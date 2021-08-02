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CDL99 - Deux leçons de manipulation des masses - Jean-Jacques Crevecoeur
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40 views • August 02, 2021
lundi 12 juillet 2021 : https://fulllifechannel.com/v/382?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
Description JJC :
Comme je l'ai annoncé dans ma conversation #95 du 5 juillet, je vous invite à découvrir (ou à réécouter) jusque fin août des entrevues et des chroniques que j'ai assurées depuis le début de cette crise COVID19, à l'invitation de diverses personnes engagées, elles aussi, comme gardiennes de l'Humanité.
Aujourd'hui, je vous propose deux chroniques que j'ai assurées en compagnie de Jean-François Denis, l'animateur de la chaîne ThéoVox TV, à propos des stratégies de manipulation de masse mises en œuvres par les gouvernements et les médias mainstream.
Dans la première partie, diffusée le 20 mai 2021, j'évoque la notion d'opération sous fausse bannière (false flag operation). Traditionnellement, ce genre d'opération consiste, pour un gouvernement, à organiser une attaque contre son propre pays, mais en faisant porter la responsabilité de l'attaque à un ennemi extérieur… pour disposer d'un prétexte légitime d'attaquer cet ennemi pourtant innocent. Dans cet ordre d'idée, on peut dire que la crise du COVID19 est une opération sous fausse bannière, dans la mesure où cette pandémie a été préparée et provoquée depuis longtemps par les mondialistes pour mettre les populations en esclavage… Mais où ces psychopathes ont désigné comme coupable le SARS-COV2 qui apparaît de plus en plus innocent dans cette histoire…
Dans la deuxième partie, diffusée le 17 juin 2021, j'analyse les stratégies de désinformation utilisées par les médias mainstream, dans le contexte de cette crise COVID19. L'intérêt de cette démarche est de montrer que les pratiques médiatiques s'apparentent de plus en plus aux pratiques trompeuses et malhonnêtes qu'on reproche habituellement aux sectes. À travers ça, nous découvrirons que les médias ne jouent plus, depuis longtemps, leur rôle de quatrième pouvoir (ou de contre-pouvoir)…
Quelques références pratiques :
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Nota : Les 10 critères de l’emprise mentale selon le Professeur Philippe-Jean Parquet — Professeur de psychiatrie, membre du conseil d’orientation de la Miviludes.
https://www.unadfi.org/cles-pour-comprendre/la-notion-de-derive-sectaire/les-10-criteres-de-l-emprise-mentale-selon-le-professeur-philippe-jean-parquet/
Publié le 22 août 2014
Mots-Clefs : Emprise mentale, Manipulation mentale, Phénomène sectaire, Pouvoirs publics (France)
Les critères du professeur Parquet permettent de « faire la démonstration de la singularité et du caractère spécifique rencontré chez les personnes « victimes » d’une organisation à caractère sectaire ».
Cinq doivent être retrouvés pour porter le diagnostic d’emprise mentale :
1. Rupture avec les modalités antérieures des comportements, des conduites, des jugements, des valeurs, des sociabilités individuelles, familiales et collectives.
2. Occultation des repères antérieurs et rupture dans la cohérence avec la vie antérieure.
3. Acceptation par une personne que sa personnalité, sa vie affective, cognitive, relationnelle, morale et sociale soient modelées par les suggestions, les injonctions, les ordres, les idées, les concepts, les valeurs, les doctrines imposés par un tiers ou une institution : ceci conduisant à une délégation générale et permanente à un modèle imposé.
4. Adhésion et allégeance inconditionnelle, affective, comportementale, intellectuelle, morale et sociale à une personne ou à un groupe ou à une institution, ceci conduisant à :
- Une loyauté exigeante et complète,
- une obéissance absolue,
- une crainte et une acceptation des sanctions,
- une impossibilité de croire possible de revenir à un mode de vie antérieur, ou de choisir d’autres alternatives étant donné la certitude imposée que le nouveau mode de vie est le seul légitime.
5. Une mise à disposition complète, progressive et extensive de sa vie à une personne ou à une institution.
6. Une sensibilité accrue dans le temps, aux idées, aux concepts, aux prescriptions, aux injonctions et ordres, à un « corpus doctrinal », avec éventuellement une mise au service de ceux-ci dans une démarche prosélyte.
7. Dépossession des compétences d’une personne avec anesthésie affective, altération du jugement, perte des repères, des valeurs et du sens critique.
8. Altération de la liberté de choix.
9. Imperméabilité aux avis, attitudes, valeurs de l’environnement avec impossibilité de se remettre en cause et de promouvoir un changement.
10. Induction et réalisation d’actes gravement préjudiciables à la personne, actes qui antérieurement ne faisaient pas partie de la vie du sujet. Ces actes ne sont plus perçus comme dommageables ou contraires aux valeurs et aux modes de vie habituellement admis dans notre société.
