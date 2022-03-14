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«Бродят по лику земли». Христианская песня (инструментальная версия). Автор-исполнитель Юлия Литвинова (Камышлова) 2020 г.
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88 views • March 14, 2022
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Мой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Это инструментальная версия христианской песни «Бродят по лику земли» Автор-исполнитель Юлия Литвинова (Камышлова), 2020 г.
Это песня – о Божьих детях и их собирании в одну семью, о собирании Божьего остатка. Mногие разбросаны по миру, как острова в океане. Но Иисусу собирает Своих детей снова вместе.
Пс 146:2
Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля.
Ис 31:5
Как птицы — птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасёт.
Ис 42:4
не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова.
См. версию со словами в моём исполнении:
https://www.brighteon.com/c554130c-20bb-47a5-9c22-d87ab9193af0
Можете скачать инструментальную версию здесь: https://cloud.mail.ru/public/Thpo/GNuisdHM2
Можете скачать текст песни с аккордами здесь: https://cloud.mail.ru/public/dYd8/4JH3jenzS
Christian song by Yulia Litvinova (2020) Instrumental version, guitar.
It is about gathering God’s children in one family, from 4 corners of the earth.
Many God’s people are separated as islands in the ocean, far from each other.
Now Jesus is calling His children back together, those who had been dispersed throughout the world.
Psalm 147:2
The Lord doth build up Jerusalem: he gathereth together the outcasts of Israel.
Is 31:5
As birds flying, so will the Lord of hosts defend Jerusalem; defending also he will deliver it; and passing over he will preserve it.
Текст песни с аккордами
Is 42:4
He shall not fail nor be discouraged, till he have set judgment in the earth: and the isles shall wait for his law.
Текст песни / Lyrics (in Russian)
Куплет 1
Em
Бродят по лику Земли
Твои пророки,
Am
Будто пустынь корабли,
Так одиноки!..
D D7 G
Кто их услышит? Кто внемлет? Кто слух приклонит?
B
Сердца – гранит!..
Em
Словно подснежник зимой
Твоя Невеста,
Am
Церковь Твоя, Боже мой,
И нет ей места
D D7 G
В мире, где царствует ложь и прельщенья туман
B
И обман.
Все дни мои
D
В Твоей деснице.
G
Листаешь Ты
C
Их, как страницы.
Am7 B7 Em
Все в Твоей книге записаны, назначены,
E7
Сосчитаны!
C
Тебе молюсь,
D
Отче небесный,
G
К Тебе стремлюсь
C
Я новой песней.
Am B
Каждая лиры струна
Em
Хвалы полна!
Куплет 2
Точно в морях острова
Твои святые,
Точно средь снега трава,
Их непростыми,
Узкими тропами Ты ведёшь Своей рукой,
Ведя в покой.
Cловно мать-птица в полёт,
Птенцов готовишь,
Ставишь нас всех на крыло,
С нас глаз не сводишь.
В веяньи тихом Твой глас научи различать,
Тебе внимать.
Припев 2
Труба зовёт,
И зов сильнее!
Нас небо ждёт
И всё роднее.
Будут с Тобой Твои дочери и сыновья -
Одна семья.
О, Дух, повей -
Гранит растает,
Ещё людей
Сбери Ты в стаи
Птиц перелётных, Твоих,
Пока дыханье в них.
Припев 3 (первая половинка только)
Хочу парить
Твоею птицей,
Во тьме светить,
Свечой искриться,
Выполнить все, что Тобой, Творец, мне повелено,
Доверенно.
Эта музыка у меня постоянно звучала в голове осенью 2020 г., когда я работала над видео про вакцину-начертание. И я кое-как смогла подобрать и сыграть соло 🙂
Неем 1:9
когда же обратитесь ко Мне и будете хранить заповеди Мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал Я, чтобы водворить там имя Моё».
3-я Цар 19:11-12
... Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь, после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра.
Пс 88:16
Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят во свете лица Твоего, Господи
Лк 8:16
Никто, зажегши свечу, не покрывает её сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет.
