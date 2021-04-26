“Бродят по лику земли...” Христианская песня. Автор-исполнитель Юлия Литвинова (Камышлова) 2021 г.

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Христианской песня «Бродят по лику земли», которая у меня постоянно звучала в голове, когда я работала над видео про ВАКЦИНУ-НАЧЕРТАНИЕ ЗВЕРЯ ("харагму" из Откр 13:16-17)

(Вот это видео: часть 1 https://www.brighteon.com/9915cde2-5dee-433e-9449-69b6ce17ba29



и эту самую музыку - только инструментальную версию - я добавила в конец 2-й части этого видео про вакцину-наечртание: https://www.brighteon.com/7f9b9190-3691-4b2f-a878-a2391a94a409)



Инструментальная видеоверсия этой песни здесь:

https://www.brighteon.com/4265be24-d6f9-407e-abb1-acf461fc5218



Можете скачать инструментальную аудиоверсию здесь: https://cloud.mail.ru/public/Thpo/GNuisdHM2

Можете скачать текст песни с аккордами здесь: https://cloud.mail.ru/public/dYd8/4JH3jenzS





Эта музыка каждый день с начала октября 2020 г. настойчиво звучала у меня в голове и сердце, пока я наконец не подобрала на гитаре, и потом постепенно слова пришли (первые строчки "Бродят по лику земли Твои пророки..." сразу пришли вместе с музыкой, а остальной текст - намного позже, во время моих одиноких прогулок).

Эта песня она о Божьих детях, об их собирании в одну семью, о собрании Божьего остатка. Mногие разбросаны по миру, как острова в океане. Но Господь Иисус собирает Своих детей снова вместе.



Christian song by Yulia Litvinova (2020). It is about gathering God’s children in one family, from 4 corners of the earth. Many God’s people are separated as islands in the ocean, far from each other. Now Jesus is calling His children back together, those who had been dispersed throughout the world.



Текст песни / Lyrics (in Russian)



Куплет 1



Em

Бродят по лику Земли

Твои пророки,

Am

Будто пустынь корабли,

Так одиноки!..

D D7 G

Кто их услышит? Кто внемлет? Кто слух приклонит?

B

Сердца – гранит!..

Em

Словно подснежник зимой

Твоя Невеста,

Am

Церковь Твоя, Боже мой,

И нет ей места

D D7 G

В мире, где царствует ложь и прельщенья туман

B

И обман.



Все дни мои

D

В Твоей деснице.

G

Листаешь Ты

C

Их, как страницы.

Am7 B7 Em

Все в Твоей книге записаны, назначены,

E7

Сосчитаны!



C

Тебе молюсь,

D

Отче небесный,

G

К Тебе стремлюсь

C

Я новой песней.

Am B

Каждая лиры струна

Em

Хвалы полна!



Куплет 2



Точно в морях острова

Твои святые,

Точно средь снега трава,

Их непростыми,

Узкими тропами Ты ведёшь Своей рукой,

Ведя в покой.



Cловно мать-птица в полёт,

Птенцов готовишь,

Ставишь нас всех на крыло,

С нас глаз не сводишь.

В веяньи тихом Твой глас научи различать,

Тебе внимать.



Припев 2



Труба зовёт,

И зов сильнее!

Нас небо ждёт

И всё роднее.

Будут с Тобой Твои дочери и сыновья -

Одна семья.

О, Дух, повей -

Гранит растает,

Ещё людей

Сбери Ты в стаи

Птиц перелётных, Твоих,

Пока дыханье в них.



Припев 3



Хочу парить

Твоею птицей,

Во тьме светить,

Свечой искриться,

Выполнить все, что Тобой, Творец, мне повелено,

Доверенно...





Неем 1:9

когда же обратитесь ко Мне и будете хранить заповеди Мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал Я, чтобы водворить там имя Моё».



Мф 24:30-31

Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою;

и пошлёт Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырёх ветров, от края небес до края их.