Autres références :
Jean-Marie Bigard - Mes 11 épisodes
https://www.brighteon.com/de43c64b-ee4a-4549-b15f-1c6256d8ee69
Description JJC :
Comme je l'ai annoncé dans ma conversation #95 du 5 juillet, je vous invite à découvrir (ou à réécouter) jusque fin août des entrevues et des chroniques que j'ai assurées depuis le début de cette crise COVID19, à l'invitation de diverses personnes engagées, elles aussi, comme gardiennes de l'Humanité.
Aujourd'hui, je vous propose deux chroniques que j'ai assurées en compagnie de Jean-François Denis, l'animateur de la chaîne ThéoVox TV, à propos des stratégies de manipulation de masse mises en œuvres par les gouvernements et les médias mainstream.
Dans la première partie, diffusée le 20 mai 2021, j'évoque la notion d'opération sous fausse bannière (false flag operation). Traditionnellement, ce genre d'opération consiste, pour un gouvernement, à organiser une attaque contre son propre pays, mais en faisant porter la responsabilité de l'attaque à un ennemi extérieur… pour disposer d'un prétexte légitime d'attaquer cet ennemi pourtant innocent. Dans cet ordre d'idée, on peut dire que la crise du COVID19 est une opération sous fausse bannière, dans la mesure où cette pandémie a été préparée et provoquée depuis longtemps par les mondialistes pour mettre les populations en esclavage… Mais où ces psychopathes ont désigné comme coupable le SARS-COV2 qui apparaît de plus en plus innocent dans cette histoire…
Dans la deuxième partie, diffusée le 17 juin 2021, j'analyse les stratégies de désinformation utilisées par les médias mainstream, dans le contexte de cette crise COVID19. L'intérêt de cette démarche est de montrer que les pratiques médiatiques s'apparentent de plus en plus aux pratiques trompeuses et malhonnêtes qu'on reproche habituellement aux sectes. À travers ça, nous découvrirons que les médias ne jouent plus, depuis longtemps, leur rôle de quatrième pouvoir (ou de contre-pouvoir)…
Quelques références pratiques :
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Nota : Les 10 critères de l’emprise mentale selon le Professeur Philippe-Jean Parquet — Professeur de psychiatrie, membre du conseil d’orientation de la Miviludes.
https://www.unadfi.org/cles-pour-comprendre/la-notion-de-derive-sectaire/les-10-criteres-de-l-emprise-mentale-selon-le-professeur-philippe-jean-parquet/
Publié le 22 août 2014
Mots-Clefs : Emprise mentale, Manipulation mentale, Phénomène sectaire, Pouvoirs publics (France)
Les critères du professeur Parquet permettent de « faire la démonstration de la singularité et du caractère spécifique rencontré chez les personnes « victimes » d’une organisation à caractère sectaire ».
Cinq doivent être retrouvés pour porter le diagnostic d’emprise mentale :
1. Rupture avec les modalités antérieures des comportements, des conduites, des jugements, des valeurs, des sociabilités individuelles, familiales et collectives.
2. Occultation des repères antérieurs et rupture dans la cohérence avec la vie antérieure.
3. Acceptation par une personne que sa personnalité, sa vie affective, cognitive, relationnelle, morale et sociale soient modelées par les suggestions, les injonctions, les ordres, les idées, les concepts, les valeurs, les doctrines imposés par un tiers ou une institution : ceci conduisant à une délégation générale et permanente à un modèle imposé.
4. Adhésion et allégeance inconditionnelle, affective, comportementale, intellectuelle, morale et sociale à une personne ou à un groupe ou à une institution, ceci conduisant à :
- Une loyauté exigeante et complète,
- une obéissance absolue,
- une crainte et une acceptation des sanctions,
- une impossibilité de croire possible de revenir à un mode de vie antérieur, ou de choisir d’autres alternatives étant donné la certitude imposée que le nouveau mode de vie est le seul légitime.
5. Une mise à disposition complète, progressive et extensive de sa vie à une personne ou à une institution.
6. Une sensibilité accrue dans le temps, aux idées, aux concepts, aux prescriptions, aux injonctions et ordres, à un « corpus doctrinal », avec éventuellement une mise au service de ceux-ci dans une démarche prosélyte.
7. Dépossession des compétences d’une personne avec anesthésie affective, altération du jugement, perte des repères, des valeurs et du sens critique.
8. Altération de la liberté de choix.
9. Imperméabilité aux avis, attitudes, valeurs de l’environnement avec impossibilité de se remettre en cause et de promouvoir un changement.
10. Induction et réalisation d’actes gravement préjudiciables à la personne, actes qui antérieurement ne faisaient pas partie de la vie du sujet. Ces actes ne sont plus perçus comme dommageables ou contraires aux valeurs et aux modes de vie habituellement admis dans notre société.
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