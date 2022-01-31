Сны нашего сына Данила «Голубая луна закрывает солнце» - очень похожие сны приснились ему 3 октября 2020 г. и 29 января 2022 г.

Я решила поделиться этими снами нашего младшего сына Данила, которые ему снились с промежутком примерно в 2 года и очень похожи. Толковать не берусь, но знаю на основании Божьего Слова, что иногда Господь может давать важные предупреждения через повторяющийся сон (см. Быт 41:32, Иов 33:14-18). Итак, в обоих снах большая голубая луна закрывала солнце.Сон Данила 3 октября 2020 г.«Про солнечное затмение... Я сижу на стеклянном столе... за кухонным столом. С той стороны Алёнка, с другой стороны – Арвиша. И там ещё один рядом стульчик с Алёнкой. И вот за Алёнкой ещё один стульчик есть. Я на нём сидел. Я увидел, что Арвиша и Алёнка куда-то смотрят в окно. И я посмотрел - там голубая луна закрывала солне. И я посмотрел, и там сначала небо и облака становились сначала жёлтое... ... потом оранжевое, потом красное. И, наконец, всё загородило солнце. Но только я не понял одно: когда луна полностью закрыла, луна всё равно оставалась голубой, и ореол солнца всё равно оставался жёлтым. (Луна была полная). А было ещё странно, что у солнца всё ещё жёлтый ореол. Были облака, кучевые. (Про луну) Кратеров не было видно. Она была голубой, но гораздо темнее, чем голубой цвет неба. (Небо вначале было дневное). А потом оно стало тёмным. И когда она (луна) подошла (к солнцу) вот так, небо стало темнеть. И потом она (луна) ушла - вот с этой стороны -, и, кажется, она снова стала голубой… Потому что от тени луны даже облака темнеют, если тень луны закрывает...»Мои (Юлины) комментарии ко сну: у нас в кухне стол со стеклянной столешницей, и то окно в кухне выходит на запад. Когда Данил сказал: «И, наконец, всё загородило солнце», то, как я поняла, он имел в виду то, что эта луна загородила собой всё солнце.А вот его другой сон, который ему снился в августе 2019 г. ДВАЖДЫ в одну ночь:Иов 33:14-1814 Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз:15 во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе.16 Тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает Своё наставление,17 чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость,18 чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом.Быт 41:32А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие.Луна и солнце во сне могут символически означать мать и отца.Быт 37:9-109 И видел он ещё другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: вот, я видел ещё сон: вот, солнце и луна и одиннадцать звёзд поклоняются мне.10 И он рассказал отцу своему и братьям своим; и побранил его отец его и сказал ему: что это за сон, который ты видел? неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?Солнце также может означать праведность Христа и Его свет (Мал 4:2, Мф 13:43, Откр 1:16).Откр 1:16Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей.Мал 4:2А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдёт Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные;Мф 13:43тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!Во многих местах Писания знамения в солнце и луне ялвляются знамениями апокалипсиса(явления Христа), указывающими на приближение дня Господня.Ис 13:10Звёзды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим.Ис 24:23И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава.Иез 32:7И когда ты угаснешь, закрою небеса и звёзды их помрачу, солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим.Иоиль 3:15Солнце и луна померкнут, и звёзды потеряют блеск свой.Авв 3:11солнце и луна остановились на месте своём пред светом летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкающих копьев Твоих.Иоиль 2:31Солнце превратится во тьму и луна — в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный.Деян 2:20Солнце превратится во тьму, и луна — в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный.Мк 13:24Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего,Лк 21:25И будут знамения в солнце и луне и звёздах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится;Мф 24:29-3129 И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звёзды спадут с неба, и силы небесные поколеблются;30 тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою;31 и пошлёт Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырёх ветров, от края небес до края их.