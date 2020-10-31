STÅ UPP för frihet & sanning, Lördagen 31:a oktober, kl 12:00, Kungsträdgården, Stockholm, Sverige.

Inspelning från demonstrationen, kopia.Beskrivning av demonstrationen från inbjudan:STÅ UPPför frihet & sanningLördagen 31:a oktober, kl 12:00Kungsträdgården, StockholmTillsammans med talare från World Doctors Alliance, erkända professorer och doktorer står vi upp för liv, valfrihet och sanning och våra grundläggande fri och rättigheter.Professor Dolores CahillDr. Mikael NordforsDr. Heiko SchöningDr. Mohammed AdilManeka Helleberg - Grundare av Peoples courtLögnerna om Covid-19:- Alla former av lock-down måste avslutas- Vetenskapligt beprövade läkemedel ska ges till sjuka- Alla covid-19 dödsfall ska utredas på nyttKopia av video utlagd på FB 2020-10-31 12:21:19 UTC, 13:21:19 lokal tid, av Michael Lind, tack!Ole Dammegård håller ett inspirerande anförande någonstans mitt i och MYCKET INTRESSANT FRÅN c:a 2 h 42 m (till slutet, 3 minuter senare, 02:44:53.54) av Dolores Cahill, och även tidigare talare, den jurist som hjälpt henne med de legala attackerna på henne. Går verkligen på kärnan i lösningarna.Se även videon med "First Press Conference of The World Freedom Alliance, an important movement fighting for our rights", speglingar:Presskonferensen hölls samma helg som denna manifestation, och många av de som framträdde i Kungsträdgården var också med i panelen på presskonferensen.