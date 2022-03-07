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ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ ΤΟΥ ΒΟΛΕΜΑΤΟΣ… Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ; ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΑΔΟΛΦΕ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΧΙΤΛΕΡΟΜΙΖΟΤΑΚΗ
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44 views • March 07, 2022
ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ ΤΟΥ ΒΟΛΕΜΑΤΟΣ… Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ; ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΑΔΟΛΦΕ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΧΙΤΛΕΡΟΜΙΖΟΤΑΚΗ
Ο «Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος» δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι ξεκίνησε σχεδόν αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο με τον λεγόμενο ψυχρό Πόλεμο Ανατολής και Δύσης και τον ΦΟΒΟ για ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα. Οι διάσπαρτες μάχες αυτού του ακήρυχτου τρίτου παγκοσμίου πολέμου έγιναν σε πολλά σημεία του πλανήτη όπως στο Αφγανιστάν, στην Κορέα, στο Βιετνάμ, στο Ιράκ, στην Γιουγκοσλαβία, στην Λιβύη, στην Συρία και γενικότερα στην μέση ανατολή αλλά ακόμα και με το τρομοκρατικό χτύπημα στις ΗΠΑ στους Δίδυμους Πύργους που αποτελεί την έναρξη του λεγόμενου πολέμου κατά της παγκόσμιας τρομοκρατίας. Μετά λοιπόν την διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας και ενώ το ΝΑΤΟ έψαχνε τον ρόλο του στην ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ αναβαθμίστηκε με τον ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αν και ο Μπιν Λάντεν όσο και ο Σαντάμ ήταν αρχικά «μοσχαναθρεμμένα δικά τους παιδιά», που εξυπηρετούσαν τα σχέδια της δικτατορικής αντίχριστης Νέας Τάξης Πραγμάτων των προδρόμων του αντιχρίστου.
ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΚΗΡΥΧΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΗΤΑΝ ‟ΟΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ” ΟΠΩΣ ΚΥΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΣΕ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ, ΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΑΝΕ ΔΗΘΕΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ… ΓΙΑΤΙ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΥΝ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΟΥΝ ΜΕ ΑΠΕΙΡΗ ΤΡΟΜΟΛΑΓΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΟΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΕΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ… ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΙΜΑΤΗΡΟΤΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΥΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΡΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΒΟΜΒΕΣ ΣΤΗΝ ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ ΤΟΥ 20ο ΑΙΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΖΟΥΝ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΤΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ;;;
Η Νέα Δικτατορία ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ όπως θα έπρεπε να λέγεται το κόμμα της «μαριονέτας Δρακούλη Μιζοτάκη» αλλά και όλων των ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΩΝ κομμάτων της αντιπολίτευσης αποκάλυψε το αληθινό πρόσωπο της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ και στην Ελλάδα φορώντας το υγειονομικό προσωπείο για να μας Ελευθερώσει από τον Αόρατο Εχθρό, νέο υποτίθεται κορωναϊό. Μια ανύπαρκτη Πανδημία του ΚΟΡΟΙΔΟΪΟΥ όπως μας αποκαλύπτουν τα επίσημα στατιστικά δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΝΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΛΟΒΟΛΕΜΕΝΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΟΤΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ…
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/- . ΩΣΤΟΣΟ ΤΟ 2021 ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΧΙ ΤΥΧΑΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΕΜΒΟΛΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ https://www.brighteon.com/9aadfd19-bbb3-4336-9d16-dc3f68948ea9 , ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ, ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΤΟΣ https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2021/34337-deaths-3120439-injuries-following-covid-shots-in-european-database-as-uk-public-data-show-35-deaths-213-hospitalizations-among-booster-triple-vaccinated , ΤΟ 2021. ΩΣΤΟΣΟ, ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΕΣΤΩ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΝΕΚΡΟΨΙΕΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ‟ΑΘΩΩΝΟΥΝ”, ΩΣ ΔΗΘΕΝ ΜΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΘΩΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΘΕΙ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ https://www.brighteon.com/d38bd540-cc57-4290-8b5a-588fb691109a , https://ugetube.com/watch/JfSJhKDWrklG5wn , https://rumble.com/vg8wvn-27289715.html ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΕΔΩ https://ugetube.com/watch/ewCWZKYP8tTeqmc ΚΑΙ ΕΔΩ https://rumble.com/vwqimx-54984921.html .
