© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Сны нашего сына Данила «Голубая луна закрывает солнце» - очень похожие сны приснились ему 3 октября 2020 г. и 29 января 2022 г.
Follow
1
Share
Report
63 views • January 31, 2022
Я решила поделиться этими снами нашего младшего сына Данила, которые ему снились с промежутком примерно в 2 года и очень похожи. Толковать не берусь, но знаю на основании Божьего Слова, что иногда Господь может давать важные предупреждения через повторяющийся сон (см. Быт 41:32, Иов 33:14-18). Итак, в обоих снах большая голубая луна закрывала солнце.
Сон Данила 3 октября 2020 г.
«Про солнечное затмение... Я сижу на стеклянном столе... за кухонным столом. С той стороны Алёнка, с другой стороны – Арвиша. И там ещё один рядом стульчик с Алёнкой. И вот за Алёнкой ещё один стульчик есть. Я на нём сидел. Я увидел, что Арвиша и Алёнка куда-то смотрят в окно. И я посмотрел - там голубая луна закрывала солне. И я посмотрел, и там сначала небо и облака становились сначала жёлтое... ... потом оранжевое, потом красное. И, наконец, всё загородило солнце. Но только я не понял одно: когда луна полностью закрыла, луна всё равно оставалась голубой, и ореол солнца всё равно оставался жёлтым. (Луна была полная). А было ещё странно, что у солнца всё ещё жёлтый ореол. Были облака, кучевые. (Про луну) Кратеров не было видно. Она была голубой, но гораздо темнее, чем голубой цвет неба. (Небо вначале было дневное). А потом оно стало тёмным. И когда она (луна) подошла (к солнцу) вот так, небо стало темнеть. И потом она (луна) ушла - вот с этой стороны -, и, кажется, она снова стала голубой… Потому что от тени луны даже облака темнеют, если тень луны закрывает...»
Мои (Юлины) комментарии ко сну: у нас в кухне стол со стеклянной столешницей, и то окно в кухне выходит на запад. Когда Данил сказал: «И, наконец, всё загородило солнце», то, как я поняла, он имел в виду то, что эта луна загородила собой всё солнце.
А вот его другой сон, который ему снился в августе 2019 г. ДВАЖДЫ в одну ночь:
https://www.brighteon.com/e6de1416-6865-4840-9c28-2d826edb42a9
Иов 33:14-18
14 Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз:
15 во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе.
16 Тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает Своё наставление,
17 чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость,
18 чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом.
Быт 41:32
А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие.
Луна и солнце во сне могут символически означать мать и отца.
Быт 37:9-10
9 И видел он ещё другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: вот, я видел ещё сон: вот, солнце и луна и одиннадцать звёзд поклоняются мне.
10 И он рассказал отцу своему и братьям своим; и побранил его отец его и сказал ему: что это за сон, который ты видел? неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?
Солнце также может означать праведность Христа и Его свет (Мал 4:2, Мф 13:43, Откр 1:16).
Откр 1:16
Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей.
Мал 4:2
А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдёт Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные;
Мф 13:43
тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!
Во многих местах Писания знамения в солнце и луне ялвляются знамениями апокалипсиса
(явления Христа), указывающими на приближение дня Господня.
Ис 13:10
Звёзды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим.
Ис 24:23
И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава.
Иез 32:7
И когда ты угаснешь, закрою небеса и звёзды их помрачу, солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим.
Иоиль 3:15
Солнце и луна померкнут, и звёзды потеряют блеск свой.
Авв 3:11
солнце и луна остановились на месте своём пред светом летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкающих копьев Твоих.
Иоиль 2:31
Солнце превратится во тьму и луна — в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный.
Деян 2:20
Солнце превратится во тьму, и луна — в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный.
Мк 13:24
Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего,
Лк 21:25
И будут знамения в солнце и луне и звёздах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится;
Мф 24:29-31
29 И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звёзды спадут с неба, и силы небесные поколеблются;
30 тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою;
31 и пошлёт Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырёх ветров, от края небес до края их.
Сон Данила 3 октября 2020 г.
«Про солнечное затмение... Я сижу на стеклянном столе... за кухонным столом. С той стороны Алёнка, с другой стороны – Арвиша. И там ещё один рядом стульчик с Алёнкой. И вот за Алёнкой ещё один стульчик есть. Я на нём сидел. Я увидел, что Арвиша и Алёнка куда-то смотрят в окно. И я посмотрел - там голубая луна закрывала солне. И я посмотрел, и там сначала небо и облака становились сначала жёлтое... ... потом оранжевое, потом красное. И, наконец, всё загородило солнце. Но только я не понял одно: когда луна полностью закрыла, луна всё равно оставалась голубой, и ореол солнца всё равно оставался жёлтым. (Луна была полная). А было ещё странно, что у солнца всё ещё жёлтый ореол. Были облака, кучевые. (Про луну) Кратеров не было видно. Она была голубой, но гораздо темнее, чем голубой цвет неба. (Небо вначале было дневное). А потом оно стало тёмным. И когда она (луна) подошла (к солнцу) вот так, небо стало темнеть. И потом она (луна) ушла - вот с этой стороны -, и, кажется, она снова стала голубой… Потому что от тени луны даже облака темнеют, если тень луны закрывает...»
Мои (Юлины) комментарии ко сну: у нас в кухне стол со стеклянной столешницей, и то окно в кухне выходит на запад. Когда Данил сказал: «И, наконец, всё загородило солнце», то, как я поняла, он имел в виду то, что эта луна загородила собой всё солнце.
А вот его другой сон, который ему снился в августе 2019 г. ДВАЖДЫ в одну ночь:
https://www.brighteon.com/e6de1416-6865-4840-9c28-2d826edb42a9
Иов 33:14-18
14 Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз:
15 во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе.
16 Тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает Своё наставление,
17 чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость,
18 чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом.
Быт 41:32
А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие.
Луна и солнце во сне могут символически означать мать и отца.
Быт 37:9-10
9 И видел он ещё другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: вот, я видел ещё сон: вот, солнце и луна и одиннадцать звёзд поклоняются мне.
10 И он рассказал отцу своему и братьям своим; и побранил его отец его и сказал ему: что это за сон, который ты видел? неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?
Солнце также может означать праведность Христа и Его свет (Мал 4:2, Мф 13:43, Откр 1:16).
Откр 1:16
Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей.
Мал 4:2
А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдёт Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные;
Мф 13:43
тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!
Во многих местах Писания знамения в солнце и луне ялвляются знамениями апокалипсиса
(явления Христа), указывающими на приближение дня Господня.
Ис 13:10
Звёзды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим.
Ис 24:23
И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава.
Иез 32:7
И когда ты угаснешь, закрою небеса и звёзды их помрачу, солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим.
Иоиль 3:15
Солнце и луна померкнут, и звёзды потеряют блеск свой.
Авв 3:11
солнце и луна остановились на месте своём пред светом летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкающих копьев Твоих.
Иоиль 2:31
Солнце превратится во тьму и луна — в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный.
Деян 2:20
Солнце превратится во тьму, и луна — в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный.
Мк 13:24
Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего,
Лк 21:25
И будут знамения в солнце и луне и звёздах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится;
Мф 24:29-31
29 И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звёзды спадут с неба, и силы небесные поколеблются;
30 тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою;
31 и пошлёт Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырёх ветров, от края небес до края их.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.