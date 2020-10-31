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STÅ UPP för frihet & sanning, Lördagen 31:a oktober, kl 12:00, Kungsträdgården, Stockholm, Sverige.
LegeNet
LegeNet
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40 views • November 04, 2020
Inspelning från demonstrationen, kopia.
Beskrivning av demonstrationen från inbjudan:

STÅ UPP
för frihet & sanning

Lördagen 31:a oktober, kl 12:00
Kungsträdgården, Stockholm

Tillsammans med talare från World Doctors Alliance, erkända professorer och doktorer står vi upp för liv, valfrihet och sanning och våra grundläggande fri och rättigheter.

Professor Dolores Cahill
Dr. Mikael Nordfors
Dr. Heiko Schöning
Dr. Mohammed Adil
Maneka Helleberg - Grundare av Peoples court

Lögnerna om Covid-19:
- Alla former av lock-down måste avslutas
- Vetenskapligt beprövade läkemedel ska ges till sjuka
- Alla covid-19 dödsfall ska utredas på nytt

Kopia av video utlagd på FB 2020-10-31 12:21:19 UTC, 13:21:19 lokal tid, av Michael Lind, tack!

Ole Dammegård håller ett inspirerande anförande någonstans mitt i och MYCKET INTRESSANT FRÅN c:a 2 h 42 m (till slutet, 3 minuter senare, 02:44:53.54) av Dolores Cahill, och även tidigare talare, den jurist som hjälpt henne med de legala attackerna på henne.  Går verkligen på kärnan i lösningarna.

Se även videon med "First Press Conference of The World Freedom Alliance, an important movement fighting for our rights", speglingar:

https://www.brighteon.com/6783919e-192f-4882-9f85-06616016975f
https://www.bitchute.com/video/2OqbFA4GVIH5

Presskonferensen hölls samma helg som denna manifestation, och många av de som framträdde i Kungsträdgården var också med i panelen på presskonferensen.
Keywords
ole dammegardprofessor dolores cahilldr heiko schoningworld doctors alliancedr mikael nordforsdr mohammed adilmaneka helleberg
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