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Jean-Marie Bigard - Mes 11 épisodes
luciole
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63 views • May 21, 2020
La série de clip humoristiques sur la version officielle des attentats du 11-Septembre de Jean Marie Bigard constitue le buzz internet de l'été 2009. Ces clips furent publiés chaque vendredi de l'été 2009 sur son compte Dailymotion et sur la page d'accueil de son site.

On retrouve encore ces vidéos au lien ci-contre : http://www.reopen911.info/search/results/bigard/1.html
C'est de cette page que je reprends les textes introductifs s'ils existent et les caractéristiques :


http://www.reopen911.info/search/results/bigard/1.html

La série de clip humoristiques sur la version officielle des attentats du 11-Septembre de Jean Marie Bigard constitue le buzz internet de l'été 2009. Ces clips furent publiés chaque vendredi de l'été 2009 sur son compte Dailymotion et sur la page d'accueil de son site.

Avant propos : La conférence de Presse

Au cours d'une conférence de presse, "M. Vulgaire" revient sur son aventure de septembre 2008 où il avait ouvert sa gueule sur Europe 1, ce qui avait déclenché l'ire de nombreux journalistes. Il nous explique pourquoi il a décidé de la "réouvrir".

4mn - français
Filmé/Sortie le 26/06/2009

3'35"
Avant propos : "Je ne nie pas le 11 Septembre"

Dans cet épisode, Jean Marie Bigard insiste bien sur le fait qu'il ne nie pas l'existence des attentats du 11 septembre 2001 contrairement à ce que certains journalistes avaient décrié mais qu'il trouve très troublante la version officielle proposé par le gouvernement américain et la commission d'enquête.


Caractéristiques

2mn - français
Filmé/Sortie le 19/06/2009


5'15"
Episode 1 : Les passeports magiques

8'48"
Episode 2 : Les chasseurs américains

Jean Marie Bigard retrace l'aventure des chasseurs américains. Ces chasseurs qui sont si incroyablement inactifs pour intervenir et intercepter les avions de ligne détournés depuis fort longtemps... Mais où est passé l'armée la plus puissante du monde ?


Caractéristiques

5mn - français sous-titré en
Filmé/Sortie le 10/07/2009


13'45"
Episode 3 : S'il te plait Obama !

Jean Marie Bigard implore Obama de lâcher ses vidéos sur le Pentagone ! Depuis le 11 septembre 2001, aucune vidéo n'a apporté la preuve qu'un Boeing 757 avait frappé le Pentagone... Pourquoi les vidéos qui ont filmé l'avion ont-elles été confisquées par le FBI et n'ont depuis lors jamais été été rendues publiques ?


Caractéristiques

4mn - français
Filmé/Sortie le 17/07/2009


17'42"
Episode 4 : Monsieur Silverstein

Jean Marie Bigard nous présente le mystérieux M. Silverstein !

Cet investisseur américain milliardaire a racheté* les twin-towers quelques semaines avant les attentats du 11 Septembre pour 3,2 milliards $. Suite aux attentats il a demandé 7,1 milliards de dédommagement aux assureurs arguant qu'il y'avait eu 2 attentats et que donc la police d'assurance de 3,55 milliards $ devait lui être reversé deux fois. En 2006, après deux actions en justice, il a obtenu 4,55 milliards de $. M. Silverstein était aussi propriétaire de la tour WTC N°7 qui s'est effondré subitement le 11 Septembre à 17h20. Il possède aussi les droits de reconstruction du WTC.

*Pour être plus précis, le 24/07/2001, M. Silverstein a contracté un bail de 99 ans à l'autorité portuaire de NY pour les tours jumelles du WTC, ce qui correspond implicitement à un achat.


Caractéristiques

4mn - français
Filmé/Sortie le 24/07/2009


21'54"
Episode 5 : Bush à l'école

Jean Marie Bigard revient donc sur la matinée de George W. Bush, président des Etats-Unis et commandant en chef des Armées lors de sa visite à l'école maternelle Emma Booker à Sarasota, en Floride au moment où l’Amérique est attaqué en ce jour funeste du 11 septembre 2001.
Jean Marie Bigard nous explique sommairement l’attitude qu’a eu le responsable des armées face a la première attaque de son histoire : rester sagement assis pendant 7 minutes attentif à la lecture d’un livre pour enfants après qu'il ait été informé des 2 crashs sur les tours...

Caractéristiques

4mn - français
Filmé/Sortie le 31/07/2009


26'20"
Episode 6 : Ben Laden en mobylette


Caractéristiques

4mn - français
Filmé/Sortie le 07/08/2009


30'17"
Episode 7 : La chute des tours


Caractéristiques

4mn - français
Filmé/Sortie le 07/08/2009


34'17"
Episode 8 : Les pirates de l'air


Caractéristiques

4mn - français
Filmé/Sortie le 07/08/2009


37'55"
Episode 9 : L'avion de Chanceville


Caractéristiques

3mn - français
Filmé/Sortie le 07/08/2009


40'42"
Episode 10 : Guantanamo


Caractéristiques

3mn - français
Filmé/Sortie le 07/08/2009


43'31"
Episode 11 : Dernier épisode


Caractéristiques

2mn - français
Filmé/Sortie le 07/08/2009
Keywords
re-open 911bigardrien que des faits
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