Ο «Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος» δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι ξεκίνησε σχεδόν αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο με τον λεγόμενο ψυχρό Πόλεμο Ανατολής και Δύσης και τον ΦΟΒΟ για ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα. Οι διάσπαρτες μάχες αυτού του ακήρυχτου τρίτου παγκοσμίου πολέμου έγιναν σε πολλά σημεία του πλανήτη όπως στο Αφγανιστάν, στην Κορέα, στο Βιετνάμ, στο Ιράκ, στην Γιουγκοσλαβία, στην Λιβύη, στην Συρία και γενικότερα στην μέση ανατολή αλλά ακόμα και με το τρομοκρατικό χτύπημα στις ΗΠΑ στους Δίδυμους Πύργους που αποτελεί την έναρξη του λεγόμενου πολέμου κατά της παγκόσμιας τρομοκρατίας. Μετά λοιπόν την διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας και ενώ το ΝΑΤΟ έψαχνε τον ρόλο του στην ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ αναβαθμίστηκε με τον ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αν και ο Μπιν Λάντεν όσο και ο Σαντάμ ήταν αρχικά «μοσχαναθρεμμένα δικά τους παιδιά», που εξυπηρετούσαν τα σχέδια της δικτατορικής αντίχριστης Νέας Τάξης Πραγμάτων των προδρόμων του αντιχρίστου.
ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΚΗΡΥΧΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΗΤΑΝ ‟ΟΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ” ΟΠΩΣ ΚΥΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΣΕ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ, ΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΑΝΕ ΔΗΘΕΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ… ΓΙΑΤΙ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΥΝ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΟΥΝ ΜΕ ΑΠΕΙΡΗ ΤΡΟΜΟΛΑΓΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΟΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΕΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ… ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΙΜΑΤΗΡΟΤΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΥΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΡΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΒΟΜΒΕΣ ΣΤΗΝ ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ ΤΟΥ 20ο ΑΙΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΖΟΥΝ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΤΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ;;;
Η Νέα Δικτατορία ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ όπως θα έπρεπε να λέγεται το κόμμα της «μαριονέτας Δρακούλη Μιζοτάκη» αλλά και όλων των ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΩΝ κομμάτων της αντιπολίτευσης αποκάλυψε το αληθινό πρόσωπο της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ και στην Ελλάδα φορώντας το υγειονομικό προσωπείο για να μας Ελευθερώσει από τον Αόρατο Εχθρό, νέο υποτίθεται κορωναϊό. Μια ανύπαρκτη Πανδημία του ΚΟΡΟΙΔΟΪΟΥ όπως μας αποκαλύπτουν τα επίσημα στατιστικά δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΝΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΛΟΒΟΛΕΜΕΝΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΟΤΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ…
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/- . ΩΣΤΟΣΟ ΤΟ 2021 ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΧΙ ΤΥΧΑΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΕΜΒΟΛΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ https://www.brighteon.com/9aadfd19-bbb3-4336-9d16-dc3f68948ea9 , ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ, ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΤΟΣ https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2021/34337-deaths-3120439-injuries-following-covid-shots-in-european-database-as-uk-public-data-show-35-deaths-213-hospitalizations-among-booster-triple-vaccinated , ΤΟ 2021. ΩΣΤΟΣΟ, ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΕΣΤΩ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΝΕΚΡΟΨΙΕΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ‟ΑΘΩΩΝΟΥΝ”, ΩΣ ΔΗΘΕΝ ΜΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΘΩΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΘΕΙ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ https://www.brighteon.com/d38bd540-cc57-4290-8b5a-588fb691109a , https://ugetube.com/watch/JfSJhKDWrklG5wn , https://rumble.com/vg8wvn-27289715.html ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΕΔΩ https://ugetube.com/watch/ewCWZKYP8tTeqmc ΚΑΙ ΕΔΩ https://rumble.com/vwqimx-54984921.html .
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