Мф 24:30-31
Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою;
и пошлёт Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырёх ветров, от края небес до края их.
Мой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Это инструментальная версия христианской песни «Бродят по лику земли» Автор-исполнитель Юлия Литвинова (Камышлова), 2020 г.
Это песня – о Божьих детях и их собирании в одну семью, о собирании Божьего остатка. Mногие разбросаны по миру, как острова в океане. Но Иисусу собирает Своих детей снова вместе.
Пс 146:2
Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля.
Ис 31:5
Как птицы — птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасёт.
Ис 42:4
не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова.
См. версию со словами в моём исполнении:
https://www.brighteon.com/c554130c-20bb-47a5-9c22-d87ab9193af0
Можете скачать инструментальную версию здесь: https://cloud.mail.ru/public/Thpo/GNuisdHM2
Можете скачать текст песни с аккордами здесь: https://cloud.mail.ru/public/dYd8/4JH3jenzS
Christian song by Yulia Litvinova (2020) Instrumental version, guitar.
It is about gathering God’s children in one family, from 4 corners of the earth.
Many God’s people are separated as islands in the ocean, far from each other.
Now Jesus is calling His children back together, those who had been dispersed throughout the world.
Psalm 147:2
The Lord doth build up Jerusalem: he gathereth together the outcasts of Israel.
Is 31:5
As birds flying, so will the Lord of hosts defend Jerusalem; defending also he will deliver it; and passing over he will preserve it.
Текст песни с аккордами
Is 42:4
He shall not fail nor be discouraged, till he have set judgment in the earth: and the isles shall wait for his law.
Текст песни / Lyrics (in Russian)
Куплет 1
Em
Бродят по лику Земли
Твои пророки,
Am
Будто пустынь корабли,
Так одиноки!..
D D7 G
Кто их услышит? Кто внемлет? Кто слух приклонит?
B
Сердца – гранит!..
Em
Словно подснежник зимой
Твоя Невеста,
Am
Церковь Твоя, Боже мой,
И нет ей места
D D7 G
В мире, где царствует ложь и прельщенья туман
B
И обман.
Все дни мои
D
В Твоей деснице.
G
Листаешь Ты
C
Их, как страницы.
Am7 B7 Em
Все в Твоей книге записаны, назначены,
E7
Сосчитаны!
C
Тебе молюсь,
D
Отче небесный,
G
К Тебе стремлюсь
C
Я новой песней.
Am B
Каждая лиры струна
Em
Хвалы полна!
Куплет 2
Точно в морях острова
Твои святые,
Точно средь снега трава,
Их непростыми,
Узкими тропами Ты ведёшь Своей рукой,
Ведя в покой.
Cловно мать-птица в полёт,
Птенцов готовишь,
Ставишь нас всех на крыло,
С нас глаз не сводишь.
В веяньи тихом Твой глас научи различать,
Тебе внимать.
Припев 2
Труба зовёт,
И зов сильнее!
Нас небо ждёт
И всё роднее.
Будут с Тобой Твои дочери и сыновья -
Одна семья.
О, Дух, повей -
Гранит растает,
Ещё людей
Сбери Ты в стаи
Птиц перелётных, Твоих,
Пока дыханье в них.
Припев 3 (первая половинка только)
Хочу парить
Твоею птицей,
Во тьме светить,
Свечой искриться,
Выполнить все, что Тобой, Творец, мне повелено,
Доверенно.
Эта музыка у меня постоянно звучала в голове осенью 2020 г., когда я работала над видео про вакцину-начертание. И я кое-как смогла подобрать и сыграть соло 🙂
Неем 1:9
когда же обратитесь ко Мне и будете хранить заповеди Мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал Я, чтобы водворить там имя Моё».
3-я Цар 19:11-12
... Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь, после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра.
Пс 88:16
Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят во свете лица Твоего, Господи
Лк 8:16
Никто, зажегши свечу, не покрывает её сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет.
Мф 24:30-31
Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою;
и пошлёт Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырёх ветров, от края небес до края их.
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