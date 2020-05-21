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Jean-Marie Bigard - Mes 11 épisodes
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63 views • May 21, 2020
La série de clip humoristiques sur la version officielle des attentats du 11-Septembre de Jean Marie Bigard constitue le buzz internet de l'été 2009. Ces clips furent publiés chaque vendredi de l'été 2009 sur son compte Dailymotion et sur la page d'accueil de son site.
On retrouve encore ces vidéos au lien ci-contre : http://www.reopen911.info/search/results/bigard/1.html
C'est de cette page que je reprends les textes introductifs s'ils existent et les caractéristiques :
http://www.reopen911.info/search/results/bigard/1.html
La série de clip humoristiques sur la version officielle des attentats du 11-Septembre de Jean Marie Bigard constitue le buzz internet de l'été 2009. Ces clips furent publiés chaque vendredi de l'été 2009 sur son compte Dailymotion et sur la page d'accueil de son site.
Avant propos : La conférence de Presse
Au cours d'une conférence de presse, "M. Vulgaire" revient sur son aventure de septembre 2008 où il avait ouvert sa gueule sur Europe 1, ce qui avait déclenché l'ire de nombreux journalistes. Il nous explique pourquoi il a décidé de la "réouvrir".
4mn - français
Filmé/Sortie le 26/06/2009
3'35"
Avant propos : "Je ne nie pas le 11 Septembre"
Dans cet épisode, Jean Marie Bigard insiste bien sur le fait qu'il ne nie pas l'existence des attentats du 11 septembre 2001 contrairement à ce que certains journalistes avaient décrié mais qu'il trouve très troublante la version officielle proposé par le gouvernement américain et la commission d'enquête.
Caractéristiques
2mn - français
Filmé/Sortie le 19/06/2009
5'15"
Episode 1 : Les passeports magiques
8'48"
Episode 2 : Les chasseurs américains
Jean Marie Bigard retrace l'aventure des chasseurs américains. Ces chasseurs qui sont si incroyablement inactifs pour intervenir et intercepter les avions de ligne détournés depuis fort longtemps... Mais où est passé l'armée la plus puissante du monde ?
Caractéristiques
5mn - français sous-titré en
Filmé/Sortie le 10/07/2009
13'45"
Episode 3 : S'il te plait Obama !
Jean Marie Bigard implore Obama de lâcher ses vidéos sur le Pentagone ! Depuis le 11 septembre 2001, aucune vidéo n'a apporté la preuve qu'un Boeing 757 avait frappé le Pentagone... Pourquoi les vidéos qui ont filmé l'avion ont-elles été confisquées par le FBI et n'ont depuis lors jamais été été rendues publiques ?
Caractéristiques
4mn - français
Filmé/Sortie le 17/07/2009
17'42"
Episode 4 : Monsieur Silverstein
Jean Marie Bigard nous présente le mystérieux M. Silverstein !
Cet investisseur américain milliardaire a racheté* les twin-towers quelques semaines avant les attentats du 11 Septembre pour 3,2 milliards $. Suite aux attentats il a demandé 7,1 milliards de dédommagement aux assureurs arguant qu'il y'avait eu 2 attentats et que donc la police d'assurance de 3,55 milliards $ devait lui être reversé deux fois. En 2006, après deux actions en justice, il a obtenu 4,55 milliards de $. M. Silverstein était aussi propriétaire de la tour WTC N°7 qui s'est effondré subitement le 11 Septembre à 17h20. Il possède aussi les droits de reconstruction du WTC.
*Pour être plus précis, le 24/07/2001, M. Silverstein a contracté un bail de 99 ans à l'autorité portuaire de NY pour les tours jumelles du WTC, ce qui correspond implicitement à un achat.
Caractéristiques
4mn - français
Filmé/Sortie le 24/07/2009
21'54"
Episode 5 : Bush à l'école
Jean Marie Bigard revient donc sur la matinée de George W. Bush, président des Etats-Unis et commandant en chef des Armées lors de sa visite à l'école maternelle Emma Booker à Sarasota, en Floride au moment où l’Amérique est attaqué en ce jour funeste du 11 septembre 2001.
Jean Marie Bigard nous explique sommairement l’attitude qu’a eu le responsable des armées face a la première attaque de son histoire : rester sagement assis pendant 7 minutes attentif à la lecture d’un livre pour enfants après qu'il ait été informé des 2 crashs sur les tours...
