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Sin medir distancias - GuitarraVallenata Acompañamiento - Diomedes Díaz
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14 views • December 18, 2020
Posibles acordes de esta obra musical muy popular.
Tema: Sin medir distancias
Autor: Gustavo Gutiérrez
Tono: MI Bemol
Utilizamos un capotraste en el primer espacio de la guitarra para facilitar a los estudiantes la marcación de los acordes originales grabados por Diomedes Díaz y Cocha Molina. Esperamos que les sirva mucho este tutorial.
La transcripción de acordes en formato PDF se encuentra en la página oficial.
Listas automáticas:
GuitarraVallenata Acompañante
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=c08ec328-689c-41e1-be0f-794c2fe5ee6c
Tecnicas para acompañar:
Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)
https://www.brighteon.com/a211a718-b6b0-4c1d-a6bb-b4d8086f52a3
Contacto: [email protected]
Sitio oficial: https://guitarravallenata.org
Pasos a seguir para mostrar aprecio a mi contenido:
1. viendo mis vídeos de principio a fin
2. dejando tu comentario;
3. dejandome saber si te gustó/disgustó;
4. y compartiéndolo con tus redes sociales.
#GuitarraVallenata #Vallenato #Valledupar #Guacharaca #Colombia
Tema: Sin medir distancias
Autor: Gustavo Gutiérrez
Tono: MI Bemol
Utilizamos un capotraste en el primer espacio de la guitarra para facilitar a los estudiantes la marcación de los acordes originales grabados por Diomedes Díaz y Cocha Molina. Esperamos que les sirva mucho este tutorial.
La transcripción de acordes en formato PDF se encuentra en la página oficial.
Listas automáticas:
GuitarraVallenata Acompañante
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=c08ec328-689c-41e1-be0f-794c2fe5ee6c
Tecnicas para acompañar:
Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)
https://www.brighteon.com/a211a718-b6b0-4c1d-a6bb-b4d8086f52a3
Contacto: [email protected]
Sitio oficial: https://guitarravallenata.org
Pasos a seguir para mostrar aprecio a mi contenido:
1. viendo mis vídeos de principio a fin
2. dejando tu comentario;
3. dejandome saber si te gustó/disgustó;
4. y compartiéndolo con tus redes sociales.
#GuitarraVallenata #Vallenato #Valledupar #Guacharaca #Colombia
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