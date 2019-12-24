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ΑΣΤΕΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ 2019-12-24 HOMELESS ΙΝ ATHENS - GREECE. MERRY XMAS?
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30 views • December 24, 2019
ΑΣΤΕΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ 2019-12-24 HOMELESS ΙΝ ATHENS - GREECE. MERRY XMAS?
ΑΝ ΔΕΝ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΑΓΑΠΑΕΙ Ο ΘΕΟΣ; ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΛΕΣ ΜΚΟ; ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΚΡΙΝΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΩ…
ΟΙ ΑΣΤΕΓΟΙ, ΑΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΙ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΖΗΤΙΑΝΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ… ΛΙΜΟΚΤΟΝΟΥΝ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΞΕΠΑΓΙΑΖΟΝΤΑΣ ΛΙΓΑ ΜΟΛΙΣ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΟ ΤΟΝ ΕΓΩΙΣΜΟ ΜΑΣ «ΠΑΓΩΜΕΝΟΙ» ΛΙΜΟΚΤΟΝΟΥΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ;
Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ - ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΣΤΙΧΟΙ: «31 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ' αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ· 32 καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, 33 καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 34 τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε, οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· 35 ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με, 36 γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρός με. 37 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 38 πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 39 πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρός σε; 40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 41 Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ' ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ· 42 ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, 43 ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. 44 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; 45 τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ' ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 46 καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον».
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο)
"ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ"
http://www.freevolition.gr/666.htm
http://www.freevolition.gr/greece.htm
ΑΝ ΔΕΝ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΑΓΑΠΑΕΙ Ο ΘΕΟΣ; ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΛΕΣ ΜΚΟ; ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΚΡΙΝΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΩ…
ΟΙ ΑΣΤΕΓΟΙ, ΑΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΙ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΖΗΤΙΑΝΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ… ΛΙΜΟΚΤΟΝΟΥΝ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΞΕΠΑΓΙΑΖΟΝΤΑΣ ΛΙΓΑ ΜΟΛΙΣ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΟ ΤΟΝ ΕΓΩΙΣΜΟ ΜΑΣ «ΠΑΓΩΜΕΝΟΙ» ΛΙΜΟΚΤΟΝΟΥΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ;
Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ - ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΣΤΙΧΟΙ: «31 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ' αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ· 32 καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, 33 καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 34 τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε, οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· 35 ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με, 36 γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρός με. 37 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 38 πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 39 πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρός σε; 40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 41 Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ' ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ· 42 ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, 43 ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. 44 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; 45 τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ' ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 46 καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον».
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο)
"ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ"
http://www.freevolition.gr/666.htm
http://www.freevolition.gr/greece.htm
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