Caractéristiques
4mn - français
Filmé/Sortie le 31/07/2009
26'20"
Episode 6 : Ben Laden en mobylette
Caractéristiques
4mn - français
Filmé/Sortie le 07/08/2009
30'17"
Episode 7 : La chute des tours
Caractéristiques
4mn - français
Filmé/Sortie le 07/08/2009
34'17"
Episode 8 : Les pirates de l'air
Caractéristiques
4mn - français
Filmé/Sortie le 07/08/2009
37'55"
Episode 9 : L'avion de Chanceville
Caractéristiques
3mn - français
Filmé/Sortie le 07/08/2009
40'42"
Episode 10 : Guantanamo
Caractéristiques
3mn - français
Filmé/Sortie le 07/08/2009
43'31"
Episode 11 : Dernier épisode
Caractéristiques
2mn - français
Filmé/Sortie le 07/08/2009
On retrouve encore ces vidéos au lien ci-contre : http://www.reopen911.info/search/results/bigard/1.html
C'est de cette page que je reprends les textes introductifs s'ils existent et les caractéristiques :
http://www.reopen911.info/search/results/bigard/1.html
La série de clip humoristiques sur la version officielle des attentats du 11-Septembre de Jean Marie Bigard constitue le buzz internet de l'été 2009. Ces clips furent publiés chaque vendredi de l'été 2009 sur son compte Dailymotion et sur la page d'accueil de son site.
Avant propos : La conférence de Presse
Au cours d'une conférence de presse, "M. Vulgaire" revient sur son aventure de septembre 2008 où il avait ouvert sa gueule sur Europe 1, ce qui avait déclenché l'ire de nombreux journalistes. Il nous explique pourquoi il a décidé de la "réouvrir".
4mn - français
Filmé/Sortie le 26/06/2009
3'35"
Avant propos : "Je ne nie pas le 11 Septembre"
Dans cet épisode, Jean Marie Bigard insiste bien sur le fait qu'il ne nie pas l'existence des attentats du 11 septembre 2001 contrairement à ce que certains journalistes avaient décrié mais qu'il trouve très troublante la version officielle proposé par le gouvernement américain et la commission d'enquête.
Caractéristiques
2mn - français
Filmé/Sortie le 19/06/2009
5'15"
Episode 1 : Les passeports magiques
8'48"
Episode 2 : Les chasseurs américains
Jean Marie Bigard retrace l'aventure des chasseurs américains. Ces chasseurs qui sont si incroyablement inactifs pour intervenir et intercepter les avions de ligne détournés depuis fort longtemps... Mais où est passé l'armée la plus puissante du monde ?
Caractéristiques
5mn - français sous-titré en
Filmé/Sortie le 10/07/2009
13'45"
Episode 3 : S'il te plait Obama !
Jean Marie Bigard implore Obama de lâcher ses vidéos sur le Pentagone ! Depuis le 11 septembre 2001, aucune vidéo n'a apporté la preuve qu'un Boeing 757 avait frappé le Pentagone... Pourquoi les vidéos qui ont filmé l'avion ont-elles été confisquées par le FBI et n'ont depuis lors jamais été été rendues publiques ?
Caractéristiques
4mn - français
Filmé/Sortie le 17/07/2009
17'42"
Episode 4 : Monsieur Silverstein
Jean Marie Bigard nous présente le mystérieux M. Silverstein !
Cet investisseur américain milliardaire a racheté* les twin-towers quelques semaines avant les attentats du 11 Septembre pour 3,2 milliards $. Suite aux attentats il a demandé 7,1 milliards de dédommagement aux assureurs arguant qu'il y'avait eu 2 attentats et que donc la police d'assurance de 3,55 milliards $ devait lui être reversé deux fois. En 2006, après deux actions en justice, il a obtenu 4,55 milliards de $. M. Silverstein était aussi propriétaire de la tour WTC N°7 qui s'est effondré subitement le 11 Septembre à 17h20. Il possède aussi les droits de reconstruction du WTC.
*Pour être plus précis, le 24/07/2001, M. Silverstein a contracté un bail de 99 ans à l'autorité portuaire de NY pour les tours jumelles du WTC, ce qui correspond implicitement à un achat.
Caractéristiques
4mn - français
Filmé/Sortie le 24/07/2009
21'54"
Episode 5 : Bush à l'école
Jean Marie Bigard revient donc sur la matinée de George W. Bush, président des Etats-Unis et commandant en chef des Armées lors de sa visite à l'école maternelle Emma Booker à Sarasota, en Floride au moment où l’Amérique est attaqué en ce jour funeste du 11 septembre 2001.
Jean Marie Bigard nous explique sommairement l’attitude qu’a eu le responsable des armées face a la première attaque de son histoire : rester sagement assis pendant 7 minutes attentif à la lecture d’un livre pour enfants après qu'il ait été informé des 2 crashs sur les tours...
Caractéristiques
4mn - français
Filmé/Sortie le 31/07/2009
26'20"
Episode 6 : Ben Laden en mobylette
Caractéristiques
4mn - français
Filmé/Sortie le 07/08/2009
30'17"
Episode 7 : La chute des tours
Caractéristiques
4mn - français
Filmé/Sortie le 07/08/2009
34'17"
Episode 8 : Les pirates de l'air
Caractéristiques
4mn - français
Filmé/Sortie le 07/08/2009
37'55"
Episode 9 : L'avion de Chanceville
Caractéristiques
3mn - français
Filmé/Sortie le 07/08/2009
40'42"
Episode 10 : Guantanamo
Caractéristiques
3mn - français
Filmé/Sortie le 07/08/2009
43'31"
Episode 11 : Dernier épisode
Caractéristiques
2mn - français
Filmé/Sortie le 07/08/2009
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