηση" μεταχειρίστηκε για μία ακόμη φορά τους Έλληνες σαν να ήταν οχληρά κουνούπια:
Από το "κράτος-νταντά" και το "κράτος-μπαμπούλα" περάσαμε στο "κράτος-ξεφτίλα".
Η κακοκαιρία "Μήδεια" λειτούργησε ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία: Η κρατική μηχανή που υποτίθεται ότι από την αρχή της πανδημίας νοιάζεται τόσο πολύ για τις γιαγιάδες, τους παππούδες και τις ευπαθείς ομάδες, μεταμορφώθηκε σε Μήδεια και άφησε την κακοκαιρία να πνίξει τα παιδιά της...
Ακόμη και σήμερα πολλά σπίτια δεν έχουν ρεύμα. Οι κυβερνώντες φυσικά έχουν γεννήτριες στις επαύλεις τους.
Μόνο που δεν φταίνε οι κυβερνώντες: βρίσκουν και τα κάνουν. Οι Έλληνες ερωτεύτηκαν το σώμα τους, την ομορφιά τους, το πάπλωμά τους, απεμπολώντας τα ιδανικά τους.
Τετέλεσται.
Κωνσταντίνος Βαθιώτης
Πηγή: https://www.facebook.com/kvathiot/posts/4235369669810777
"Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ"... "TRUTH ABOUT MASKS"... https://thecovidblog.com/truth-about-masks .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΦΥΛΑΚΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΦΙΜΩΤΡΟ ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ https://www.brighteon.com/83e12bf4-554f-4c0f-8fd5-7ed78d730e6e .
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΗΚΩΣΟΥΜΕ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ … https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a , https://www.brighteon.com/7b2a3e2c-dfac-40b3-8535-9ec46e5f130d ...
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΗΓΕΣ) https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a ...
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ https://www.brighteon.com/7b2a3e2c-dfac-40b3-8535-9ec46e5f130d .
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e (ΒΙΝΤΕΟ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ "ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666.
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)
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