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ΙΔΟΥ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΌ ME TON ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΣ ΣΕ ΡΟΜΠΟΤ! EXTRAORDINARY! THE TREATMENT FOR CORONAVIRUS WAS FOUND! GREAT RESET WITH TRANSHUMANIZATION IN CYBORG-ROBOT!
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54 views • November 22, 2020
ΙΔΟΥ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΌ ME TON ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ ΜΑΣ ΣΕ ΡΟΜΠΟΤ! EXTRAORDINARY! THE TREATMENT FOR CORONAVIRUS WAS FOUND! GREAT RESET WITH TRANSHUMANIZATION IN CYBORG-ROBOT!
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 9 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΕΘΑΝΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΠΟ ΠΕΙΝΑ, ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ, ΤΟ 2020 ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΜΑΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΟΥΤΕ ΠΟΣΟΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΠΕΙΝΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ! ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΑΓΗΤΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΙΠΕ ΑΝ ΛΙΓΟ ΤΟ ΜΕΙΩΝΑΝ ΟΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,5 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΥΠΕΡΒΑΡΟΙ ΚΑΙ 766 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΤΟΣ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 15/11/2020 https://www.worldometers.info/ ... ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΑΛΗΘΙΝΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΛΗΣΤΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ ΔΗΘΕΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ... ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ https://youtu.be/9Qt0mQ3arRk ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ. ΤΡΟΦΗ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 846 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΡΔΗ.
ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ;
“ΑΣΤΕΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ 2019-12-24 HOMELESS ΙΝ ATHENS - GREECE. MERRY XMAS? https://www.brighteon.com/9d49ca42-2e28-4169-b8cb-29d1f3f1cf56 ”...
“ΑΣΤΕΓΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΙΤΕΣ https://youtu.be/dO7JUua9mHQ 1-4-2019 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΠΩΣ ΤΟ 2016 https://youtu.be/cFVL4-jefTM ”...
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 9 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ ΑΠΟ ΠΕΙΝΑ ΤΟ 2020 ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 15/11/2020 ΑΛΛΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ! 9,798,580 People all over the world who died of hunger this year 2020 but they will save only from CORONAVIRUS! https://brighteon.social/@freevolition/105216006782097733 ...
Πάνω από 4 εκατομμύρια άστεγοι στην Ε.Ε. αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο λόγω του COVID-19, προειδοποιεί επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΑΛΛΑ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΜΕ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ LOCKDOWNS;
Πάνω από 4 εκατ. άστεγοι στην Ε.Ε. βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο https://www.news247.gr/kosmos/koronoios-pano-apo-4-ekat-astegoi-stin-e-e-vriskontai-se-ameso-kindyno.9048453.html ...
More than 4 million homeless in the EU are in immediate danger
More than 4 million homeless in the EU are particularly at risk from COVID-19, warns a committee of the European Parliament BUT WILL THEY SAVE US FROM THE CORONAVIRUS WITH NEW MAD DICTATORIAL LOCKDOWNS? https://www.news247.gr/kosmos/koronoios-pano-apo-4-ekat-astegoi-stin-e-e-vriskontai-se-ameso-kindyno.9048453.html ...
"ΚΑΜΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ" ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΥ "ΜΑΘΑΙΝΕΙ" Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ...
ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΙΔΙΟΤΕΛΗ ΑΝΟΜΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΙΣΧΥΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΕΙΡΙΑ ΤΟΥ Δ΄ ΡΑΙΧ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΡΟΥΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ...
ΣΟΚ ΚΑΙ ΔΕΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ "ΛΟΙΜΟ"...
Κυβερνητική Ιστοσελίδα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας Ομολογεί την Εκτεταμένη και Πρωτοφανή Διεθνή Απάτη των «κρουσμάτων COVID19» (Government website reveals extensive “COVID cases” fraud) https://ukreloaded.com/government-website-reveals-extensive-covid-cases-fraud/ ... "Η μέθοδος RT-PCR ανιχνεύει την παρουσία ιϊκού γενετικού υλικού σε ένα δείγμα, αλλά δεν είναι σε θέση να διακρίνει εάν υπάρχει μολυσματικός ιός" (RT-PCR detects presence of viral genetic material in a sample but is not able to distinguish whether infectious virus is present) https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/926410/Understanding_Cycle_Threshold__Ct__in_SARS-CoV-2_RT-PCR_.pdf ...
ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΔΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΗΘΕΝ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ 96.4%...
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ 1918 ΠΕΘΑΝΑΝ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ ΜΕ "ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ" ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΑ...
...
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ (συμπληρωμένο) http://www.freevolition.gr/greece.htm ...
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 9 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΕΘΑΝΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΠΟ ΠΕΙΝΑ, ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ, ΤΟ 2020 ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΜΑΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΟΥΤΕ ΠΟΣΟΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΠΕΙΝΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ! ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΑΓΗΤΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΙΠΕ ΑΝ ΛΙΓΟ ΤΟ ΜΕΙΩΝΑΝ ΟΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,5 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΥΠΕΡΒΑΡΟΙ ΚΑΙ 766 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΤΟΣ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 15/11/2020 https://www.worldometers.info/ ... ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΑΛΗΘΙΝΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΛΗΣΤΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ ΔΗΘΕΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ... ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ https://youtu.be/9Qt0mQ3arRk ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ. ΤΡΟΦΗ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 846 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΡΔΗ.
ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ;
“ΑΣΤΕΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ 2019-12-24 HOMELESS ΙΝ ATHENS - GREECE. MERRY XMAS? https://www.brighteon.com/9d49ca42-2e28-4169-b8cb-29d1f3f1cf56 ”...
“ΑΣΤΕΓΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΙΤΕΣ https://youtu.be/dO7JUua9mHQ 1-4-2019 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΠΩΣ ΤΟ 2016 https://youtu.be/cFVL4-jefTM ”...
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 9 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ ΑΠΟ ΠΕΙΝΑ ΤΟ 2020 ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 15/11/2020 ΑΛΛΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ! 9,798,580 People all over the world who died of hunger this year 2020 but they will save only from CORONAVIRUS! https://brighteon.social/@freevolition/105216006782097733 ...
Πάνω από 4 εκατομμύρια άστεγοι στην Ε.Ε. αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο λόγω του COVID-19, προειδοποιεί επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΑΛΛΑ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΜΕ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ LOCKDOWNS;
Πάνω από 4 εκατ. άστεγοι στην Ε.Ε. βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο https://www.news247.gr/kosmos/koronoios-pano-apo-4-ekat-astegoi-stin-e-e-vriskontai-se-ameso-kindyno.9048453.html ...
More than 4 million homeless in the EU are in immediate danger
More than 4 million homeless in the EU are particularly at risk from COVID-19, warns a committee of the European Parliament BUT WILL THEY SAVE US FROM THE CORONAVIRUS WITH NEW MAD DICTATORIAL LOCKDOWNS? https://www.news247.gr/kosmos/koronoios-pano-apo-4-ekat-astegoi-stin-e-e-vriskontai-se-ameso-kindyno.9048453.html ...
"ΚΑΜΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ" ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΥ "ΜΑΘΑΙΝΕΙ" Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ...
ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΙΔΙΟΤΕΛΗ ΑΝΟΜΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΙΣΧΥΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΕΙΡΙΑ ΤΟΥ Δ΄ ΡΑΙΧ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΡΟΥΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ...
ΣΟΚ ΚΑΙ ΔΕΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ "ΛΟΙΜΟ"...
Κυβερνητική Ιστοσελίδα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας Ομολογεί την Εκτεταμένη και Πρωτοφανή Διεθνή Απάτη των «κρουσμάτων COVID19» (Government website reveals extensive “COVID cases” fraud) https://ukreloaded.com/government-website-reveals-extensive-covid-cases-fraud/ ... "Η μέθοδος RT-PCR ανιχνεύει την παρουσία ιϊκού γενετικού υλικού σε ένα δείγμα, αλλά δεν είναι σε θέση να διακρίνει εάν υπάρχει μολυσματικός ιός" (RT-PCR detects presence of viral genetic material in a sample but is not able to distinguish whether infectious virus is present) https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/926410/Understanding_Cycle_Threshold__Ct__in_SARS-CoV-2_RT-PCR_.pdf ...
ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΔΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΗΘΕΝ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ 96.4%...
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ 1918 ΠΕΘΑΝΑΝ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ ΜΕ "ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ" ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΑ...
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
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